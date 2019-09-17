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 "Подивитися в очі і подякувати за духовну незламність", - глава ПЦУ Епіфаній зустрівся з колишніми в'язнями Кремля

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній зустрівся з колишніми в'язнями Кремля, які повернулися нещодавно в Україну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ПЦУ.

"Хочу подивитися вам у вічі і подякувати за духовну незламність, адже ви пройшли горнило тяжких випробувань російськими в’язницями", – сказав митрополит.

Він обговорив з гостями актуальні питання суспільного життя та процес визнання Православної церкви України іншими помісними церквами.

Звільнені з російських застінок українці поділилися з Епіфанієм подробицями свого перебування у незаконному ув’язненні. Зокрема, Роман Сущенко розказав предстоятелю ПЦУ про картину "Софія Київська", яку він намалював під час утримання під вартою та свого часу передав у подарунок владиці.

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На зустрічі митрополит Епіфаній зауважив, що українці – волелюбний народ, який не прагне чужого, однак не погодиться на неволю.

"Ми – європейці і ми нескорені, ми будемо до кінця боротися за справедливий мир", – сказав предстоятель.

У зустрічі з митрополитом Епіфанієм взяли участь Володимир Балух з дружиною, Микола Карпюк з родиною, Павло Гриб з батьками, Роман Сущенко, Олександр Кольченко з родиною, Артур Панов, Олексій Сизонович з братом та Євген Панов з родиною.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149031
 
 
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