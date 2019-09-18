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 Суспільство
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Все про:Портнов (104) Труба (127) ДБР (493)

 Труба не знає, звідки у Портнова інформація про діяльність ДБР

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба каже, що не знає, звідки у колишнього заступника голови Адміністрації Януковича Андрія Портнова інформація про діяльність ДБР.

Про це Труба сказав під час зустрічі із членами Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я не знайомий з Андрієм Портновим. Я не можу дати відповідь на запитання, звідки в нього з'являється ця інформація. Я теж хочу почути на це відповідь, і я розумію, що це не лише з ДБР така інформація, а така інформація з інших правоохоронних чи державних органів. Видно, є змога і спілкування отримати таку інформацію", - сказав Труба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР за позовом Портнова допитує звільнених українських моряків, - Полозов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149040
 
 
 Топ коментарі
 
Речь не мальчика, но Директора (!) Государственного бюро расследований Украиньі....
Мамадарагая...
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ыыыыыы)))
Если долго смотреть в бездну, из бездны начинают орать "А шо, ваш Порошенко лучше был?!"(С)
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А шо он может сказать?? Всем кто в адеквате понятно что власть захватила ОПГ Бабломойского и рыгососов Портнова\Разумкова... везде ихни люди назначены. Тут по моему даже ЗЕбилу должно быть понятно откуда у него инфа.
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Речь не мальчика, но Директора (!) Государственного бюро расследований Украиньі....
Мамадарагая...
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А шо он может сказать?? Всем кто в адеквате понятно что власть захватила ОПГ Бабломойского и рыгососов Портнова\Разумкова... везде ихни люди назначены. Тут по моему даже ЗЕбилу должно быть понятно откуда у него инфа.
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Портнов озвучил факт возбуждения уголовных дел против воров. Теперь обсуждают не воров, а он сам догадался или кто подсказал. Отвлекают внимания от воров. Перевод стрелок
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Ну да, сложно хотя бы служебное расследование утечки организовать . . .
Государственное Бюро Расследований же не учили, как надо что-то расследовать . . .
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И выйдет он на самого себя. Как-то стало легко всем врать.
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Из Трубы ГБР постоянно что-то вытекает.
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😁😁😁

Самая страшная борьба во мне - это борьба чувства юмора с моим воспитанием
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Как можно было назначить на такую должность человека с такой фамилией? Всем делам теперь, будет "труба". А если серьезно, нужно провести внутреннее расследование, всех посадить на полиграф. Организовать правильно секретность. Наверное этого сделано не было. Но есть поза "не виноватая я, он сам пришел..." Выходит, что сам Труба и делает утечки, раз больше винить не кого. Менять нужно Трубу, срочно.
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ыыыыыы)))
Если долго смотреть в бездну, из бездны начинают орать "А шо, ваш Порошенко лучше был?!"(С)
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Святая, блин, простота 😁😁😁все знают, а он -нет
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Труба отлично имитирует медалиста-выпускника Трускавецкого университета,смотрю.
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почему имитирует? - чистый трускаветский пятерошник.

не думаю, шо он нашел концептуального аленя, но хорьком от него прет на красный диплом...
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Портов знає , а ти незнаєш ? Труба тобі Роман .
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та откуда же Трубе знать - он шо по расследованиям?
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Я не знаком с Андреем Портновым. Я не могу дать ответ на вопрос, откуда у него появляется эта информация. Так заведи дело, арестуй засранца и пускай раскажет кто ему сливает информацию. Может тот проклятий крот в твоем ГБР, не дай Б-г, и кацапам ее сливает)
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Все,що відомо Портнову,відомо і кацапам.
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"тот проклятий крот" интервью даёт. Труба не знає, звідки у Портнова інформація про діяльність ДБР - Цензор.НЕТ 3043
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все прогнило в коррупции, коллаборантах и мафии!
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государственное бюро преследований оппонентов зелупы
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Зеленые / Green peace / всегда защищали животный мир . В данном случае зе-зе из отряда двукрылых .
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узнает когда скоро всместе с зеЛяй/портновым у прочей зелеНой падалью будет на ростове...сразу вспомнит откуда
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бюро расследований, которое ничего не знает, кроме как обслуживать портнова
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І як не повірити людині, в якої такі чесні і голодні очі?
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От навіщо платники податків мають годувати слідчих, які навіть не здатні провести розлідування у своїй власній канторі.
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Бо справа не в канторі, а в очільникові держави.
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Труба был назначен на должность Директора ГБР при предыдущем "очільникові держави", за которого вы тут топите...
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я топлю за Україну, а не очільників.
на відміну від вас.
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Только почему то Украина у вас ассоциируется исключительно с барыгой. А за кого топлю я? Приведите пример моего "топления" за "очільників."
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це ваші асоціації, а не мої.
вам з ними щось і втрішувати.
а мені зайвий клопіт з придуркуватними не потрібний.
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Ты в чередной раз обосрамшись!, Кроме того шо соевая стукачка так ещё и пришелепкувата брехуха!
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и чего налетели?
просто он нелюбопытный директор Государственного бюро расследований...
ну от неинтерсно ему, потому и не знает.
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Это гбр никого не посадило и не посадит, имитация Бурной деятельности. Труба вообще похож на умственно отсталого.
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Дебил труба, а как так получается что портнов сначала озвучивает тезисьі, а потом они реализуются в твоем ведомстве, знаешь?
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В проекте госбюджета на 2020 год предлагается увеличить расходы на содержание президента на 39,4 млн грн.

