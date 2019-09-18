 Кожен новий президент обіцяє знайти замовника вбивства Гонгадзе, але насправді просто торгується з Пінчуком, - Ромалійська

Про це пише на своїй сторінці у Facebook журналістка Ірина Ромалійська, інформує Цензор.НЕТ.
"Кожен новий генпрокурор обіцяє довести до кінця справу про замовників. Ось Юрій Луценко на цій справі велику політичну кар'єру зробив - багато років вимагав від генеральної прокуратури розслідувати справу про замовників Гонгадзе. Але - коли став генпрокурором, справу було вчергове поховано", - написала вона.
"Кожен новий президент обіцяє розслідування. Але фактично кожен просто торгується з одним з найвпливовіших українських олігархів - зятем Кучми Віктором Пінчуком. Просто пам'ятаймо про це", - додала журналістка.
Нагадаємо, у квітні 2000 року Гонгадзе заснував інтернет-видання "Українська правда". А вже через пів року, у вересні, журналіст зник. 2 листопада в Таращанському лісі, за 70 км від Києва, було знайдено тіло, в якому друзі й родичі впізнали тіло журналіста. Більшість проведених згодом експертиз підтвердило, що знайдений труп - це тіло Гонгадзе. Однак лише у лютому 2001 року Генеральна прокуратура визнала факт смерті журналіста і порушила справу за статтею "Навмисне вбивство", а у вересні 2002 року визнала, що знайдене в Таращанському лісі тіло належить Гонгадзе.У 2009 році в Київській області були знайдені останки черепа, які належали зниклому журналісту. Проте мати Георгія Гонгадзе до останнього не вірила, що знайдені останки належать її синові, тому його поховали лише 22 березня 2016 року.
Зникнення та вбивство Георгія Гонгадзе викликало широкий суспільний резонанс як в Україні, так і за кордоном. В Україні з акцій протесту проти зникнення та вбивства Гії почалися широкомасштабні протестні акції відомі під назвою "Україна без Кучми", в ході яких протестувальники звинувачували тодішнього президента та його найближче оточення у зникненні журналіста і вимагали відставки президента.
21 липня 2009 року за обвинуваченням у скоєнні цього злочину у селі Житомирської області було заарештовано колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача.
За результатами слідства, Пукач, отримавши усний наказ від тодішнього Міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка ліквідувати Георгія Гонгадзе, 17 вересня 2000 року скоїв це вбивство на чолі злочинної групи, що складалася з працівників ГУ МВС України Валерія Костенка, Олександра Поповича і Миколи Протасова (у 2008 році перші двоє були засуджені до 12 років ув'язнення, третій - до 13 років). Підозрювані в причетності до вбивства були затримані в лютому 2005 року. Троє співробітників департаменту зовнішнього спостереження МВС: Валерій Костенко, Олександр Попович і Микола Протасов, - під час судового процесу зізналися в тому, що 16 вересня 2000 року в супроводі генерал-лейтенанта міліції Пукача і за його наказом вивезли Гонгадзе за межі Києва. У 2008 році Апеляційний суд Києва визнав винними трьох колишніх співробітників МВС. Водночас викрадач Гонгадзе, екс-полковник МВС Протасов, раптово помер у Менській колонії. Зокрема, у своїх свідченнях Протасов казав: "Гонгадзе набрав повітря і пручався, і тоді Пукач наказав вибити з нього дух".
У січні 2013 року суд визнав Пукача винним, і засудив до довічного ув'язнення. На питання судді, чи згоден він з вироком, Пукач заявив: "Я погоджуся, коли в цій клітці зі мною будуть сидіти Кучма і Литвин". Також під час оголошення вироку Пукач заявив: "Запитайте в Кучми і Литвина про мотиви вбивства Гонгадзе". Сама ж справа про вбивство Гонгадзе раніше була закрита у зв'язку з подвійним самогубством нібито замовника Кравченка. Водночас у 2016 році в ГПУ заявили, що працюють над новою справою "стосовно людей, які називаються "виконавці, замовники, підбурювачі".
6 січня 2016 року Апеляційний суд Києва залишив вирок чинним. Під час цього засідання Пукач розповів нову версію вбивства Гонгадзе.
