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Все про:підпал (234) пожежа (1812) Гонтарева (317) Супрун Уляна (535)

 Супрун заступилася за Гонтареву: ця історія - не тільки про неї, вона про будь-кого, хто чинить опір корупціонерам

Колишня глава МОЗ Уляна Супрун закликала не підтримувати тих, хто намагається легітимізувати напади, залякування і вбивства громадян.

Про своє ставлення до підпалу будинку колишньої глави НБУ Валерії Гонтаревої і реакції суспільства на цей підпал Супрун написала в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли вбили Павла Шеремета - знайти і покарати замовників стало справою честі для його колег, близьких і друзів. Коли вбили Катерину Гандзюк - знайти і покарати замовників стало справою честі для її родичів, друзів та активістів з усіх куточків країни, яких об'єднали постійні напади з боку місцевих феодалів. Тепер, коли спалили будинок Валерії Гонтаревої і машину її невістки, а перед тим збили її машиною в Лондоні - за неї заступилися експерти у фінансовій сфері і представники міжнародних партнерів. Тому що, перебуваючи на посаді, вона приймала рішення в інтересах українців, а не олігархів", - написала Супрун.

Ексглава МОЗ вважає, що у "покидьків" чудово виходить роз'єднати суспільство.

"Колишня керівниця Національного банку України Валерія Гонтарєва неодноразово заявляла про погрози та обіцянки "розплати" від Коломойського. Тепер справа дійшла до фізичного насильства і підпалів. Комунікаційний супровід забезпечують професійні генератори інформаційного шуму і загроз - Портнов і Дубинський", - написала вона.

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"Але ця історія не тільки про Валерію Гонтареву. Вона про будь-яку людину, яка наважиться чинити опір корупціонерам, злодіям чи вбивцям. А намагатися робити системні зміни і трансформації - означає чинити спротив їм", - додала Супрун.

Колишня в.о. міністра нагадала, що її команда майже весь час роботи в Міністерстві охорони здоров'я отримувала "погрози, сфабриковані справи і позови з абсурдними вимогами".

Вона закликала чинити опір спробам легітимізувати напади, залякування і вбивства громадян.

"І пам'ятайте, що щоразу, коли ми сперечаємося через другорядне - покидьки отримують натхнення для майбутніх злочинів і вбивств", - підсумувала Супрун.

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Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

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Супрун заступилася за Гонтареву: ця історія - не тільки про неї, вона про будь-кого, хто чинить опір корупціонерам 01
Супрун заступилася за Гонтареву: ця історія - не тільки про неї, вона про будь-кого, хто чинить опір корупціонерам 02
Супрун заступилася за Гонтареву: ця історія - не тільки про неї, вона про будь-кого, хто чинить опір корупціонерам 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149033
 
