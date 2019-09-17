 Супрун заступилася за Гонтареву: ця історія - не тільки про неї, вона про будь-кого, хто чинить опір корупціонерам

Про своє ставлення до підпалу будинку колишньої глави НБУ Валерії Гонтаревої і реакції суспільства на цей підпал Супрун написала в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли вбили Павла Шеремета - знайти і покарати замовників стало справою честі для його колег, близьких і друзів. Коли вбили Катерину Гандзюк - знайти і покарати замовників стало справою честі для її родичів, друзів та активістів з усіх куточків країни, яких об'єднали постійні напади з боку місцевих феодалів. Тепер, коли спалили будинок Валерії Гонтаревої і машину її невістки, а перед тим збили її машиною в Лондоні - за неї заступилися експерти у фінансовій сфері і представники міжнародних партнерів. Тому що, перебуваючи на посаді, вона приймала рішення в інтересах українців, а не олігархів", - написала Супрун.
Ексглава МОЗ вважає, що у "покидьків" чудово виходить роз'єднати суспільство.
"Колишня керівниця Національного банку України Валерія Гонтарєва неодноразово заявляла про погрози та обіцянки "розплати" від Коломойського. Тепер справа дійшла до фізичного насильства і підпалів. Комунікаційний супровід забезпечують професійні генератори інформаційного шуму і загроз - Портнов і Дубинський", - написала вона.
"Але ця історія не тільки про Валерію Гонтареву. Вона про будь-яку людину, яка наважиться чинити опір корупціонерам, злодіям чи вбивцям. А намагатися робити системні зміни і трансформації - означає чинити спротив їм", - додала Супрун.
Колишня в.о. міністра нагадала, що її команда майже весь час роботи в Міністерстві охорони здоров'я отримувала "погрози, сфабриковані справи і позови з абсурдними вимогами".
Вона закликала чинити опір спробам легітимізувати напади, залякування і вбивства громадян.
"І пам'ятайте, що щоразу, коли ми сперечаємося через другорядне - покидьки отримують натхнення для майбутніх злочинів і вбивств", - підсумувала Супрун.
Читайте також: "Врятувати вдалося кілька речей", - журналістка Миронюк показала наслідки пожежі в будинку Гонтаревої. ФОТОрепортаж
Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.
Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.
12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.
Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.
Хватает же совести поставить в один ряд убийства Шеремета и Гандзюк и отчаянное уклонение Гонтаревой от экстрадиции в Украину.
Портнов же і погрожував Гонтаревій.
То тепер Зе-Герой
За нього всі зебіли горою. Він тепер самий чесний і найкращий борець за справедливість.
Их жутко ненавидят РЫГОАНАЛЫ!!! Которым поломали весь "бизнес" при Януковиче.
Просто быть рыгоаналом сейчас не комильфо, вот они под зе-тыпилов и маскируются.
Или всё же международные финансовые партнёры ?
Ты так заботишься об интересах украинцев ? Не бери у Запада. Попроси у Габона.
Шо-шо?
Это тот компромисс, который может закрыть перед Украиной возможность сотрудничества с Международный Валютным Фондом. Это тот компромисс, который, фактически, является капитуляцией государства перед олигархом.
И это прекрасно понимают инвесторы. Это прекрасно понимают в МВФ. Но это могут не понимать некоторые люди в Украине.
Что хочет Коломойский? Он хочет защитить свои активы. И это понятно. Мы можем его понять, но у украинских налогоплательщиков другой интерес. Их интерес - получить компенсацию за те 5,5 млрд долларов, которые были вложены в капитал Приватбанк при его национализации.
Поэтому и возник Суд в Лондоне, ведь от украинского правосудия мало ожиданий. И сейчас Коломойский хочет сделать все, чтобы Украина прекратила его преследовать в Лондоне, что позволит ему разморозить свои активы.
Поэтому мы и слышим о разного рода предложениях, которые делают аффилированные с Коломойским люди, попавшие сейчас на верхушку украинской власти. Идея всегда одна и та же - попросить 20, чтобы получить 10. Чтобы они не говорили о компенсации олигарху, речь всегда идет о его желании избавится от суда Лондона. И, к сожалению, теперь о возможном компромиссе говорят самые высокие чиновники страны.