Колишній генерал-лейтенант міліції Олексій Пукач, засуджений до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, може вийти на свободу.
Джерело: Kyiv Post
Пряма мова Пукача: "Я можу визнати, що перевищив свої повноваження, і це призвело до смерті Гонгадзе. Я вже відбув повний термін за цей злочин. Вони не мали права дати мені довічне".
Деталі: 66-річний Пукач змінив показання і продовжує подавати апеляції до суду.
Раніше він казав, що разом з ним мають сидіти екс-президент Леонід Кучма та його помічник Володимир Литвин. Тепер Пукач запевняє, що "перевищив повноваження".
Він також подав касацію, щоб йому змінили вирок з довічного ув'язнення на 15 років.
Крім того, у 2018 році Пукачу на прохання адвокатів перерахували строк за законом Савченко.
Якщо суд задовольнить касацію, Пукач може вийти на свободу.
Наступне засідання по Пукачу суд проведе 9 жовтня.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/16/7226490/
Потерпи. Кучма уже старенький. Как только кони двинет, сразу и найдётся.
Преследование, слежку и намерение попугать Гию, заказал Литвин. Организовал Кравченко. Следили, задерживали и заталкивали жертву в машину люди Пукача. Далее они привезли Гонгадзе в кабинет начальника ГУБОЗ Джиги. Там Георгий, сидя на стуле, начал дерзить.
Сзади подошел Пукач,охватил рукой шею и сильно дернул. После Гия скончался. Затем все сдрейфили и позвонили Литвину. Тот приехал, увидел мертвого жкрналиста, обосрался и сбежал...
Далее рядовые мусора поехали в маркет за лопатами...
Потом замотали тело жертвы в ковровую дорожку и ближе к ночи привезли в Таращанский лес, где и закопали. Потом решили, что когда найдут труп, то опознают жертву. Потгму поехали повторно и среди ночи, откопав труп, отрезади голову....
*****, пол Киева знает, как убили Гонгадзе, но почему-то на свободе и Джига, и Литвин....
Ну, ладно - при Мародере никто не решился тронуть Литвина и Джигу. А сейчас что мешает?
Вот такие дела, Валериевич...
Так званий "плівковий скандал" зрадника Мельниченка який возив монтувати розмови президента до Москви та акція "Україна без Кучми" і навіть "Кольчужний скандал" який з'явився через ті самі "плівки майора фсб" це один ланцюжок який зіпсував відносини української влади з Заходом, що врешті вплинуло на інтеграційні процеси,але....
Хто б, що не казав але саме за през.Кучми було зроблено чимало на цьому шляху-1997р.,було підписано Хартії про Особливе партнерство, заснування Комісії Україна - НАТО, відкриття місії України при НАТО відкриття Центру інформації та документації НАТО в Україні;
Заснування Спільної робочої групи з питань оборонної реформи(1998р)
Відкриття Офісу зв'язку НАТО(1999р);
Ратифікація Угоди про статус сил, що беруть участь у заходах ПЗМ, яка сприяла участі України у військових навчаннях(2000р);
10 лип. 2002 р. - Президент України Леонід Кучма підписав Указ про вступ України до НАТО;
22 листопада 2002 року в рамках саміту глав держав та урядів НАТО в Празі Президент України Л.Кучма взяв участь у засіданні Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні, на якому було схвалено План дій Україна-НАТО.
2005 рік(Ющенко) Початок інтенсифікованого діалогу з НАТО та переходу до Плану членства як останнього кроку щодо вступу у НАТО;
країни, а власне на що?
Так хитрий лис Кравчук багато домовлявся, торгуваввся, такими темпами ще би то тривало років 50, а прийшов "простой парень" Кучма і здав на раз два.
14 січня 1994 року у Москві всупереч ратифікованому Верховною Радою 18 листопада протоколу (СНО-1) про поступове скорочення стратегічних ядерних озброєнь розташованих на території України, самочинно прийняв рішення підписати «Тристоронню заяву» президентів України, США та Росії щодо негайного вивезення всієї української ядерної зброї до Росії (яке завершилося вже 1 червня 1996року, причому зроблено це було без будь-яких конкретних гарантій безпеки та документально зафіксованих фінансових компенсацій.)