   
 Топ коментарі
 
Супрун правильно говорить про погрози, які ми бачимо навіть на Цензорі.
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На самом деле зе-билам ПОФИГ и на Гонтареву, и на Супрун, и даже на Порошенко.
Их жутко ненавидят РЫГОАНАЛЫ!!! Которым поломали весь "бизнес" при Януковиче.
Просто быть рыгоаналом сейчас не комильфо, вот они под зе-тыпилов и маскируются.
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зелебобы-боты лоханулись, зеля их сдаст за то что они мочили гонтареву ) вот это поворот
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Подельники.
Хватает же совести поставить в один ряд убийства Шеремета и Гандзюк и отчаянное уклонение Гонтаревой от экстрадиции в Украину.
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Гонтарева не хочет в тюрьму. Поэтому организовывает нападения на себя и поджоги. Команда Порошенко привыкла устраивать провокации.
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Вот Гонтарева тупая, а могла бы победоносно вернуца как сепар Портнов, Бабломойский мародёр ,Богатырёва. Ведь к Портнову, Богатырёвой и Бабломойскому у ЗЕбилов нет ни малейших претензий, правда зебильчик??
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Які претензії.
Портнов же і погрожував Гонтаревій.
То тепер Зе-Герой
За нього всі зебіли горою. Він тепер самий чесний і найкращий борець за справедливість.
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Нічого дивного, Супрун приїхала з Лондона, де якраз переховується Гонтарєва. Одна банда.
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зелебобы-боты лоханулись, зеля их сдаст за то что они мочили гонтареву ) вот это поворот
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две сатановские, что одна, что другая))
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Супрун правильно говорить про погрози, які ми бачимо навіть на Цензорі.
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На самом деле зе-билам ПОФИГ и на Гонтареву, и на Супрун, и даже на Порошенко.
Их жутко ненавидят РЫГОАНАЛЫ!!! Которым поломали весь "бизнес" при Януковиче.
Просто быть рыгоаналом сейчас не комильфо, вот они под зе-тыпилов и маскируются.
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ну так це аксіома...Порошенко їх притиснув добряче...
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Піди, це Ахмєтову розкажи, нехай він посміється. Супрун заступилася за Гонтареву: ця історія - не тільки про неї, вона про будь-кого, хто чинить опір корупціонерам - Цензор.НЕТ 6178
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Особенно рыгоаналу Ахметову Порошенко весь бизнес поломал. Да, тушканчик? Супрун заступилася за Гонтареву: ця історія - не тільки про неї, вона про будь-кого, хто чинить опір корупціонерам - Цензор.НЕТ 1364
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Принимала решения в пользу украинцев, а не олигархов, но вступились за неё эксперты в финансовой сфере и представители международных партнёров. Логика просто офигеть. Походу дело дойдёт и до Супрун, иначе бы не нервничала.
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А деньги Украине кто даёт ? Правительство Габона ?
Или всё же международные финансовые партнёры ?
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"Международые финансовые партнеры" дают деньги под проценты, чтобы получить прибыль, и их совсем не интересует, в пользу кого примаются решения. Им главное, чтобы были гарантии возврата этих денег и процентов, поэтому, наоборот, "Международые финансовые партнеры" требуют пренебречь интересами украинцев - повысить цены, снизить расходы бюджета и т.д.
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"По одёжке протягивай ножки" (С)
Ты так заботишься об интересах украинцев ? Не бери у Запада. Попроси у Габона.
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Потому что, находясь на должности, она принимала решения в интересах украинцев, а не олигархов", - написала Супрун.

Шо-шо?
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Я потому и написал, что из-за этого за неё финансовые инспекторы заступились. Шиза косит их ряды.
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Пара избзадавать книху "Саветы спрунья". Супрун заступилася за Гонтареву: ця історія - не тільки про неї, вона про будь-кого, хто чинить опір корупціонерам - Цензор.НЕТ 2033 Супрун заступилася за Гонтареву: ця історія - не тільки про неї, вона про будь-кого, хто чинить опір корупціонерам - Цензор.НЕТ 2033
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Financial Times опять взорвало бомбу среди инвесторов в Украину. На этот раз статьей о том, что Украина ищет пути компромисса с Коломойским. И что этот компромисс - не разговор о том, как он вернет 5,5 млрд долларов, сразу или частями. Это тот компромисс, который всегда называли красной линией все наши западные партнеры.

Это тот компромисс, который может закрыть перед Украиной возможность сотрудничества с Международный Валютным Фондом. Это тот компромисс, который, фактически, является капитуляцией государства перед олигархом.

И это прекрасно понимают инвесторы. Это прекрасно понимают в МВФ. Но это могут не понимать некоторые люди в Украине.

Что хочет Коломойский? Он хочет защитить свои активы. И это понятно. Мы можем его понять, но у украинских налогоплательщиков другой интерес. Их интерес - получить компенсацию за те 5,5 млрд долларов, которые были вложены в капитал Приватбанк при его национализации.

Поэтому и возник Суд в Лондоне, ведь от украинского правосудия мало ожиданий. И сейчас Коломойский хочет сделать все, чтобы Украина прекратила его преследовать в Лондоне, что позволит ему разморозить свои активы.

Поэтому мы и слышим о разного рода предложениях, которые делают аффилированные с Коломойским люди, попавшие сейчас на верхушку украинской власти. Идея всегда одна и та же - попросить 20, чтобы получить 10. Чтобы они не говорили о компенсации олигарху, речь всегда идет о его желании избавится от суда Лондона. И, к сожалению, теперь о возможном компромиссе говорят самые высокие чиновники страны.

