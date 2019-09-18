EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  960  17
Матеріали за темою:
Все про:майдан (504) Рябошапка Руслан (110)

 Рябошапка: слідчі і прокурори, які розслідують справи Майдану, зможуть працювати і далі

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка пообіцяв, що команда слідчих і прокурорів, яка розслідує справи Майдану, зможе і далі працювати в цьому напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив журналістам у відповідь на запитання, що буде з командою слідчих і прокурорів Управління спеціальних розслідувань ГПУ після того, як прокуратура остаточно позбавиться слідчих функцій.

Рябошапка заявив, що продовжувати слідчі функції для дорозслідування "майданівських" справ не будуть, "а що стосується людей, які працюють у цьому департаменті, то вони матимуть можливість перейти як слідчі до Державного бюро розслідувань або залишитися як прокурори в Офісі генпрокурора і здійснювати процесуальне керівництво у цих справах". "Прокурори ж зможуть продовжувати здійснювати процесуальне керівництво у справах, які розслідуватиме вже ДБР, щоб був певний зв'язок, щоб він не розривався", - додав він.

Також дивіться: Розробимо систему оцінки якості роботи і навантаження прокурорів, а потім вирішимо, скільки їх потрібно країні, - Рябошапка. ВIДЕО

Нагадаємо, що 17 вересня директор ДБР Роман Труба на зустрічі з депутатами Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності сказав, що не відкидає, що слідчі функції прокуратури у справах Майдану можуть бути подовжені для дорозслідування цих справ, або ж слідчі з прокуратури мають перейти до ДБР. Але в обох випадках потрібні зміни до законодавства, оскільки, щоб зберегти їхню команду у ДБР, потрібно брати їх на роботу за спрощеною процедурою, чого зараз у законі не передбачено.

Під час створення ДБР дали 1 рік на передачу справ від прокуратури до ДБР, тому 20 листопада слідчі функції прокуратури припиняються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед звільненням Луценка з органів прокуратури КДКП притягла його до дисциплінарної відповідальності, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149035
 
 
 Топ коментарі
 
А хто серед нової влади зацікавлений найти вбивць Небесної сотні, якщо шукають "потепління" з тими, хто переховує цих вбивць?
 показати весь коментар
 
А шо этот Шапка молчит про Петю?? ЗЕбилятня уже ёрничает. Раньше визжали шо Луценко мешает Петю посадить...шо теперь прикажете ЗЕбилам визжать? Эй Шапка шо там с Петей когда на нары, ато ЗЕбилы лютуют...зрадой запахло...
 показати весь коментар
 
Чтобы не раскрывать дела Майдана нужно всегда говорить, что зарплаты маленькие - надо бы добавить, что не хватает полномочий и нужны изминения в законодательстве. А когда спросят, шо вы - казлы, пять с половиной лет расследовали, кивать на Раду, мол не изменили законодальство, а так бы давно расскрыли, будьте уверены.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Значит, итоги расследования всех устраивают.
 показати весь коментар
 
 
Там все вещдоки уничтожили, какие расследования?
 показати весь коментар
 
 
Расследование Майдана:
От Аллеи Небесной Сотни до пенсии Рябошапка: следователи и прокуроры, расследующие дела Майдана, смогут работать и дальше - Цензор.НЕТ 9148
 показати весь коментар
 
 
А шо этот Шапка молчит про Петю?? ЗЕбилятня уже ёрничает. Раньше визжали шо Луценко мешает Петю посадить...шо теперь прикажете ЗЕбилам визжать? Эй Шапка шо там с Петей когда на нары, ато ЗЕбилы лютуют...зрадой запахло...
 показати весь коментар
 
 
А хто серед нової влади зацікавлений найти вбивць Небесної сотні, якщо шукають "потепління" з тими, хто переховує цих вбивць?
 показати весь коментар
 
 
Чтобы не раскрывать дела Майдана нужно всегда говорить, что зарплаты маленькие - надо бы добавить, что не хватает полномочий и нужны изминения в законодательстве. А когда спросят, шо вы - казлы, пять с половиной лет расследовали, кивать на Раду, мол не изменили законодальство, а так бы давно расскрыли, будьте уверены.
 показати весь коментар
 
 
В цілому, ці нові закони, що приймає зараз влада - вони навіть не те, що неважливі, - вони нікчемні. Обіцяні інвестиції - пуста обіцянка. Великої будівлі не пропонується. Пам'ятаєте як будувався, наприклад, БАМ? Була звістка - слова, проект, а потім діло. Всі знали, що будують. Зараз ніхто нічого не хоче будувати, крім, очевидно, диктатури. Тобто великого будівництва не буде - буде те саме, що вже 20 років є. Зараз з'явиться суд, який може буде судити, а може й ні. Ще й може судити так, як захочеться Коломойському, чи Зеленському. Припустимо, посудять народ. Система то не змінеться. Засудять старих - будуть красти нові. Це вже тупик. Туди навіть йти не має сенсу - в тупик.
 показати весь коментар
 
Нет никакого расследования и нет никаких следователей. лапша для лохов это .
 показати весь коментар
 
Тобто вони зможуть так само працювати і так само довго розслідувати
 показати весь коментар
 
с рябошапкой все понятно.как и генпгокугог,это не прокурор,а шестера текущего гидранта,млядь...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору