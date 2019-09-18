 74-та сесія Генасамблеї ООН відкрилася в Нью-Йорку

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".
На відкритті нової сесії виступив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Він привітав зі вступом на посаду нового президента Генасамблеї нігерійця Тіджані Мухаммада-Банде.
"Генеральна асамблея грає ключову роль як унікальний та незамінний форум, де світ може збиратися разом та досягати прогресу з нагальних тем", - заявив генсек ООН.
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Як повідомлялося раніше, Україна окреслила власні пріоритети порядку денного на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН, серед яких чільне місце посідає завершення збройної агресії РФ та деокупація Криму й окремих районів Донбасу.
Раніше новий президент Генасамблеї Тіджані Мухаммад-Банде заявив, що свою діяльність на цій посаді він присвятить боротьбі з бідністю у світі та забезпеченню доступу до освіти, в тому числі інклюзивної. Саме доступ до освіти новий президент ГА вважає найважливішим завданням людства, оскільки, на його думку, вона є ключем до послаблення ненависті, досягнення порозуміння та рівності.
Тіджані Мухаммад-Банде зробив серйозну академічну кар’єру в політології. Він здобув ступінь бакалавра в університеті Ахмаду Белло у Нігерії, став магістром Бостонського університету в США та доктором філософії у галузі політології в університеті Торонто (Канада).
"Генеральная ассамблея играет ключевую роль как уникальный и незаменимый форум, где мир может собираться вместе и достигать прогресса из насущных тем", - заявил генсек ООН.
ета трольня просто смеется над всеми...
но тем не менее существуют еще общепринятые нормы и законы,
защищать которые оон и была создана на прахе лиги наций.
ни та лига не сумела ни ета, прости господи, оонь не умеет.
смысл в етом оонском бесполезняке?
дважды граблями по лбу?
умному и одного бы раза хватило - у дурней попытки бесконечны....
Прошло больше 100 лет, ничего не изменилось
🤔
была интересна история особенно новейшая.
без знания истории, тока не в совейско-кацапском изложении ,
трудно понять сегодня, а тем более завтра.
пардон за пафос, но я действительно так думаю.