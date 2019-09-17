 Прокуратура оскаржить рішення суду, за яким Вілкула і Колєснікова відпустили на поруки

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у вівторок пресслужба прокуратури області.
"Прокуратура Дніпропетровської області оскаржує рішення..., яким для колишнього голови Дніпропетровської ОДА і колишнього глави Агентства держмайна (двом екснардепам) обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки... Прокуратура наполягає на обранні згаданим особам запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - зазначається в повідомленні.
Як повідомлялося, обом екснардепам оголосили підозру 5 вересня, після чого було розпочато їхній розшук. Інформації про затримання будь-кого з них відтоді не було.
Прес-служба прокуратури Дніпропетровської області повідомила, що Колєснікову і Вілкулу було оголошено підозри в скоєнні кримінальних злочинів за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Обох фігурантів прокуратура просила заарештувати, але Жовтневий райсуд Дніпра 17 вересня 2019 р. вирішив відпустити їх на поруки.
Слідство встановило, що Колєсніков, перебуваючи на посаді голови Агентства держмайна України, вчинив "певні дії", в результаті чого стало можливим відчуження об'єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Осади" в Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв.м, що заподіяло державі збитки у розмірі понад 16 млн грн.
Вілкул, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, впродовж 2011-2012 рр. видав розпорядження про зміну цільового призначення земельних ділянок площею 21 га нібито з земель запасу с/г призначення (пасовища), а насправді - з земель колективної власності пайовиків двох сільськогосподарських підприємств Нікопольського району. Крім того, він видав розпорядження про зміну цільового використання 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 га, які перебували у власності ТОВ "АРТ ЛЕНД", із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості.
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Тут поднял человек вопрос, мол как относиться к убийце боевика ДНР в Мариуполе, которого украинский суд отпустил под домашний арест и думаю завтра бы оправдал...
Человек , поднявший этот вопрос, не знает как его опустить, то есть как на него ответить.
Я знаю и отвечу.
Как семьи так и государства рушатся иногда из за пустяка, как говорил Жванецкий «да я ушёл из семьи, потому что мне не оставили кусочек торта»...
На самом деле накипело и нужна была последняя капля.
Сейчас в обществе кипит и сегодняшний акт возмездия, является первой каплей кипятка из бурлящего котла ненависти к предателям и врагам Украины.
А в котле этом кипит горе 5 лет войны, слезы матерей и души нерожденных детей и отчаяние воинов , когда на твоих руках погибает твой брат.
Володимир Зеленський, прикиньте, Украина воюет больше чем длилось нападение на СССР.
А потом воины УПА , отправляли нам посыл в будущее сражаясь в безнадежной битве в подполье и лесах много лет.
Сегодняшняя смена « домашнего ареста», на «домашний расстрел», это звоночек к вам , зеленые вы наши, не думайте даже сдавать интересы Украины, потому что ударит набат.
Так что тот кто стрелял, он не виноват, это не он стрелял , он просто посланник из прошлого, что бы напомнить вам про 500 лет войны с Московией, устроенный Голодомор и героев УПА.
А может он посланник из будущего? С предупреждением, что пока не поздно, лучше остановиться...
Так что стрелявший, он не человек, он просто функция, посланник, знак...
И для всех лучше, если этот знак будет понят.
И ловить функцию или мираж , плохая идея, будет себе дороже...
Марк Гордиенко