5 грудня 1994 року був підписаний Будапештський меморандум, згідно з яким Україна отримувала міжнародні гарантії незалежності, збереження суверенітету і затверджених державних кордонів. Його гарантами виступили Росія, США, Велика Британія, до яких приєдналися Франція і Китай. Вони зобов'язувалися утримуватися від будь-яких проявів агресії щодо України - в тому числі і від економічного тиску. 2 червня 1996-го країна повністю позбулася ядерного статусу, і почалось вивезення боєголовок.
Тобто Кравчук підписував якісь бумажки, які як показує теперішній досвід насправді не так багато чого вартують, а реально віддали вже за Кучми, причому віддали не тільки стратегічні заряди що були в договорі Кравчука, і які були направлені проти америки, але і тактичні які цілком могли служити засобом стримування проти росії.
коррупции и по определению это самая БОЛЬШАЯ угроза для существования Украины.
Нагадаю, кого не було на "плівках": це двох агентів КДБ-ФСБ - Медвечука і Суркіса...
Всі були, починаючи із Піховшика та Тараса Чорновола і закінчуючи Головою СБУ. А ці двоє,як і сам Мельниченко, якимось дивним чином "під запис" не потрапили (!?).
Спрача в тім, що і вони теж були у Кучми і там "патякали". Однак їх з плівок, умовно кажучи "вирізали" (вони ж самі).
Саме тому Мельниченко, за вказівкою Москви (через Медведмука-Суркіса) не віддавав слідству плівки. Бо ж міг привернути до себе увагу цікавий момент: запис в журналі про візити цих двох в Кабінет Кучми є а записів нема (!).
До того ж експертиза могла показати, що у Мельниченка були ...КОПІЇ (!).
А оригінали, звісна річ, в тому числі і з голосами Медвечука і Суркіса - на ЛУБ'ЯНЦІ.
Тому агент ФСБ Мельниченко і ховався то в США, то в Москві.
А мав би бути в українській в'язниці. Це підказка Зеленському, де знаходяться "гнилі яйця" Медведчука.
І наостанок. Метою оприлюднення "плівок" росіянами - була компрометація Кучми реред Заходом аби розвернути його обличчям до Москви. Вбивство Гонгадзе, котре було випадковим, стало приводом...
А быдле
Ьеня добре під ньому піднявся...тому ніяких справ.
Беня, чи лише не єдиний, котрі всі свої статки а надто первинний капітал заробив "головою".
Він Приват-банк - за сервімом і надійністю найкращий банк у світі (не моя оцінка) створив з "0". А Пінчук отримав "Укрсоцбанк" від держави.
Я не прихильнтком Бені але перестаньте вже гівно цідити, пані пороВшива.
Вже недоїли ви зі своїм Мародером...
Тож розмови на цю тему в контексті хто, що і як сьогодні "розслідує" вже давно втратили будь яку змістовність!
ЯНУКОВИЧ ВЕРНУЛ КУЧМЕ ЛЬГОТЫ, КОТОРЫЕ "УРЕЗАЛА" ТИМОШЕНКО http://www.ufg.com.ua/wu/index.php?module=Country&func=displaynew&news=605&dates=2007_04
А Бзюлька точно нічого не вкрала! Їй прості касирки магазинів відразу по мільйону "жертвують" на палітіцьку діяльність, причому не зважаючи навіть на те що, самі за все життя стільки не заробили...
Це називається "Смотришь в книгу, видишь фигу"!"..
А отже єдиним способом притягнення замовника до відповідальності може бути лише його явка з повинною, що зрозуміло ні за яких обставин не відбудеться!
А взагалі зважаючи на правоохоронну практику, якщо в перші кілька днів не встановлюють особу злочинця, то в майбутньому справу розкривають лише за випадковим збігом обставин.
https://www.obozrevatel.com/politics/2544-19-let-nazad-byil-ubit-georgij-gongadze.htm?utm_source=obozrevatel.com&utm_medium=native_banner&utm_campaign=content_promo