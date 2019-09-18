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Все про:ГПУ (3224) підпал (253) Гонтарева (317) Рябошапка Руслан (110)

 Підпал будинку Гонтаревої: Рябошапка пообіцяв провести в середу нараду

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка анонсував спільну нараду прокурорів і слідчих з метою швидкого та ефективного розслідування підпалу будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Генпрокуратури.

"Наразі під керівництвом прокуратури поліцією проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення дійсних обставин пожежі та перевірку всіх можливих версій у справі", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що кримінальне провадження порушено за фактом умисного знищення майна, його розслідування взято на контроль керівництвом Генеральної прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорити про якісь версії підпалу будинку Гонтаревої поки рано, - Рябошапка

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149038
 
 
 Топ коментарі
 
Беня отмародёрил Приват на 5 лярдов он у ЗЕбилов свой парень и патриот. Гонтарева спасала Приват зала туда 160 ярдов гр. для ликвидации кассового разрыва, она у ЗЕбилов грабительница и воровка....ЗЕбилы такие ЗЕбилы...
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А когда Медведчук приезжал к Пороху это называлось" боялись нос в Украину показать"
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Кстати, запомните єтот день, - сегодня впервые от выборов западные посольства спросили шо за нах происходит. Оттого и срачка у зелени)
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Поджог дома Гонтаревой: Рябошапка пообещал провести в среду совещание - Цензор.НЕТ 6010
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эта шваль пришла к власти потому что зебил = кацап..даже хуже. При Пете эта гниль боялась нос в Украину показать при ЗЕбиле оно теперь царь и бох...
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А когда Медведчук приезжал к Пороху это называлось" боялись нос в Украину показать"
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А при ЗЕбилах Медведчук вообще в Раду сел депутатом... Поджог дома Гонтаревой: Рябошапка пообещал провести в среду совещание - Цензор.НЕТ 8892
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Это называется "выборы" и "зебил" на них влиять никак не может , и он не мог решать кого пускать , а кого нет , на них мог влиять только состав ЦИК составлен Порохом и его людьми
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А посадить Медведчука. Забыл ЗЕбил как вы все визжали шо Петя не посадил Медведчука? так что зебик как насчёт посадить Медведчука??
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Как и положено зе-зе она везде летала и гадила на все а тут бац и ее выбрали в президенты ! Она только гадить умеет . Так что насчет посадить Медведчука это не к ней .
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В процессе расследования главное - не выйти на самого себя.
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Казнокрадку подпалили-обидели - поднять все спецслужбы на уши!
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Беня отмародёрил Приват на 5 лярдов он у ЗЕбилов свой парень и патриот. Гонтарева спасала Приват зала туда 160 ярдов гр. для ликвидации кассового разрыва, она у ЗЕбилов грабительница и воровка....ЗЕбилы такие ЗЕбилы...
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Беня купил Приват в свое время в убитом разрушенном состоянии.
Вложил туда много денех и создал из ковна приличный Банк.
Порося и Гонтарева просто отжали по беспределу Приват, вот и фсьо
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Бєня Приват створив з самого початку. Як тільки побачив що пєро хоче його лупнути- "отмародёрил Приват на 5 лярдов", а гонДурєва залила "туда 160 ярдов" -між іншим наших бюджетних ярдів!
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Порошенко остановил Путина и спас Украину - вы его ненавидите.
Гонтарева отобрала у бандита средство габежа Украины, Приватбанк - вы радуетесь, что ей сожгли за это дом.
Что ж вы, блдь, такое, а? Не знаю. На людей похожи только издали.
(C)
@Karakay67
🤔
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в 2014 на самом деле Украину спас именно Коломойский. Если бы н еон, не устояла бы ни Одесса без помощи Бениных боатков, ни Харьков, ни Запорожье.
И как раз именно за это Путлер и Петрусь сообща начали его травить.
Что ж вы, блдь, такое, а? Не знаю. На людей похожи только издали
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да буне плевать на Украину, он переживал за свой бизнес и решил у ахметки еще под шумок чего отжать.
вот такая она жизнь.
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Остановил ***** украинский народ, а не потрошиная гнида. Эти гниды здали Крым и часть Донбасса и если бы народ не взялся за оружие сам, подарили бы ***** и новороссию.
А ты дура американская сиди в своей америци и не рассказывай украинцам кто им доктор, а кто ублюдок.
На, посмотри, может хоть это тебе мозги вставит - https://www.youtube.com/watch?v=p5i11c8dMXk&lc=z23dfjlrruuxf135004t1aokgh0s3b0r3oblcc0cwe4krk0h00410.1568713182780218
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хватит про воровку гонтареву, все новости засрали))
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ну хватит, так переходи на другую ветку - приковали тебя тут?
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В Украинкой тюрьме она будет в полной безопостности.
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Кстати, запомните єтот день, - сегодня впервые от выборов западные посольства спросили шо за нах происходит. Оттого и срачка у зелени)
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Впервые США активно отмазывают своих. Значит боятся, что всплывет участие спецслужб.
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А где делся тот Рябошапка, который анонсирлвал громкие "посадки" каждую неделю? Вторая неделя до серединки уже добралась, а что-то как-то "ахметов не сидит".
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Там где и остальные балаболы, вешавшие лапшу лохам двадцать лет.
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Он как-бы оперативник. Все на мероприятиях.
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Поздно, пан Прокурор.
Запад достаточно насмотрелся на выкрутасы вашего режима.
Теперь они вас топить будут, если попробуете отклониться на миллиметр от ультиматума, сформулированного главой Всемирного Банка.
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Сбежавшая мразь выводит активы через страховые компании.
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Рябошапка, дело ясно как божий день. Есть только один заинтересованный- сама Лера. Потому поставить все точки над "i" это вопрос твоей гражданственности и патриотизма!
