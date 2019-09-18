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Все про:ООН (1265) сесія (48)

 74-та сесія Генасамблеї ООН відкрилася в Нью-Йорку

Пріоритети України на цій сесії - завершення збройної агресії РФ та деокупація Криму й окремих районів Донбасу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

На відкритті нової сесії виступив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Він привітав зі вступом на посаду нового президента Генасамблеї нігерійця Тіджані Мухаммада-Банде.

"Генеральна асамблея грає ключову роль як унікальний та незамінний форум, де світ може збиратися разом та досягати прогресу з нагальних тем", - заявив генсек ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До початку зими для Донбасу потрібно знайти $52 млн, - ООН

Як повідомлялося раніше, Україна окреслила власні пріоритети порядку денного на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН, серед яких чільне місце посідає завершення збройної агресії РФ та деокупація Криму й окремих районів Донбасу.

Раніше новий президент Генасамблеї Тіджані Мухаммад-Банде заявив, що свою діяльність на цій посаді він присвятить боротьбі з бідністю у світі та забезпеченню доступу до освіти, в тому числі інклюзивної. Саме доступ до освіти новий президент ГА вважає найважливішим завданням людства, оскільки, на його думку, вона є ключем до послаблення ненависті, досягнення порозуміння та рівності.

Тіджані Мухаммад-Банде зробив серйозну академічну кар’єру в політології. Він здобув ступінь бакалавра в університеті Ахмаду Белло у Нігерії, став магістром Бостонського університету в США та доктором філософії у галузі політології в університеті Торонто (Канада).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149034
 
 
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за 5 с половиной лет кацапской агрессии в Украине оонь и пальцем не пошевельнула - дядей все устраивает, у них очередной фестиваль в NY.
"Генеральная ассамблея играет ключевую роль как уникальный и незаменимый форум, где мир может собираться вместе и достигать прогресса из насущных тем", - заявил генсек ООН.
ета трольня просто смеется над всеми...
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Помоги себе сам - пока война не перестанет быть бизнесом, а руководить страной, те кто в этом бизнесе, то война не кончится никогда - кому война, а кому мать родна! Вот исходя из этого и делай выводы, что выгодней прекращать или продолжать войну, так и будет.
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война всегда была и будет для кого то бизнесом.
но тем не менее существуют еще общепринятые нормы и законы,
защищать которые оон и была создана на прахе лиги наций.
ни та лига не сумела ни ета, прости господи, оонь не умеет.
смысл в етом оонском бесполезняке?
дважды граблями по лбу?
умному и одного бы раза хватило - у дурней попытки бесконечны....
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Есть такая книга, называется "The Guns of August". Она повествует о том как началась Первая Мировая Война, которая плавно перетекла во Вторую. И там, на фактах, рассказывается о подготовке к войне всех основных акторов этого действа. Маразма хватало со всех сторон, но Российская империя отличалась от всех полным маразмом, воровством и деградацией.

Прошло больше 100 лет, ничего не изменилось
🤔
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именно ету книгу не читал, но вроде в теме - просто всегда
была интересна история особенно новейшая.
без знания истории, тока не в совейско-кацапском изложении ,
трудно понять сегодня, а тем более завтра.
пардон за пафос, но я действительно так думаю.
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США ,своей трусостью,нерешительностью и меркантильностью прос*рали роль мирового жандарма,добытую Рейганом. Если бы россия получила по щам за Приднестровье-небыло бы Грузии.Если бы за Грузию-небыло бы войны в Украине. Наказание имеет вес при четких правилах игры и НЕОТВРАТИМОСТИ. Вес просто слов без конкретных действий стремится к нолю.Благодаря недальновидности руководства США мир стал многополярным. И самое страшное ,что он теперь зависит от неадекватов,для которых убийства людей на пути достижения цели не значат вообще ничего.
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ООН вообще импотентная организация,которая не решает ничего. Феерия пи*дабольства
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