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Все про:ООН (1259) Донбас (13038) гуманітарна допомога (214)

 До початку зими для Донбасу потрібно знайти $52 млн, - ООН

Щоб забезпечити найбільш гострі гуманітарні потреби на сході України, до початку зими необхідно знайти $52 млн. ООН закликає донорів активізувати зусилля з наповнення Об’єднаного фонду гуманітарної допомоги Україні.

Про це розповів на брифінгу у штаб-квартирі ООН речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"ООН і наші гуманітарні партнери терміново закликають знайти $52 млн., аби забезпечити найбільш гострі та термінові гуманітарні потреби із наближенням зими, коли температура знизиться до позначок від -15 до -20 за Цельсієм", - сказав Дюжаррік.

Він додав, що план гуманітарного реагування ООН для України на 2019 рік, який передбачає загальні фінансові потреби на рівні $162 млн., нині наповнений на 32%.

"Близько $16 млн. з коштів, які негайно потребуються нині для захисту цивільного населення, підуть на допомогу жертвам замінування, маркування замінованих територій та розмінування територій до того, як вони вкрилися сніговим покровом", - додав він.

Речник генсека ООН нагадав, що близько 2 мільйонів людей на території, контрольованій українським урядом, живуть на територіях, забруднених мінами та вибуховими пристроями.

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"Кошти також підуть на допомогу 80 тисячам людей, які живуть в межах п’ятикілометрової смуги поблизу лінії зіткнення у східній Україні, задля доступу до медицинських послуг - пересувних медичних команд або для надання людям грошей на дорогу до медичних закладів", - підсумував Дюжаррік.

Нагадаємо, 12 лютого 2019 року в ООН заснували Об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні та закликали донорів долучитися до нього, щоб допомогти мешканцям Донбасу, які потерпають від збройного конфлікту.

Об’єднаний фонд гуманітарної допомоги Україні (Ukraine Humanitarian Pooled Fund) належить до так званих Country-based Pooled Funds ООН, які дозволяють донорам - урядам, міжнародним та неурядовим організаціям - направляти внески на підтримку місцевих гуманітарних зусиль. Таким чином кошти можуть доходити до гуманітарних партнерів у зонах конфлікту швидко, скоординовано та цілеспрямовано.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149029
 
 
 Топ коментарі
 
Сена и комбикорма набросать. И перезимуют
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Предлагаю собрать с учителей - у них самые большие зарплаты. По 500 дол., они даже не заметят.
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Не жилось їм як людям, а тепер памагітє
До начала зимы для Донбасса нужно найти $52 млн, - ООН - Цензор.НЕТ 2158
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Сена и комбикорма набросать. И перезимуют
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Потрібно евакуювати з зони бойових дій все місцеве населення, а не створювати якісь там умови для перебування людей під обстрілами терористів!
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До начала зимы для Донбасса нужно найти $52 млн, - ООН

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В шахтах! У шахтеров и трахтористов дамбаса все в шахтах есть! Достанут несколько ЗРК и станций РЭБ продадут в Сирию и будут деньги на перезимовку.еще и на весну остануться! До начала зимы для Донбасса нужно найти $52 млн, - ООН - Цензор.НЕТ 8549
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що, на всі 52 млн будуть щурячу отруту закупляти?
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Ахметку. Нехай допомагає своїм землячкам.
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Ахметов уже не олигарх, а бизнесмен и в команеде ЗЕ.
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Между прочим он единственный кто пожертвовал на армию 50 лямов баксов. Пусть рыги толстосумы с подачи которых ***** замутил войнушку на доЛбасе, это сделают
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Ты имел ввиду того Шо на лыжи встал с полными камазами баксов?
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Предлагаю собрать с учителей - у них самые большие зарплаты. По 500 дол., они даже не заметят.
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ООН це треба, то нехай самі шукають гроші. Давайте обкладемо податком ООН в Україні🐸
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А давайте по цьому поводу виразимо глибоке занепокоєння.
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Это, твари,вы Маму мою, призываете инвестировать в "Донбас"?А на самом деле в ФСБ?Прикольно -края посмотрите!
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Возьмите меня в партизаны - возьмём.
И мать мою возьмите - возьмём.
И мать твою, и мать твою возьмём!
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Не жилось їм як людям, а тепер памагітє

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а может дамбасне еще и вокруг рта повидлом помазать?
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Пускай оккупант платит как того требуют международные законы
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Гордым кармильцам усея Украины,народу дамбаса не нужны жалкие подачки в виде 52 ляма пиндосских денех!!! Они за расию ана им паможет перезимавать! Нет салдатам НАТЫ! Низабудемнипрастим! Буди мерзнуть за дидов!!
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Мы не понимаем по рузги. Жидофошистов и гейропейцев просят помочь всемирным кормильцам? А где там Рабинович, Бойко, Мертвечук, Левочкин и еще куча мразей которых выбрали жители бамбаса? Почему ети избранные ни капли не переживают за своих ихбирателей, кроме как беспокойство о запрете говорить и думать по рузги?
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Подконтрольной зоне пожалуйста. Скпарам дуля. Пуйло пусть гомноконвой подгонит...
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ну не знаю...ну литров 5 бенза дам так и быть До начала зимы для Донбасса нужно найти $52 млн, - ООН - Цензор.НЕТ 8207
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много. нехер дамбасню баловать. Они и так на только всю Украину кормить должны но и всю остальную галактику.
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Куфайку на плечі, торбу в руки і по селах України на колінах милостиню просити та просити вибачення за війну До начала зимы для Донбасса нужно найти $52 млн, - ООН - Цензор.НЕТ 3005
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- Афанасий, ты не знаешь, что там ООН про ДНР решил?

- Кто ОН?
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ЗЕбилы пусть скинуца, это ж ихни люди . Да и вся сепарня Даунбаса голосовала за кловуна..ну вот пусть помогают своим мышебратьям
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Завтра в Минске обсудят выплаты пенсий жителям ОРДЛО...я вот не пойму ,ну примет Украина обратно эти донбассовские массы,так они с российскими паспортами будут ездить на россию получать вторую пенсию До начала зимы для Донбасса нужно найти $52 млн, - ООН - Цензор.НЕТ 695
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Вопрос этот кажется на первый взгляд неразрешимым.

Между тем, имея определенную эрудицию и аналитические способности, это весьма легко установить.

Те, кто читал книжку Успенского (не помню, есть ли это в мультфильме), помнят, что вылез он из ящика с апельсинами.

Известно, что в СССР апельсины были исключительно импортные, свои не росли, и поставлялись на 100% из Марокко. Черненькие ромбические наклейки «Maroc» помнят все.

Значит, Чебурашка - марокканец, араб?

Не все так просто.

Дело в том, что книга Успенского написана в 1965 году. А в Марокко апельсины СССР начал закупать только в 1967.

Что же случилось такого в 1967 году, и где СССР закупал апельсины до того, спросит пытливый читатель?

А случилась в 1967 Шестидневная война, которая вконец испортила отношения между СССР (который, как известно, всегда топил за арабов) и Израилем, произошел разрыв дипломатических и торговых отношений и все такое прочее.

До 1967 же, как оказывается, поставлял апельсины и другие цитрусовые Советам исключительно Израиль.

Таким образом, ответ на поставленный в начале вопрос становится очевидным.

МИХАИЛ АВДУЕВСКИЙ
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Донбасс кормил всю Украину!
А теперь кормит всю Россию!
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В чому проблема? В Дамбаці нема валєжніка? Це задача геополітичного масштабу: або просити у вуйок, або закупати за золото в паРашці.
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