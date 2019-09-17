 Говорити про якісь версії підпалу будинку Гонтаревої поки рано, - Рябошапка

Про це журналістам сказав генеральний прокурор Руслан Рябошапка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Не потрібно робити передчасних висновків стосовно того, що там було і хто винний, чи може бути винним. Давайте дочекаємося хоча б попередніх результатів. Це треба робити швидко, але щоби за швидкістю ми не втратили якість і не призначили когось невинуватого і не засудили його", - сказав він.

Також Рябошапка додав, що поки не готовий говорити, чи є зв'язок між потраплянням Гонтаревої у ДТП в Лондоні, спаленням авто її невістки і підпалом будинку. "Ми трохи забігаємо наперед. Гонтарева це пов'язує (між собою - Ред), а я кажу, що поки що зарано робити будь-які висновки, когось звинувачувати, будувати ланцюжки, які потім призводять у нашій уяві до відповідних персонажів. Гонтарева ж не даремно проводить такий ланцюжок, на одному з кінців якого, ми розуміємо, хто, і Гонтарева чітко на це вказує", - наголосив генпрокурор.

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На запитання, на кого саме вказує Гонтарева, Рябошапка відповів: "Запитайте у Гонтаревої".

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Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

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