Почему компромисс недопустим? С одной стороны - это вопрос справедливости и правопорядка. С другой - последствий для экономики. Потеря МВФ - это потеря якоря, который удерживает нас в экономический шторм. Но это сложно. Вопрос справедливости - ближе всем.

Представьте себе, что преступник совершил изнасилование. Он должен пойти в суд. Но в суде предлагает компромисс. Который заключается просто в том, что его отпустят. Вот также и с Приватбанком. Национализация Приватбанка - была ключевым элементом по очищению банковского сектора. Национализация Приватбанка прошла мирно и законно, под кураторством наших международных партнеров.

Аудит и расследование после национализации выявили, что Приватбанк работал как пылесос, выводя деньги вкладчиков на счета связанных лиц. И именно это привело к затратам всех налогоплательщиков в размере 5,5 млрд долларов.

И теперь, когда преступник уже близок к наказанию, он получает «политическое окно возможностей», через которое летят бутылки с зажигательной смесью и статьи в Financial Times, где говорят о компромиссе. И они попадают в цель.

И те инвесторы, которые еще месяц назад были фанатами новой Украины, начинают говорить о том, что глубоко разочарованы и быть реформаторов - это сложнее, чем просто шутить или выглядеть как хипстер.

Как мы поймем, что власть готова заключить сделку с дьяволом? Пока ведь она на это только намекает. Ключевое тут - решение в апелляции окружного административного суда. Понятно, что этот суд никогда не принимает решения исходя из законности. Репутация этого суда хорошо известна. Но пока даже пленки НАБУ ничего не пошатнули.

Этот Суд должен скоро принять решение по иску Коломойского. Уже совсем скоро. И очевидно, что это будет политическое решение украинской власти. И если в этом суде аппеляция признает национализацию незаконной, то это будет означать что украинским президентом принято решение о компромиссе с Коломойским.

Сейчас у президента огромная власть. И она же есть огромной ответственностью. И в данном случае его ответственность - не заключать сделку с дьяволом. Если Суд примет решение в пользу Коломойского - сделка с дьяволом будет скреплена подписью.

А сам Зеленский станет сообщником Коломойского.

Можно ли выиграть от сделки с дьяволом? Нет, даже получив краткосрочные плюсы. Но потом он обязательно вернется за вашей душой. А тут и их не будет. Потому что весь оптимизм относительно Украины и ее реформ тогда выветрится мгновенно. И экономический рост сменится бегством всех и вся, что отразится и на курсе гривны и на доходах населения.

А сам заключающий сделку становится навсегда рабом дьявола, ведь он теперь связан с ним одним преступлением. И чтобы ты не делал потом, это уже нельзя изменить. А общество получит новую мораль.

Мораль пирата. Когда не важно, что ты совершил. Важно, что ты смог применить силу и тебе ничего за это не было. И это станет уроком для всей страны. Которая, казалось, начала выбирать цивилизованный путь, где законность важна, а репутация стоит дорого.

