 Помпео підтвердив підтримку України в проведенні реформ, зміцненні верховенства права та економічному зростанні, - Держдеп США

Про це йдеться в заяві офіційного представника Держдепартаменту США Моргани Ортагус, передає Цензор.НЕТ.

"Держсекретар Помпео привітав міністра закордонних справ Пристайка з його нещодавнім призначенням і підтвердив підтримку України в проведенні важливих антикорупційних реформ, зміцненні верховенства права та створенні економічного середовища для зростання конкуренції та інвестицій", - йдеться в заяві.

Американська сторона також висловила незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

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