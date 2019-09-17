 Прокуратура оскаржить рішення суду, за яким Вілкула і Колєснікова відпустили на поруки

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у вівторок пресслужба прокуратури області.

"Прокуратура Дніпропетровської області оскаржує рішення..., яким для колишнього голови Дніпропетровської ОДА і колишнього глави Агентства держмайна (двом екснардепам) обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки... Прокуратура наполягає на обранні згаданим особам запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, обом екснардепам оголосили підозру 5 вересня, після чого було розпочато їхній розшук. Інформації про затримання будь-кого з них відтоді не було.

Прес-служба прокуратури Дніпропетровської області повідомила, що Колєснікову і Вілкулу було оголошено підозри в скоєнні кримінальних злочинів за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

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Обох фігурантів прокуратура просила заарештувати, але Жовтневий райсуд Дніпра 17 вересня 2019 р. вирішив відпустити їх на поруки.

Слідство встановило, що Колєсніков, перебуваючи на посаді голови Агентства держмайна України, вчинив "певні дії", в результаті чого стало можливим відчуження об'єктів нерухомості - виробничого та лабораторно-побутового корпусу державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Осади" в Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв.м, що заподіяло державі збитки у розмірі понад 16 млн грн.

Вілкул, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, впродовж 2011-2012 рр. видав розпорядження про зміну цільового призначення земельних ділянок площею 21 га нібито з земель запасу с/г призначення (пасовища), а насправді - з земель колективної власності пайовиків двох сільськогосподарських підприємств Нікопольського району. Крім того, він видав розпорядження про зміну цільового використання 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 га, які перебували у власності ТОВ "АРТ ЛЕНД", із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості.