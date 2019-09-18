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 Політика України
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Все про:Аваков (1244) МВС (1335) реформи (1668) Пристайко (142)

 Проявив компетентність під час реформи поліції, - Пристайко пояснив, чому Зеленський залишив Авакова головою МВС

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що глава МВС Арсен Аваков залишився на своєму посту після формування нового Кабміну, оскільки виявив компетентність під час проведення реформи поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Die Welt.

"Володимир Зеленський хоче не просто замінити керівну ланку заради заміни. Він також цінує перевірену компетентність, яку Аваков проявив під час успішного проведення дуже складної реформи поліції. Для Зеленського це рішення не було простим, але він вибудував чітку стратегію щодо свого ставлення до членів уряду", - заявив Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У цього Президента моя заява буде завжди на столі", - Аваков прокоментував інформацію про свою відставку

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що рішення залишити в складі уряду міністра внутрішніх справ Арсена Авакова було одним з найскладніших під час формування Кабінету міністрів.

Зі свого боку голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія раніше повідомив, що Аваков має зберегти пост міністра внутрішніх справ на перехідний період терміном на пів року. За його словами, за цей час міністр МВС має набрати нову команду і почати реформу поліції, яку українцям обіцяли провести після реформи патрульної поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149044
 
 
 Топ коментарі
 
Вони ще й знущаються над дурнями які вибрали цього кловуна. Їште ЦЕ, та не обляпайтесь🤔
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Понеслась божья роса! )))
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І де кримінальні справи на тих,хто намагався сфальсифікувати вибори?Що ви тут горбатого ліпите.
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Вони ще й знущаються над дурнями які вибрали цього кловуна. Їште ЦЕ, та не обляпайтесь🤔
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Аваков зупинив масові фальфікації та підкуп виборців на виборах, чим не дав порошенку жодного шансу.
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Так і було. Порошенко "пролетів" з допомогою Авакова, не дав він фальсифікувати вибори.
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І де кримінальні справи на тих,хто намагався сфальсифікувати вибори?Що ви тут горбатого ліпите.
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Горбатого ви ліпите. Порошенко дійсно намагався влаштувати масовий підкуп під соусом 'оплати агітаторам', але цю лавочку досить швидко прикрили. В тому числі і завдяки Авакову це реалізувати не вдалось.
Якщо ви сподіваєтесь, що у людей пам'яті як у рибки і ви тепер нові історії можете розповідати - ви помиляєтесь.
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Про разові виплати пенсіонерам, що вже забули???
Народ в нас мудрий, гроші взяли, а проголосували проти Пороха, слава Богу.
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ахахахха
Авакян палец о палец не ударил... А Вы тут ему такие достижения приписываете)))
Он переметнулся еще при "первом шухере".
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Головне що Аваков не підтримав порошенка, а це зупинило багатьох махінаторів, які не ризикнули влаштовувати фальсифікації на виборах! А коли почались затримування кур'єрів з грошима на підкуп виборців - багато хто обісрав сі і відмовився від фальсифікацій як в команді порошенки так і в команді тимошенки! Зеленський і так би виграв вибори Президента, але без Авакова монобільшості в парламенті у Слуги Народу могло і не бути!
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ну ты и фантазер... Тебе писателем в 95 квартале не предлагали работать ?
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Це факти - штаби порошенка та тимошенки навіть відмовились платити гроші своїм спостерігачам та членам комісії, всі працювали за офіціальну зарплату та якісь дрібні доплати, або взагалі без доплат! Аваков так налякав цю бидло-тусовку, що вони обісрались по повній програмі. Як результат ми отримали чесні вибори і 73% за головного кандидата і його партію!
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Ахаххахаа
Эта трава реально забористая)
Аваков остановил фальсификации тем, что зассал рискнуть?
О да... к Ордену!!!! Именной Орден "Зассал, но удержался на месте!
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Ми живемо в такій гнилій державі, що одна лише неучасть міністра МВС в фальсифікаціях на виборах, вже автоматично робить вибори більш менш чесними!
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Пока у нас в стране люди будут думать жопой - так все и будет.
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Все що зробив Аваков на виборах так це те, що його нацжони їздили за Порохом по всій країні з гаслом "Де відрубані руки". Ось тільки чомусь зараз все заглохло. І до речі де зараз ці нацжони, коли ЗЕ майже в відкриту каже о капітуляції. Щось їх не чутно.
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Аваков натравив нацдружин на пороха, от тому його й лишили
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"вовремя предать значит предвидеть" ....
Правда предателей никто не любит, но это уже другое....
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При Зельцмане 🎒бе-бе-бе-уже не рюкзаков !
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Штаааааа?))))
А я думав, що його лишили для придушення зимового пуншу.
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Может он хотел сказать не компетентность, а лояльность к становлению ЗЕ-власти?
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Не лояльность а прямую работу против оппонентов нарушая при это всё нормы.
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Каломойша и авакашка🎒 за💰бабло и путлера в ж целовать будут,впрочем и так процесс пошел
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А яка реформа відбулась в поліції? Всі старі кадри через суди відновились, схеми лишились старими...
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Коли я дивлюся на співробітників нашого райвідділу поліції,у мене складається враження,що хтось зібрав спеціально в одному місці всіх недотеп району,щоб від них було менше шкоди.
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Или наоборот,какломойша сделал приятное предложение армяшке
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А чё порохоскот истерит? Ведь Аваков их устраивал пять лет, должен и дальше устраивать. Должны дякувать Зеле! Проявил компетентность во время реформы полиции, - Пристайко объяснил, почему Зеленский оставил Авакова главой МВД - Цензор.НЕТ 6586
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Так зебилов же при порохе он не устраивал. Это был один из пунктов по которым обвиняли пороха.
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О да...
"Кампитентнасть"... Тут все просто: элохторат Зели не в теме сложных слов, по этому в случае загвоздки вверни сложное слово и все пойдет по маслу.
Те, кто мог привести к власти такое ущербное ЧМО как Зеля, не знает значение таких слов как: Компетентность, Политология, Этикет, Ответственность...
Хотели шоу - получайте.
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А Ліза Богуцька казала ! Що як не залишать Авакова ,то буде парашенківський переворот у грудні !!!😆
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Зорян i Шкiряк... тьху ти... Андрiй i Богдан вже прокоментували висловлювання Лiзи. Казали, що в слуг бiльша половина хворих на голову.
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Ну, если набор новых людей в патрульную службу - это реформа,то как назвать переодевание старых ментов,в остальных службах в новую форму,без изменения их предыдущей сути?Все значительно проще.Аваков был а антипорошенковской коалиции и сохранил должность,как сказал коломойский,по договорняку.ДА и офисные решили подстраховаться нац.гвардией,в случае массовых выступлений против капитуляции перед путлером.
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Зато на Порошенко гнали что его Аваков рюкзаками приторговывает.
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А может ЗЕбил один рюкзачек себе купил, оценил "качество" и стал поклонником армянского бренда "Авакакашкин и Ко"?
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Компетентність? А то Аваков здійснював ту реформу? От, пілять! Та то завдяки авакову ми маємо не поліцію, а її імпотентну копію. Слухняну, безправну, яка виконує його волю. От за це його й залишили, що силами тої поліції аваков забезпечив перемогу Зеленського. Тут лише одні нацжони чого варті.
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Успешная реформа? В любом городе, как работали, так и работают незаконные приёмки металла, заправки, залы игровых автоматом и т.д. и т.п.
Не, ну новые машины, форма.... А где реформы?

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При 🤡🤢👹 при шутах гороховых, и террористы просто -наши милые повстанцы
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Интересно, что Пристайко вообще имеет в виду под "реформой полиции"? Новую патрульную службу, за которую отвечала Хатия Деканоидзе? Так-то следаки, руководство МВД и порядки не поменялись.
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"Он также ценит проверенную компетентность, которую Аваков проявил во время успешного проведения очень сложной реформы полиции".
Тут два варианта: или преЗедент вообще не в курсе (полный аут), что творится в полиции, или он просто в доле с Аваковым!
Других вариантов нет!

