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 Політика України, За кордоном
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Все про:Держдепартамент США (503) Пристайко (142) Помпео (136)

 Помпео підтвердив підтримку України в проведенні реформ, зміцненні верховенства права та економічному зростанні, - Держдеп США

Державний секретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком.

Про це йдеться в заяві офіційного представника Держдепартаменту США Моргани Ортагус, передає Цензор.НЕТ.

"Держсекретар Помпео привітав міністра закордонних справ Пристайка з його нещодавнім призначенням і підтвердив підтримку України в проведенні важливих антикорупційних реформ, зміцненні верховенства права та створенні економічного середовища для зростання конкуренції та інвестицій", - йдеться в заяві.

Американська сторона також висловила незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149028
 
 
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Выфсеврети. Весь цивилизованный мир указал клоуну на дверь и больше с ним не разговаривает. Только Петя может наладить контакт с западом.
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Шо там в Дании по блошиным рынкам и секонд-хендам?
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велосипеды с речек вылавливают и шлют Зеленскому пачками покататься.
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Alex Rozhenko В Німеччині і Польщі є такі ринки,на них б/у техніку продають,так ніяких касових апаратів немає.Її доречі до нас возять.Там доволі круті речі є.
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Новая власть введёт новую нумерацию реформ или начнёт считать реформы по старому , со 149-ой реформы ?
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Вообще америкосы уже 5 (ПЯТЬ) лет поддерживают в Украине проведение реформ, укрепление верховенства права и экономический рост... - а воз и ныне там. С чего я делаю неутешительный вывод, что не сильно это америкосам и нада, а поддерживают они всё это за взятки - говорящие американские головы для украинского телевизора. Ну как по другому объяснить 5 лет борьбы с коррупцией в Украине, а коррупция становится всё наглее и нахрапистей. Говорят потрох и его банда свинарчуков за 5 лет вывели из Украины 40 миллиардов долларов. Вопрос - почему америкосы никого из этих украинских казнокрадов не взяли за жопу? Ответ может быть один - за откаты. От так народ - кроме нас Украина никому не нужна, бо для народа Украина дом - для всех остальных бездонное корыто.
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США нужно было продать свой газ в ЕС. Для этого им требовалось перекрыть украинскую ГТС с московитским газом. При этом недопустив строительства Северных и Южных потоков. Украин ра при этом теряет бабки за
транзит.
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И этого ничего бы не было если бы ***** не полез с войной в Украину. Америкосы лишь воспользовались тем, что ***** *******.
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Помпео поддержал теплым словом, тем же вечером он поддержал тёплым словом ещё 53 страны Африки, но дольше всего он искал на территории Африки Украину. Так и не нашёл, огорченно подумал Помпео, - найду завтра. И уже перед выходом вспомнил, что Министр иностранных дел Украины что-то ему говорил о том, что экономический рост в Украине обеспечат кассовые аппараты на блошиных рынках, раскладках и лотках. Помпео попытался представить негра с кассовым аппаратом в руках, торгующего бижутерией на улице - и не смог. Ох уж эти необразованные африканцы - подумал Помпео, и попытался выбросить этот навязчивый образ из головы. Но ещё до вечера у него в голове вертелся кассовый аппарат, который надо было носить с собой уличному торговцу. И уже ночью ему приснился вещий сон о кучерявом украинце, который держал кассовый аппарат между ног, размахивал браслетам и ожерельями, и, прыгая вокруг рояля кричал - Зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе...
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Місяць у третю декаду входить,а ти Рамзану ще данину не приготував,гуморист провінційного балету...
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