Неужели так сильно подорожали велосипеды?
(C)
@ZeUkraine
🤔
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Є таке влучне кацапське слово - соплєжуй. Ось це про таких. Дивишся на цю недолугу Трубу і точно бачиш, що воно не на свому місці.
Придурку, проведи службове розслідування, виясни хто зливає інформацію, проте, який сенс, якщо до влади прийшли капітулянти-ЗеБіли, у яких гнида портнов та інші ригоАнали це друзі та поплічники.
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есть подозрение что Труба сам сливает инфу Богдану, а тот уже Портнову и "далее весь мир"...
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Вообще-то интересно КАК ПОРТНОВУ удалось этого Трубу впихнуть в ГБР.
ВЕДЬ СЛУЧАЙНОСТЕЙ В ЭТОМ МИРЕ НЕ БЫВАЕТ
Значит были подкуплены члены комиссии или запуганы компроматами
Вообще власть в совке ДЕРЖИТСЯ НА КОМПРОМАТАХ
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А кто и когда этого Трубу назначил директором ГБР?
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Т.е. клоун тут не при делах? Тогда чего же свинособаки так разгавкались?
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@откуда у Портнова информация@
" Аллах послал"
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так может возбудить дело по факту слива инфы и начать расследование. а заодно трубу в отставку, он не справляется с обязанностями..)))
клоунское государство..)))) 73 выбрали роль для украины..)))
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Трубу назначил потрошиная гнида - чи ты забыл?
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не назначил...
а вынуждено утвердил..
это ты помнишь только последние пять секунд..
не пробовал отмотать кино чуть чуть назад..)))
ааа. да ты же не способен. извини
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Ага, с таким уровнем коррупции как у нас на такие должности вынужденно назначают. Расскажи это иностранцам или ты сам иностранец?
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слышь, гнида налугандонская, "Директор Державного бюро розслідувань призначається на посаду Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до подання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора ДБР".
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Ну правильно пишет Анатолич- Трубу назначил барыга за поданням Гнойсмана. Шо ты истеришь? А как при порохе конкурсы проводились, надеюсь, знают все. Достаточно вспомнить конкурс на Главу Николаевской ОДА, где победил полуграмотный дебил, из за которого застрелился начальник Николаевского аэропорта- боевой летчик.
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В жопу потроху это проори, потрохосос копеечный. За 5 лет ни один коррупционер не сел, а ты, падаль потрошиная рассказываешь, шо все антикоррупционеры назначались по конкурсу. Система коррупции сама себя высекла, бнять. Если ты дыбил, то я нет.
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чистосердечное признание Директора Государственного бюро расследований в том, что он не может обеспечить соблюдение тайны следствия в подконтрольном ему ведомстве...
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Еще один расписался в своей не компетентности.
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о бозе!.. как трудно Трубе врать, но он еще держится, и мужественно продолжает нести чушь..
какой выдающийся провоохренитель!
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просто труба каждую субботу в бане у портнова так нажирается что не помнит ни чего))) и если он не знает портнова то почему так не хочет возбуждать против него дела, нарушая закон?
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У трубы на морде написано - полезный идиот. Именно за эти полезные для власти качества его и назначили на эту должность. и он это доказывает открывая рот.
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Сказал бы так: ...б вашу мать. Но ведь и это не поможет понять многим зебилам серьезность ситуации.
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А, что изменилось со сменой власти? Ничего? Всё как было при потрохе так и осталось, поэтому на потроха пиняй, а не на мифических зебилов.
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Не совсем понятно, при чем здесь порох при том, что тотальную власть имеет скоморох.
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Если речь о Порошенко, то ему было далеко до тотальной.
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У потроха было достаточно власти, чтобы вывезти безнаказанно 40 млрд. долларов. И главное он никуда бежать не собирается, бо знает, что вывезет ещё.
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В данной ситуации, как минимум, изменилось наличие Портнова.

При Порохе это рыговское говно сидело на Роисе и не отсвечивало.
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По криминальному кодексу портнова казнокрада, коррупционера, олигарха, сепаратиста... посадить невозможно, поэтому портнов вернулся показывать быдлу очередную санта-барбару как он 5 лет будет стараться потроха посадить. Вот увидишь. Зе у власти, но ни одна коррумпированная гнида из Украины не убежала и не собирается. Чи ты не видишь? Кино всё это.
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Еще раз для тех, кто в танке - возможность всей этой рыговской сволочи вернуться в Украину дал Коломойский и ЗЕ.

Или ты не в состоянии увязать свой вопрос, мой ответ и начинаешь невпопад писать первое, что в твою пустую голову пришло?
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Шо ты мне лапшу вешаешь, дурачёк? У потрошиной гниды было 5 (ПЯТЬ *****!!!!!!!!!) лет, чтоб засадить портнова пожизнено и где? У медведчука в *****. Мало того, луценко перед уходом позакрывал все уголовные дела поддельников овоща, которые тоже 5 (ПЯТЬ *****!!!!!!!!!) лет мурыжили - лапшу народу вешали. Дыбилы, потрошиные, бнять.
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Я не наю...
Ні,ну от сидить якийсь тупорилий мудень на чолі ключового силового відомства,буває. Але хто ті люди з конкурсної комісії,що його обрали,вирішили-що найдостойніший в Україні ?
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Труба - незнайка.

Конечно Портнов не купил Трубу с потрохами, а просто видит вещие сны.
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А відкрити впровадження за фактом розголошення закритої інформації і викликати його на допит? Нє? Якого жуя ми тобі такому безпорадному таку гарну зарплату платимо?
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Сміх та й годі. Він дебіл чи ...? Для чого тримати такого начальника Державного бюро розслідувань якщо він не може розслідувати хто в його відомстві зливає інформацію недругам, ворогам України!? Гнати з служби і терміново. А то з нього скоро труси стянуть і він не буде знати хто
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