СЕРГЕЙ ФУРСА
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Можно и проще сказать: Запад не позволит чтобы власть выживала за счёт западных денег, и в то же время кормила олигархов. Либо-либо.
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Главное сейчас найти поджигателей. Потом будем кого то защищать или судить.
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Кто с мозгами и не ЗЕбил тот давно просёк что власть захватила ОПГ Бабломойского и рыгоанальных скотов типа Портнова, Разумкова, их подельников Медведчука, Фиратша, и Ахметки + Пинчук.. ЗЕбилам ничего не остаёца как только визжать про Петю. Заметьте к Портнову, Бабломойского мародёру, Медведчуку , Гепе, Вилкулу, Колесникову, Ефремову, у ЗЕбилов нет никаких претензий.,у ЗЕбилятни только Петя враг и Гонтарева которая спасала ограбленный Беней Приват как могла.
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А при парашке, ахметка и все остальные рыгианалы сидели в тюрьмах?
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Так вы шо ЗЕбилы выбрали ЗЕкловуна шоб было так же как при Парашенке??? Как твои высеры аля "при Парашенке" должны оправдать ЗЕКкоманду не пояснишь?? Т.е ваши кловуны будут делать так же как "при Парашенке", а ты ЗЕбил будешь визжать только про Петю в это время??
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Лазаренко тоже принимал решения в интересах украинцев, до сих пор переживает в США что мало украл. Гонтарева просто яркий пример отношения Запада к Украине. Сколько сразу защитников выискалось. Оплачено, защищайте.
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Главное шо мародёры и воры в ЗЕкоманде тебя не волнуют. Бабломойский обчистивший Приват на 5 лярдов у тебя свой в доску парень, а Гонтарева которая спасала ограбленный Беней Приват залив туда 160 лярдов гр. наличности для ликвидации кассового разрыва у тебя враг. ЗЕбилы такие ЗЕбилы...
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хорош трындеть, порошенко с гонтаревой ограбили Украину,
а виноват Коломойский, мы вам верим ....
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Так "ограбили" что оставили $ 20 лярдов в ЗВР.

Когда ваша банда брешет, от неё портянками через монитор воняет.
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Не несіть маячні, загальний обьєм готівки накарбованої НБУ на середину 2018 року склав 360 млрд. грн. Щоб зібрати суму 160 млрд. готівкою треба було б ходити по хатах і як "буксири" в 1932 році витрушувати матраси, бо загальний залишок готівки в усіх банках складає від 100 до 150 млрд. А якщо Бєня хоч щось вкрав, то де на нього кримінально справа розлідувана прокурором - кумом Бариги, яка згідно КПК мала б бути передана в суд ще минулого року, де оголошення Бєні в розшук і головне рішення рехформованого Баригою суду, про визнання Бєні винним хоч у якомусь злочині?
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"Золотые слова" особенно от той, кто 5 лет боролась с коррупцией и в итоге поборола и возглавила её. ЧТО ОДНА! ЧТО ВТОРАЙ! ОБЕ МРАЗИ!!!
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Каждая Новая Власть в Украине мстит предыдущим, как в Африке. Янукович посадил Тимошенко і Луценко. Порох их реабилитировал, а Янык с компанией еле ноги унесли. Зе пугают команду Пороха и реабилитирует явных сепаров. Посмотрим что через 5 лет сделают с Зеленским и Богданом. Только когда этот африканский круговорот закончится?
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Ну, Пороха они трогать боятся. Знают что им за это может последовать. Например, "случайный сбой" СВИФТа.
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Там все крутіше, бо у Пороха на них є компромат. Якщо почнуть репресії, то ще та каша почнеться🤔
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Мальчик, что ты знаешь о "СВИФТ"е, чтобы нести подобный бред? Может ты думаешь, что Свифт , это Джонатан? Супрун заступилася за Гонтареву: ця історія - не тільки про неї, вона про будь-кого, хто чинить опір корупціонерам - Цензор.НЕТ 8447
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Супрун не только страшная, но она еще и дурная
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по моему она говорила не совсем то, что о чём пишет аффтар,
но реформа у неё изумительная, всё бесплатно, но ничего нет
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Лерка Облигация, конторы которой отмывали и выводили бабки януковича и естественно порошенко, боролась с коррупцией???)))) Супрун надо закусывать)
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Ну і хто захоче повертатись в таку країну?
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эта история - не только о ней, она о любом, кто сопротивляется коррупционерам) плюс фото Супрун с назидательным видом. Американські зайди в міністрах, святі корупціонери, переслідувані обкраденою країною, вимагають справедливості. Босх в труні перевертається, така картина
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Находясь на должности Главы НБУ,Гонтарева принимала решения исключительно в интересах двух олигархов - Порошенко и Ахметова! И именно для этого она и была назначена на эту должность по предложению Порошенком Парламенту, по сути лично Президентом Порошенко 19 июня 2014 г. Гонтарева - мошенница от Бога! Кроме Гонтаревой,соучредителями и руководителями группы компаний "Инвестиционный капитал Украины" полностью состоит из кодла Порошенко и Ко, - воры и проходимцы высшей степени!! Так ограбить бюджет Украины через Роттердамы+ и прочий офшорный схематоз через НБУ за 5 лет мог только Дьявол.
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Важко знайти ще одну таку націю, котра так добровільно загоняла сама себе в стойло!
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так українці це перейняли у касапів,як ніяк вони 300 років неньку колонізували ,дивно було б якби це ніяк не вплинуло.
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Поки що владу беруть то проросійські, то проукраїнські сили, й таким чином хитають її туди - сюди. Минулий раз хитнули так здорово, що частини України відвалились. Власне, що не відбувся розкол на половину - досить добре показує, що Україна єдина. Але все одно починається хитання, бо є чим хитати. Корупцією заражені що ті, що інші, корупція до цього питання не має відношення, бо вона створена самою системою й самими законами. Очевидно, що наступне коливання буде проукраїнське, хоча Зеленський вже мріє про своє нескінчене правління, як Путін. Але, загалом, краще б було недопустити теперішній проросійський хит, і насильно його припинити. І не смішити європейський народ своїми хитаннями.
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Доктр Смерть очмуріла чи що? Порівнювати Шеремета і Гонтарєву це блюзнірство і все одно, що порівнювати алмаз з лайном. Гонтарєва палить майно, аби не було на що накладати арешти, а за погоріле вона ще отримає добрячу страховку.
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у меня один вопрос : кто этой безумной бабке (из штатов чи канады откуда она там ) дал эфиры в сми ?

