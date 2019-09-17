 До початку зими для Донбасу потрібно знайти $52 млн, - ООН

Про це розповів на брифінгу у штаб-квартирі ООН речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"ООН і наші гуманітарні партнери терміново закликають знайти $52 млн., аби забезпечити найбільш гострі та термінові гуманітарні потреби із наближенням зими, коли температура знизиться до позначок від -15 до -20 за Цельсієм", - сказав Дюжаррік.
Він додав, що план гуманітарного реагування ООН для України на 2019 рік, який передбачає загальні фінансові потреби на рівні $162 млн., нині наповнений на 32%.
"Близько $16 млн. з коштів, які негайно потребуються нині для захисту цивільного населення, підуть на допомогу жертвам замінування, маркування замінованих територій та розмінування територій до того, як вони вкрилися сніговим покровом", - додав він.
Речник генсека ООН нагадав, що близько 2 мільйонів людей на території, контрольованій українським урядом, живуть на територіях, забруднених мінами та вибуховими пристроями.
"Кошти також підуть на допомогу 80 тисячам людей, які живуть в межах п’ятикілометрової смуги поблизу лінії зіткнення у східній Україні, задля доступу до медицинських послуг - пересувних медичних команд або для надання людям грошей на дорогу до медичних закладів", - підсумував Дюжаррік.
Нагадаємо, 12 лютого 2019 року в ООН заснували Об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні та закликали донорів долучитися до нього, щоб допомогти мешканцям Донбасу, які потерпають від збройного конфлікту.
Об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні (Ukraine Humanitarian Pooled Fund) належить до так званих Country-based Pooled Funds ООН, які дозволяють донорам - урядам, міжнародним та неурядовим організаціям - направляти внески на підтримку місцевих гуманітарних зусиль. Таким чином кошти можуть доходити до гуманітарних партнерів у зонах конфлікту швидко, скоординовано та цілеспрямовано.
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В шахтах! У шахтеров и трахтористов дамбаса все в шахтах есть! Достанут несколько ЗРК и станций РЭБ продадут в Сирию и будут деньги на перезимовку.еще и на весну остануться!
И мать мою возьмите - возьмём.
И мать твою, и мать твою возьмём!
- Кто ОН?
Между тем, имея определенную эрудицию и аналитические способности, это весьма легко установить.
Те, кто читал книжку Успенского (не помню, есть ли это в мультфильме), помнят, что вылез он из ящика с апельсинами.
Известно, что в СССР апельсины были исключительно импортные, свои не росли, и поставлялись на 100% из Марокко. Черненькие ромбические наклейки «Maroc» помнят все.
Значит, Чебурашка - марокканец, араб?
Не все так просто.
Дело в том, что книга Успенского написана в 1965 году. А в Марокко апельсины СССР начал закупать только в 1967.
Что же случилось такого в 1967 году, и где СССР закупал апельсины до того, спросит пытливый читатель?
А случилась в 1967 Шестидневная война, которая вконец испортила отношения между СССР (который, как известно, всегда топил за арабов) и Израилем, произошел разрыв дипломатических и торговых отношений и все такое прочее.
До 1967 же, как оказывается, поставлял апельсины и другие цитрусовые Советам исключительно Израиль.
Таким образом, ответ на поставленный в начале вопрос становится очевидным.
МИХАИЛ АВДУЕВСКИЙ
А теперь кормит всю Россию!