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Его гражданская позиция как генпрокурора - это закон и ни какие личные , политические , да и патриотические влияния не должны влиять на следствие , и только так , а не так как решит большинство толпы, я то же склонен думать что поджог выгоден и дело рук одного преступного сообщества, именуемое в простонародье ''шайкой'' - "леркой - петькой" но мое мнение как и многих к делу не приложишь
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Тем более проводил СБУ или не проводил эти акты против Гонтаревой от Лондона до Киева нашим силовикам известно хорошо. Уверен 100 процентов что не проводили. Потому кроме самой Леры некому
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У прокурора очень важное дело сгоревший дом гонтаревой. Больше дел нет в стране, важных. Коррупция подолана (возглавлена), осталась одна проблема дом воровки.
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не перестают радовать заголовки новостей, если сравнивать с самой новостью.
на контрасте так...
Поджог дома Гонтаревой: Рябошапка пообещал провести в среду совещание.
а мог бы пообещать, шо в четверг утром носки сменит...
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Самое главное помнить что война к курсу доллара не имеет никакого отношения. Это все Гонтарева. Поджог дома Гонтаревой: Рябошапка пообещал провести в среду совещание - Цензор.НЕТ 3657
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Коломойский пошел в беспредел против Гонтаревой: наезд, машина, дом. Ибо приближается суд по ПРИВАТУ. Это - оскал сегодняшней власти. Рэкет и бандитизм скоро захватят все слои. Лихие времена. Красть будете не вы, зелебобики. Красть и отжимать будут у всех, включая вас.
(C)
@13Hellis_13
🤔
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А ти походу троль... При чому петін...
Кому потрібне те палєво? Крім самої хвойди?
В Дніпрі пацани конкретні, захотіли б і в Лондоні б прирізали...
А ***** хоче політичного притулку, от і палить свою хату... сама.
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Ти хто такий? Перший раз бачу. Пішов під лавку😄
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Сам сказав сам поржав... МАлАдець!
Іди візьми пиріжок і далі клацай по клавішам за пару грициків від свині...
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Так хто ти такий щоб тут гавкати? Я так і не зрозумів🤔
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Слышь, клоун, если бы Беня действительно решил убрать Гонтареву, то она уже давно была бы убрана, тихо и незаметно.
Или ты думаешь, что человек, который в 2014 создал едва не альтернативную армию ВСУ и остановил расейскую регулярную армию - не сможет незаметно убрать одну престарелую тетку, косую на один глаз?
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😂🤣😂🤣😂
Так ти Бенін вбивця? Дуже багато знаєш. Приїзджай в Америку, тут є до тебе запитання
😂🤣😂🤣😂
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саме так, Бєніні бандити і врятували Україну у 2014. Саме вони клали мордою в асфальт русо-турісто і вивозили в ліс на профілактику (декого там і прикопали).
А потім саме вони брали в руки зброю і билися проти наступаючих танків.
Бо всі менти, прокурори, судді і навіть майже вся армія поодягали колорадки
І саме за це Бєню і пресують
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можливо. Жид захищав своє добро. Але після цього він наголосив про Громадянську війну в Україні. Але після цього він обдирає українців через свого слугу на великі гроші. Скільки мають йому заплатити за «невозможность полетов над Донбассом»? Можливо ви забули скільки Беня хоче за Приватних Банк?
Їште, не обляпайтесь
🤔
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я так понял что ты перевел Коломойского уже в разряд "карпов отмороженных" - а теперь объясни зачем ему это именно сейчас - когда как многие считают власть в его руках , зачем ему имея практически неограниченные возможности в Украине опускаться до методов уличных гопников ? Коломойскому можно относиться по разному но дебилом я б его не назвал
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Александра Дубинского не думали допросить?
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Зеленский таки нашел компромисс с Коломойским. Вернул ему Приватбанк и спалил дом Гонтаревой.
(C)
@JuntaChronucles
🤔
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Вернул Приватбанк? Отвечаешь за слова, соя?
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Тобі чого, кацапе? Прокинувся? Попий кави, своє гівно успієш ще вилити😄
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точно ідіот.
жорстке вимагання МВФ: націоналізація Привату в 2016 не підлягає жодному перегляду.
Клінічний брехун. Компроміс з Коломойським - це жарт соєвих виродків.
дегенерат, тому що брешеш щодо загально відомої інформації
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Ноги ростуть від команди пеци..100% його шоколадні бариги підпалили..ПАРАШАєнку не вигідно щоб ця шалава Гонтарева повернулась
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как говорится - на воре и Рябошапка погорит
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Совещание с кем игорем валерьевичем,богданом и президентом?
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Самопидпал -200%.Валерке нужно политубежище в Британии+ миссия МВФ в Украине для снятия её ставленника по грабежам,Смолия.Одним ударом хочет стать недосягаемой для суда и сохранить Смолия.В разработке плана поджога участвовала и банда ПЕС.Ибо почему так синхронно и мгновенно выступили Гонтарева,Смолий,Геращенко .Они раскрыли цели поджога!1..Дискредитировать власть ЗЕ 2).Политубежище Гонтаревой в Британии и недосягамость для украинского суда.3).Сохранить Смолия во главе НБУ для разрушения экономики и финансов Украины.Эти цели очевидны,возможны и скрытые цели,нам пока неизвестные.Точно также пытаются осквернить имидж Украины перед США и ЕС волной осквернений еврейских и польских могил.Но тут уже рука Мацквы!
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Лера, возвращайся в Киев и докажи свою невиновность
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Вже є 17 свідків, котрі бачили, як Гонтарєва сама підпалила свою хату. Вона вночі бігла гола по селу з факелом і бурмотіла, що всерівно усі подумають, що хату підпалив Каламойскій. А потім полетіла назад у Лондон чи то на мітлі, чи то на якомусь квадрокоптері. Було темно, свідки не розгледіли.
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Шо там радитись,палії ж засвітились ,іди і бери :
Підпал будинку Гонтаревої: Рябошапка пообіцяв провести в середу нараду - Цензор.НЕТ 861
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Надо с шефом посоветоваться.

Надеюсь заявления Колошапки о том, что не надо спешить с выводами насчет поджога, хватит Западу для того, чтобы понять, кто это сделал и, кто его покрывает.
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"Самопидпал -200%.Валерке нужно политубежище в Британии+ миссия МВФ в Украине для снятия её ставленника по грабежам,Смолия.Одним ударом хочет стать недосягаемой для суда и сохранить Смолия.В разработке плана поджога участвовала и банда ПЕС.Ибо почему так синхронно и мгновенно выступили Гонтарева,Смолий,Геращенко .Они раскрыли цели поджога!1..Дискредитировать власть ЗЕ 2).Политубежище Гонтаревой в Британии и недосягамость для украинского суда.3).Сохранить Смолия во главе НБУ для разрушения экономики и финансов Украины.Эти цели очевидны,возможны и скрытые цели,нам пока неизвестные.Точно также пытаются осквернить имидж Украины перед США и ЕС волной осквернений еврейских и польских могил.Но тут уже рука Мацквы!" - наиболее вероятная версия - целая спецоперация превращение злодея в жертву.
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а у генпрокурора других дел нет?! кроме как мусолить пепелище петиной марамойки.

лучше расследуйте,почему бакс при гонтарепете с 16 до 30 взлетел,шныри зеленые!.
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пля - здесь же на форуме уже давно написали, что поджёг друг сына Гонтаревой.
пля - а они нарады проводят - имитируют деятельность...
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