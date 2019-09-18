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Все про:літак (714) суд (5525) Плотницький (228)

 Справа Плотницького: суд заслухав записи переговорів терористів

У Красногвардійському районному суді в Дніпрі оприлюднили зроблені спецслужбами записи телефонних розмов терористів напередодні і після катастрофи літака Іл-76 з українськими військовослужбовцями.

З аудіозаписів стали відомі нові обставини трагедії. Про це повідомив адвокат сімей загиблих військовослужбовців Віталій Погосян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Так, з розмов терористів зрозуміло, що безпосереднє керівництво операцією зі збиття українського літака здійснював заступник командира батальйону "Зоря" Андрій Партушев. Також він давав команди про прохід через КПП групи російських військових, і саме йому безпосередньо перед збиттям літака доповідали, що в аеропорту йде бій.

"Ми слухали розмови бойовиків, і вони кажуть, що за 20 хвилин до планованого приземлення літака в аеропорту розпочався бій. Між ким і ким – питання відкрите. Бойовики кажуть, що нібито між українськими підрозділами. Але в будь-якому разі, та наземна група "Славутич", яка мала забезпечувати безпеку польоту з землі, не могла це зробити. І це важлива обставина. У справі генерала Назарова цієї інформації не було, вона з’явилась у справі Плотницького. Я вважаю, цю інформацію мала б вивчити експертиза, яка триває, по суті, вже другий рік", – сказав Віталій Погосян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хомчак підписав рапорт про звільнення з лав ЗСУ генерала Назарова

Адвокат потерпілих також повідомив, що зараз у "справі Плотницького" триває вивчення матеріалів, після - буде допит потерпілих. На його думку, розгляд справи затягнувся через проблеми з адвокатами із системи безоплатної правової допомоги, які мають здійснювати захист обвинувачених: через їхню неявку раніше не відбулося близько десяти засідань.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

Також читайте: Катастрофа Іл-76: родичі загиблих нагадали про заслугу військових прокурорів у засудженні генерала Назарова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149041
 
 
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" Та сторона " , " повстанцы " ... сторона защиты должна вызвать зе-зе .
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Дзвінок у Офіс Президента України Зеленського
- Ало, це офіс президента Зеленського? Я хотів би працювати в уряді
- Ви що, придурок?
- А це обов'яскова умова?
😄
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Брат цього мудила жив у моєму будинку, в сусідньому під'їзді, займався продажем дверей. Як тільки війна почалась- звалив. Але з квартирки йому грошики капають.
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Всі хто стріляв в бійців ЗСУ, добровольців, правоохоронців під час війни злочинці і їх судити по законах військового часу а не так як сьогодні відпускають. Терміни відповідно вини, якщо стріляв - мінімум 15 років, якщо вбивав - розстріл, якщо знущався від довічного до розстрілу.
Треба поступати як в Ізраїлі а саме створити команди спецпризначинців, поставити завдання любими способами з любих країн світу доставляти злочинців терористів в суди України, якщо неможливо доставити то знешкоджувати на місці. Смерть за смерть і ніяких послаблень. Смерть ворогам України!
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