Почему компромисс недопустим? С одной стороны - это вопрос справедливости и правопорядка. С другой - последствий для экономики. Потеря МВФ - это потеря якоря, который удерживает нас в экономический шторм. Но это сложно. Вопрос справедливости - ближе всем.
Представьте себе, что преступник совершил изнасилование. Он должен пойти в суд. Но в суде предлагает компромисс. Который заключается просто в том, что его отпустят. Вот также и с Приватбанком. Национализация Приватбанка - была ключевым элементом по очищению банковского сектора. Национализация Приватбанка прошла мирно и законно, под кураторством наших международных партнеров.
Аудит и расследование после национализации выявили, что Приватбанк работал как пылесос, выводя деньги вкладчиков на счета связанных лиц. И именно это привело к затратам всех налогоплательщиков в размере 5,5 млрд долларов.
И теперь, когда преступник уже близок к наказанию, он получает «политическое окно возможностей», через которое летят бутылки с зажигательной смесью и статьи в Financial Times, где говорят о компромиссе. И они попадают в цель.
И те инвесторы, которые еще месяц назад были фанатами новой Украины, начинают говорить о том, что глубоко разочарованы и быть реформаторов - это сложнее, чем просто шутить или выглядеть как хипстер.
Как мы поймем, что власть готова заключить сделку с дьяволом? Пока ведь она на это только намекает. Ключевое тут - решение в апелляции окружного административного суда. Понятно, что этот суд никогда не принимает решения исходя из законности. Репутация этого суда хорошо известна. Но пока даже пленки НАБУ ничего не пошатнули.
Этот Суд должен скоро принять решение по иску Коломойского. Уже совсем скоро. И очевидно, что это будет политическое решение украинской власти. И если в этом суде аппеляция признает национализацию незаконной, то это будет означать что украинским президентом принято решение о компромиссе с Коломойским.
Сейчас у президента огромная власть. И она же есть огромной ответственностью. И в данном случае его ответственность - не заключать сделку с дьяволом. Если Суд примет решение в пользу Коломойского - сделка с дьяволом будет скреплена подписью.
А сам Зеленский станет сообщником Коломойского.
Можно ли выиграть от сделки с дьяволом? Нет, даже получив краткосрочные плюсы. Но потом он обязательно вернется за вашей душой. А тут и их не будет. Потому что весь оптимизм относительно Украины и ее реформ тогда выветрится мгновенно. И экономический рост сменится бегством всех и вся, что отразится и на курсе гривны и на доходах населения.
А сам заключающий сделку становится навсегда рабом дьявола, ведь он теперь связан с ним одним преступлением. И чтобы ты не делал потом, это уже нельзя изменить. А общество получит новую мораль.
Мораль пирата. Когда не важно, что ты совершил. Важно, что ты смог применить силу и тебе ничего за это не было. И это станет уроком для всей страны. Которая, казалось, начала выбирать цивилизованный путь, где законность важна, а репутация стоит дорого.
СЕРГЕЙ ФУРСА
а виноват Коломойский, мы вам верим ....
Когда ваша банда брешет, от неё портянками через монитор воняет.
но реформа у неё изумительная, всё бесплатно, но ничего нет
уж явно не сама она свою джинсу оплачивает
а раз такие притрушенные "звезды" зажигаютСя, значит это кому-то нужно
А у тебя ?
второе : а чего с двумя образованиями бешеная бабка работала санитаркой ?
и третье : ты что, действительно думаешь, что существует прямая зависимость между количеством дипломов о высшем образовании и психическим здоровьем человека ? если ты так считаешь, то тебе самому недостает базового образования
Как сказал Дубинский, нужно выяснить, есть ли страховка дома, когда она оформлена и оформлена ли она только против пожара. И все станет понятным.
Одно повышение курса с 13 до 30 говорит обо всем. В какой стране еще собственная валюта может упасть в 2,5 раза. Йена, фунт, доллар в 2,5 раза? Если бы такое где-то случилось, то причастные к этому уже болтались бы у себя на площадях.