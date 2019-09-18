 Труба не знає, звідки у Портнова інформація про діяльність ДБР

Про це Труба сказав під час зустрічі із членами Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я не знайомий з Андрієм Портновим. Я не можу дати відповідь на запитання, звідки в нього з'являється ця інформація. Я теж хочу почути на це відповідь, і я розумію, що це не лише з ДБР така інформація, а така інформація з інших правоохоронних чи державних органів. Видно, є змога і спілкування отримати таку інформацію", - сказав Труба.

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