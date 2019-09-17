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 На відкритті польського кінофестивалю в Гдині показали фільм про Голодомор в Україні "Містер Джонс"

У Гдині в понеділок, 16 вересня, стартував 44-й Фестиваль польських художніх фільмів - найбільш представницький огляд досягнень польського кінематографа за останній рік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Польське радіо.

На відкритті фестивалю було показано картину режисера Агнешки Холланд "Містер Джонс" про журналіста, що розповів світові про український голодомор 30-х років минулого століття. Агнешка Холланд вважає, що ми, сучасні люди, досі не звели рахунки з тоталітарним минулим.

"Досвід двох тоталітарних режимів XX століття - комунізму і нацизму - нехай буде для нас пересторогою, уроком, а також нагадуванням про те, що ми маємо невпинно думати про те, хто ми, звідки йдемо і куди прагнемо. Жертви двох тоталітаризмів змушують нас розповідати про їхні долі", - зазначила режисер фільму "Містер Джонс" Агнешка Холланд.

За головний приз гдинського кінофестивалю змагатимуться 19 польських фільмів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149032
 
   
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Никто не будет ставить на одну доску коммунизм и фашизм. Потому что последыши тех, кто участвовал в преступлениях социализма, до сих пор рулят. И не столько в бывшем Совке, сколько вне его...
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