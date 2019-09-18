 Труба не знає, звідки у Портнова інформація про діяльність ДБР

Про це Труба сказав під час зустрічі із членами Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Я не знайомий з Андрієм Портновим. Я не можу дати відповідь на запитання, звідки в нього з'являється ця інформація. Я теж хочу почути на це відповідь, і я розумію, що це не лише з ДБР така інформація, а така інформація з інших правоохоронних чи державних органів. Видно, є змога і спілкування отримати таку інформацію", - сказав Труба.
Мамадарагая...
Государственное Бюро Расследований же не учили, как надо что-то расследовать . . .
Самая страшная борьба во мне - это борьба чувства юмора с моим воспитанием
Если долго смотреть в бездну, из бездны начинают орать "А шо, ваш Порошенко лучше был?!"(С)
не думаю, шо он нашел концептуального аленя, но хорьком от него прет на красный диплом...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156213981667163&set=a.10151196252552163&type=3&theater
на відміну від вас.
вам з ними щось і втрішувати.
а мені зайвий клопіт з придуркуватними не потрібний.
просто он нелюбопытный директор Государственного бюро расследований...
ну от неинтерсно ему, потому и не знает.
Неужели так сильно подорожали велосипеды?
(C)
@ZeUkraine
🤔
Придурку, проведи службове розслідування, виясни хто зливає інформацію, проте, який сенс, якщо до влади прийшли капітулянти-ЗеБіли, у яких гнида портнов та інші ригоАнали це друзі та поплічники.
ВЕДЬ СЛУЧАЙНОСТЕЙ В ЭТОМ МИРЕ НЕ БЫВАЕТ
Значит были подкуплены члены комиссии или запуганы компроматами
Вообще власть в совке ДЕРЖИТСЯ НА КОМПРОМАТАХ
" Аллах послал"
клоунское государство..)))) 73 выбрали роль для украины..)))
а вынуждено утвердил..
это ты помнишь только последние пять секунд..
не пробовал отмотать кино чуть чуть назад..)))
ааа. да ты же не способен. извини
какой выдающийся провоохренитель!
При Порохе это рыговское говно сидело на Роисе и не отсвечивало.
Или ты не в состоянии увязать свой вопрос, мой ответ и начинаешь невпопад писать первое, что в твою пустую голову пришло?
Ні,ну от сидить якийсь тупорилий мудень на чолі ключового силового відомства,буває. Але хто ті люди з конкурсної комісії,що його обрали,вирішили-що найдостойніший в Україні ?
Конечно Портнов не купил Трубу с потрохами, а просто видит вещие сны.