Источник: https://censor.net.ua/n3149044
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Знов з самого ранку, чергове якесь очковтіратільство ! Ліза Богуцька розповіла всю правду ! Вона не могла збрехать !!!😇
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не, ну правда, вы чё хотели чтобы он в открытую сказал, что это бабушка Беня приказала?
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После того что сами же признавали, что Аваков крышует игровой бизнес, уже только за это его нельзя допускать, но не выходит у нас жить без "любых друзей", на которых никакие законы не действуют, как все красиво декларируют перед выборами, но результат один и тот же.
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Бандит проявил компетентность,я запишу это в свой дневник.
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Очередные придурки у власти которые думает, что народ быдло и ему можно на чёрное говорить белое.
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Ну вот, а говорили, что Аваков - черт. А оказывается - не очень. Все ведь относительно, правда, зеленые?
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Да не выборы он спасал, а свою задницу. Так как знал , что Порох пойдет на все , но не оставит его на посту.Бросьте вы нести этот бред. Аваков и честность-это что-то новое.
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В команде зеленского только проверенные и компетентные люди - « срез общества»!)))
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Кроме попытки провести рюкзачную реформу, мы нечего не увидели.
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95 квартал, новий сезон, 73відсоткові у 3D окулярах)))
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чего вы прицепились к слову "компетентность"??
он же не уточнив В ЧЕМ компетентность??
может речь шла о строительстве потемкинских деревень???
за это и оставили в должности.
такие спецы зелке с беней нужны ну позарез
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Зекоманда рехворматоров рулит, очередное дно пробито 😵😵😵
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пошли старым путем, друзьям - все, народу - лапша на уши
хотя вполне ожидаемо
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Компетентність в розкраданні грошей?
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Если кто и проявил компетентность, так это Супрун. Но за это не залишають на посаді.
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То есть и по рюкзакам и по вертолетам с Митцубиси тоже полная компетентность.Ну игровые салоны и янтарь его легализуют. А когда он мочилово начнет, тоже легализуют.Какой профессионализм? Скажите честно :боитесь его и ничего с ним сделать не можете. Он вам дебилам даже с Нацгвардией болт показал,сосите дальше.Поэтому и нет в бюджете запланированных поступлений от янтаря и игорного бизнеса, лучше ФОПам увеличить нагрузку .дешевле для обойдется.
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Скоро навости будут к в кацапстане, одна веселей другой
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почему Зеленский оставил Авакова главой МВД/ Старший-Коломойский- приказал. А Гончарук выполняя приказ так страдал, так страдал. /Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВ/ Гончарук назвал решение оставить Авакова в правительстве "одним из самых сложных"
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Я так понимаю, министр иностранных дел то ли комментирует, то ли поясняет внутренние кадровые решения президента. Прохвессианалы.
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Що він курить? Яка компетентність? Він хоч вірить в те що говорить? Чи він думає що люди не бачать що відбувається в поліції? Кому він намагається це втерти? Це самий великий провал з усіх реформ. Я так розумію що це спроба промити людям мізки - але думаю не вийде, прості люди мають справу з "реформованою" поліцією кожен день і знають реальний стан справ.
А взагалі починати реформи потрібно було не з поліції - а з судів де і на сьогоднішній день кіт не валявся та мабуть і не збирається, мабуть це не потрібно владі ні теперішній ні минулій.
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це Пристайко знущається з України ?

чи Зеленський показує, що він, як пуйло, може нести
звичайну і повну пургу ?
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Вадим, твоя "шутка" - так собі. Але в команду клоуна ти вже попав - тому можеш не заморочуватися і нести любу ахінею.
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При Порошенко это была плохая реформа. А при Зеленском - уже норм.
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Министерство иностранных дел Украины - государственный орган исполнительной власти Украины, осуществляющий имплементацию государственной политики в области внешних отношений Украины с другими государствами, а также с международными организациями.
Каким образом заявления главы МИД Вадим Пристайко относиться к его должности?
Некомпетентный министр, заявляет о компетентности другого министра.
Кумовство, круговая порука...?
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