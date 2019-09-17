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Все про:підпал (234) пожежа (1812) Гонтарева (317) Рябошапка Руслан (110)

 Говорити про якісь версії підпалу будинку Гонтаревої поки рано, - Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка попереджає, що в гонитві за швидкістю можна втратити якість розслідування.

Про це журналістам сказав генеральний прокурор Руслан Рябошапка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Не потрібно робити передчасних висновків стосовно того, що там було і хто винний, чи може бути винним. Давайте дочекаємося хоча б попередніх результатів. Це треба робити швидко, але щоби за швидкістю ми не втратили якість і не призначили когось невинуватого і не засудили його", - сказав він.

Також Рябошапка додав, що поки не готовий говорити, чи є зв'язок між потраплянням Гонтаревої у ДТП в Лондоні, спаленням авто її невістки і підпалом будинку. "Ми трохи забігаємо наперед. Гонтарева це пов'язує (між собою - Ред), а я кажу, що поки що зарано робити будь-які висновки, когось звинувачувати, будувати ланцюжки, які потім призводять у нашій уяві до відповідних персонажів. Гонтарева ж не даремно проводить такий ланцюжок, на одному з кінців якого, ми розуміємо, хто, і Гонтарева чітко на це вказує", - наголосив генпрокурор.

Читайте також: Причина пожежі в будинку Гонтаревої - навмисний підпал, - поліція

На запитання, на кого саме вказує Гонтарева, Рябошапка відповів: "Запитайте у Гонтаревої".

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Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149027
 
 
 Топ коментарі
 
Дайте йому сто днів, треба почекати, бо пєця винуватий🐸
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Марина_Ш‏ @preckless2 9 часов назад

Судячи з того, що увесь фб прошитий коментами про те, що населення на вулиці обговорює спалення хати Гонтарєвої, то акт устрашенія з приводу невдоволень касовими апаратами, тарифами та " ви також винуваті у війні" працює на отлічнєнько.
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як кажуть в народі "на злодієві ряба шапка горить" Говорить о каких-то версиях поджога дома Гонтаревой пока рано, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8904
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Да что тут думать над версиями, кто получил больше всего выгоды от поджога - тот и виновен в нем.
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Все вопросы к вашему коллеге сцыщику. Говорить о каких-то версиях поджога дома Гонтаревой пока рано, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7116
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Также Рябошапка добавил, что пока не готов говорить, есть ли связь между попаданием Гонтаревой в ДТП в Лондоне, поджогом авто ее невестки и поджогом дома.

во дает !
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Это надо полагать, что у Гонтаревой еще много недвижимости и девять жизней, как у кошки ? Говорити про якісь версії підпалу будинку Гонтаревої поки рано, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9229
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все это нелепая цепь глупых случайностей.

ну, бывает так в жизни...... Говорити про якісь версії підпалу будинку Гонтаревої поки рано, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 539

а вообще-то и прокурору иногда лучше промолчать Говорити про якісь версії підпалу будинку Гонтаревої поки рано, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 453
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Гонтарева отмазыаается от тюрьмы как может.
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хитрая она тетку - то под машину бросится, то палит все подряд.... Говорити про якісь версії підпалу будинку Гонтаревої поки рано, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8701
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як кажуть в народі "на злодієві ряба шапка горить" Говорить о каких-то версиях поджога дома Гонтаревой пока рано, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8904
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Эй рузге, а ну марш в стойло скрепоносец лишнехромосомный, а то твой чеченский властелин сча вернется, а тебя нет... Атата твоей попке будет. Да и стекломоя тут все равно нет. Так что свободен в спаме)
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Говорить о каких-то версиях поджога дома Гонтаревой пока рано, - Рябошапка

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правильно! еще дом до тла не сгорел! Говорити про якісь версії підпалу будинку Гонтаревої поки рано, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 96
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Рябокєпка, включай вже турборежим.
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Дайте йому сто днів, треба почекати, бо пєця винуватий🐸
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Та ничего не рано ,сама тварюка себя подожгла ,когда узнаем на сколько тот дом был застрахован всё станет ясно ..
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то візьми свій також застрахуй і підпали
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У нього нема хати - приймак у тещі. Говорить о каких-то версиях поджога дома Гонтаревой пока рано, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 831
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Приймаком у тэщи был твой Гойсман. Но уже она его выперла. И он теперь на винницком рынке презентует коллекцию труселей Осень-2019
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Берите-берите, зимой спасибо скажете.
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Так я же не из соевой банды ,чтобы такими заниматься делами Говорить о каких-то версиях поджога дома Гонтаревой пока рано, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3324нехорошо это ...
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Марина_Ш‏ @preckless2 9 часов назад

