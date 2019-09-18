 Підпал будинку Гонтаревої: Рябошапка пообіцяв провести в середу нараду

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Генпрокуратури.
"Наразі під керівництвом прокуратури поліцією проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення дійсних обставин пожежі та перевірку всіх можливих версій у справі", - йдеться в повідомленні.
У прокуратурі додали, що кримінальне провадження порушено за фактом умисного знищення майна, його розслідування взято на контроль керівництвом Генеральної прокуратури.
Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.
Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.
12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.
Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.
Вложил туда много денех и создал из ковна приличный Банк.
Порося и Гонтарева просто отжали по беспределу Приват, вот и фсьо
Гонтарева отобрала у бандита средство габежа Украины, Приватбанк - вы радуетесь, что ей сожгли за это дом.
Что ж вы, блдь, такое, а? Не знаю. На людей похожи только издали.
(C)
@Karakay67
🤔
И как раз именно за это Путлер и Петрусь сообща начали его травить.
Что ж вы, блдь, такое, а? Не знаю. На людей похожи только издали
вот такая она жизнь.
А ты дура американская сиди в своей америци и не рассказывай украинцам кто им доктор, а кто ублюдок.
На, посмотри, может хоть это тебе мозги вставит - https://www.youtube.com/watch?v=p5i11c8dMXk&lc=z23dfjlrruuxf135004t1aokgh0s3b0r3oblcc0cwe4krk0h00410.1568713182780218
Запад достаточно насмотрелся на выкрутасы вашего режима.
Теперь они вас топить будут, если попробуете отклониться на миллиметр от ультиматума, сформулированного главой Всемирного Банка.
на контрасте так...
Поджог дома Гонтаревой: Рябошапка пообещал провести в среду совещание.
а мог бы пообещать, шо в четверг утром носки сменит...
(C)
@13Hellis_13
🤔
Кому потрібне те палєво? Крім самої хвойди?
В Дніпрі пацани конкретні, захотіли б і в Лондоні б прирізали...
А ***** хоче політичного притулку, от і палить свою хату... сама.
Іди візьми пиріжок і далі клацай по клавішам за пару грициків від свині...
Или ты думаешь, что человек, который в 2014 создал едва не альтернативную армию ВСУ и остановил расейскую регулярную армию - не сможет незаметно убрать одну престарелую тетку, косую на один глаз?
Так ти Бенін вбивця? Дуже багато знаєш. Приїзджай в Америку, тут є до тебе запитання
😂🤣😂🤣😂
А потім саме вони брали в руки зброю і билися проти наступаючих танків.
Бо всі менти, прокурори, судді і навіть майже вся армія поодягали колорадки
І саме за це Бєню і пресують
Їште, не обляпайтесь
🤔
(C)
@JuntaChronucles
🤔
жорстке вимагання МВФ: націоналізація Привату в 2016 не підлягає жодному перегляду.
Клінічний брехун. Компроміс з Коломойським - це жарт соєвих виродків.
дегенерат, тому що брешеш щодо загально відомої інформації
Надеюсь заявления Колошапки о том, что не надо спешить с выводами насчет поджога, хватит Западу для того, чтобы понять, кто это сделал и, кто его покрывает.
лучше расследуйте,почему бакс при гонтарепете с 16 до 30 взлетел,шныри зеленые!.
пля - а они нарады проводят - имитируют деятельность...