уж явно не сама она свою джинсу оплачивает

а раз такие притрушенные "звезды" зажигаютСя, значит это кому-то нужно
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У неё два высших образования: в биологии и в медицине.
А у тебя ?
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а у меня, как и у Джона Рокфеллера, Билла Гейтса, Ларри Эллисона, Цукерберга, Ларри Пэйджа, Сергея Брина и Стива Джоббса ни одного, это раз

второе : а чего с двумя образованиями бешеная бабка работала санитаркой ?

и третье : ты что, действительно думаешь, что существует прямая зависимость между количеством дипломов о высшем образовании и психическим здоровьем человека ? если ты так считаешь, то тебе самому недостает базового образования
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Гонтарева очистила банковскую систему от кучи липовых банков доивших НБУ и выводивших бабло в офшоры. Конечно у неё много врагов, в том числе и среди тупых зебилов которые ничего не понимают.
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Да сама гонтарева все и организовала.
Как сказал Дубинский, нужно выяснить, есть ли страховка дома, когда она оформлена и оформлена ли она только против пожара. И все станет понятным.
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Игорек, Гуренко Игорь, а я думаю, что это стекломоем завоняло у нас на цензоре, да и чеченской спермой тоже. Подмываться Вам батенька скрепоголовый наш нужно после противоестественных наказаний от Вашими кавказских хозяев. Так что прихватите с собой остальных лишнехромосомных ботов гена новожилов 875b1fd4, Altair Alt, Vladimir Pukin, Nikol Kovalenko и марш быстренько на бутылочку в спам. А мы тут как-нибудь без козломордой швали разберемся кто прав, а кто нет.
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ты шваль разговаривать научись. Вали нахер, петрила
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Ты член изо рта выйми когда разговариваешь, а то я твого козячого мекотіння не можу зрозуміти. Тобі ж кажуть у спам скрепоносець цапопикий, а воно ще тут у колінно-ліктьову позу встає. В спам лоботомоване.
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В порохоботовской коррумпированной системе государственной власти не могут ужиться те, кто к ней не принадлежит. На то она и система. Это справедливо всегда, даже если все порохоботы вывернутся наизнанку и будут поливать ни в чем не повинного Зеленского и народ, который возненавидел барыгу.
Одно повышение курса с 13 до 30 говорит обо всем. В какой стране еще собственная валюта может упасть в 2,5 раза. Йена, фунт, доллар в 2,5 раза? Если бы такое где-то случилось, то причастные к этому уже болтались бы у себя на площадях.
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До 2014 года страна валюта держалась ненормально дорого только за счёт проедания займов. Перестали брать взаймы - и гривна стала стоить столько какая ей реальная цена.
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