 Проявив компетентність під час реформи поліції, - Пристайко пояснив, чому Зеленський залишив Авакова головою МВС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Die Welt.
"Володимир Зеленський хоче не просто замінити керівну ланку заради заміни. Він також цінує перевірену компетентність, яку Аваков проявив під час успішного проведення дуже складної реформи поліції. Для Зеленського це рішення не було простим, але він вибудував чітку стратегію щодо свого ставлення до членів уряду", - заявив Пристайко.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що рішення залишити в складі уряду міністра внутрішніх справ Арсена Авакова було одним з найскладніших під час формування Кабінету міністрів.
Зі свого боку голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія раніше повідомив, що Аваков має зберегти пост міністра внутрішніх справ на перехідний період терміном на пів року. За його словами, за цей час міністр МВС має набрати нову команду і почати реформу поліції, яку українцям обіцяли провести після реформи патрульної поліції.
Що ще ти збрешеш?
😂🤣😂🤣😂
Якщо ви сподіваєтесь, що у людей пам'яті як у рибки і ви тепер нові історії можете розповідати - ви помиляєтесь.
Народ в нас мудрий, гроші взяли, а проголосували проти Пороха, слава Богу.
Авакян палец о палец не ударил... А Вы тут ему такие достижения приписываете)))
Он переметнулся еще при "первом шухере".
Эта трава реально забористая)
Аваков остановил фальсификации тем, что зассал рискнуть?
О да... к Ордену!!!! Именной Орден "Зассал, но удержался на месте!
Правда предателей никто не любит, но это уже другое....
А я думав, що його лишили для придушення зимового пуншу.
"Кампитентнасть"... Тут все просто: элохторат Зели не в теме сложных слов, по этому в случае загвоздки вверни сложное слово и все пойдет по маслу.
Те, кто мог привести к власти такое ущербное ЧМО как Зеля, не знает значение таких слов как: Компетентность, Политология, Этикет, Ответственность...
Хотели шоу - получайте.
Не, ну новые машины, форма.... А где реформы?
Тут два варианта: или преЗедент вообще не в курсе (полный аут), что творится в полиции, или он просто в доле с Аваковым!
Других вариантов нет!
Источник: https://censor.net.ua/n3149044
он же не уточнив В ЧЕМ компетентность??
может речь шла о строительстве потемкинских деревень???
за это и оставили в должности.
такие спецы зелке с беней нужны ну позарез
хотя вполне ожидаемо
А взагалі починати реформи потрібно було не з поліції - а з судів де і на сьогоднішній день кіт не валявся та мабуть і не збирається, мабуть це не потрібно владі ні теперішній ні минулій.
чи Зеленський показує, що він, як пуйло, може нести
звичайну і повну пургу ?
Каким образом заявления главы МИД Вадим Пристайко относиться к его должности?
Некомпетентный министр, заявляет о компетентности другого министра.
Кумовство, круговая порука...?