Судячи з того, що увесь фб прошитий коментами про те, що населення на вулиці обговорює спалення хати Гонтарєвої, то акт устрашенія з приводу невдоволень касовими апаратами, тарифами та " ви також винуваті у війні" працює на отлічнєнько.
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валера. перелогинься. от тебя перегаром через монитор воняет.
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Это отражение воздушно-капельных испарений от монитора.
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У прокуратуры следствие появилось? Шапка дела в суд и обвинения против коррупционеров порошенко не будет выдвигать? Договорился беня с порошком?
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так не было никакого поджога. он того , самовоспламенился от алкогольных испарений пьяной жабы сатановской.
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Рябошапка: Нельзя торопиться связывать очевидно связанные вещи. Надо сначало разобраться - а был ли у Гонтаревой дом?
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Рябошапка, почему ты такой наивный и доверчивый. Лере надо получить политическое убежище в Великобритании. Потому что воровка на ней печати негде ставить. И она организует все эти наезды, поджоги, дтп. И искать нужно тех кого она наняла для этих инсценировок
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Хотя есть ещё вариант. Рошен боится что ее привезут в Киев и она выложен все что о нем знает. И тогда Пете канты. Надо ещё искать тех кого Петя подослал
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ти просто геній, завтра тебе призначать першим заступником рябої кепки
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та она думаю может наговорить и про рошен так счто его уже не выведут из слепого траста
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Янукович тоже верещал, что это политические преследования, когда у него бухло из бара и полотенца в Межыгирри потырили
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Рябошапка, Лера это твой тест на соответствие должности. Какая то воровка дурить и прокуратуру и всю Украину, пытаясь уйти от ответственности и сохранить наворованное, а вы как овечки вокруг нее
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Ну конееечно. Не для того Беня всех этих ЗЕчепушил строил, чтобы они его беспредел расследовали.
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Ручной генпрокурор Коломоского сомневается в поджоге дома личного врага Коломойского.

Неожиданно...
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Это...что вообще?Я понимаю, что наша "илитка" то ещё гэ, но это чересчур.
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Ему тяжело.
Могу помочь следствию и подсказать фамилии заказчика и организатора.
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Заметили момент. Читайте, что говорит генпрокурор : "...а я говорю, что пока рано делать какие-либо выводы, кого-то обвинять, строить цепочки, которые затем приводят в нашем воображении к соответствующим персонажам. Гонтарева же не зря проводит такую цепочку, на одном из концов которой мы понимаем кто, и Гонтарева четко на это указывает." Источник: https://censor.net.ua/n3149027
Простите, но генпрокурор явно указывает на манипуляцию Гонтаревой в её деле, хотя раскрытие преступления еще на начале стадии. Он уже обвинил Гонтареву, что она строит цепочку на обвиняемых, а именно Беню и Портнова. Но она на это имеет право: высказывать свои подозрения. А органы должны разобраться,так это или нет.
И что это за странный посыл: "... пока рано кого то обвинять...". Поджог то есть ! Значит и обвиняемые есть. Надо их найти.
Генпрокурор не должен в принципе ничего говорить, пока не будет хоть какая-то ясность!!! Это непрофессионализм!!! А по сути он просто "кого-то" выгораживает.
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Я вообще откровенно не любил и не люблю Гонтареву, но когда я вижу, как каждый день стадо скрепно-зебилоидных ботов выходит на работу, чтобы мочить тетеньку, то тут уж не надо быть семи пяди во лбу, чтобы увидеть торчащие из монитора лишние хромосомы, скрепы, а также пейсы и их каломойских хозяев. Заказуха по втаптыванию в грязь прокатит только для зебильного лохтората. Но строгие западные дяди -финансовые воротилы, протеже которых является данная пани, только мизинцем пошевелят при реальной опасности для нее и вся эта зеленая блевотина возомнившая себя хозяевами положения мгновенно станет токсичной даже для самих себя. Первый звоночек прозвучал, но тупые шавки продолжают работать пока команда "фас" не отменена, но поверьте это произойдет совсем скоро.
Так что нет у вас приемов против Кости Сапрыкина (с)
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