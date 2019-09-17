 Супрун заступилася за Гонтареву: ця історія - не тільки про неї, вона про будь-кого, хто чинить опір корупціонерам

Про своє ставлення до підпалу будинку колишньої глави НБУ Валерії Гонтаревої і реакції суспільства на цей підпал Супрун написала в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли вбили Павла Шеремета - знайти і покарати замовників стало справою честі для його колег, близьких і друзів. Коли вбили Катерину Гандзюк - знайти і покарати замовників стало справою честі для її родичів, друзів та активістів з усіх куточків країни, яких об'єднали постійні напади з боку місцевих феодалів. Тепер, коли спалили будинок Валерії Гонтаревої і машину її невістки, а перед тим збили її машиною в Лондоні - за неї заступилися експерти у фінансовій сфері і представники міжнародних партнерів. Тому що, перебуваючи на посаді, вона приймала рішення в інтересах українців, а не олігархів", - написала Супрун.

Ексглава МОЗ вважає, що у "покидьків" чудово виходить роз'єднати суспільство.

"Колишня керівниця Національного банку України Валерія Гонтарєва неодноразово заявляла про погрози та обіцянки "розплати" від Коломойського. Тепер справа дійшла до фізичного насильства і підпалів. Комунікаційний супровід забезпечують професійні генератори інформаційного шуму і загроз - Портнов і Дубинський", - написала вона.

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"Але ця історія не тільки про Валерію Гонтареву. Вона про будь-яку людину, яка наважиться чинити опір корупціонерам, злодіям чи вбивцям. А намагатися робити системні зміни і трансформації - означає чинити спротив їм", - додала Супрун.

Колишня в.о. міністра нагадала, що її команда майже весь час роботи в Міністерстві охорони здоров'я отримувала "погрози, сфабриковані справи і позови з абсурдними вимогами".

Вона закликала чинити опір спробам легітимізувати напади, залякування і вбивства громадян.

"І пам'ятайте, що щоразу, коли ми сперечаємося через другорядне - покидьки отримують натхнення для майбутніх злочинів і вбивств", - підсумувала Супрун.

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Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

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