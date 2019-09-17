 Говорити про якісь версії підпалу будинку Гонтаревої поки рано, - Рябошапка

Про це журналістам сказав генеральний прокурор Руслан Рябошапка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Не потрібно робити передчасних висновків стосовно того, що там було і хто винний, чи може бути винним. Давайте дочекаємося хоча б попередніх результатів. Це треба робити швидко, але щоби за швидкістю ми не втратили якість і не призначили когось невинуватого і не засудили його", - сказав він.
Також Рябошапка додав, що поки не готовий говорити, чи є зв'язок між потраплянням Гонтаревої у ДТП в Лондоні, спаленням авто її невістки і підпалом будинку. "Ми трохи забігаємо наперед. Гонтарева це пов'язує (між собою - Ред), а я кажу, що поки що зарано робити будь-які висновки, когось звинувачувати, будувати ланцюжки, які потім призводять у нашій уяві до відповідних персонажів. Гонтарева ж не даремно проводить такий ланцюжок, на одному з кінців якого, ми розуміємо, хто, і Гонтарева чітко на це вказує", - наголосив генпрокурор.
На запитання, на кого саме вказує Гонтарева, Рябошапка відповів: "Запитайте у Гонтаревої".
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Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.
Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.
12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.
Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.
во дает !
ну, бывает так в жизни......
а вообще-то и прокурору иногда лучше промолчать
"Бог шельму метит"
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правильно! еще дом до тла не сгорел!
Судячи з того, що увесь фб прошитий коментами про те, що населення на вулиці обговорює спалення хати Гонтарєвої, то акт устрашенія з приводу невдоволень касовими апаратами, тарифами та " ви також винуваті у війні" працює на отлічнєнько.
Неожиданно...
Могу помочь следствию и подсказать фамилии заказчика и организатора.
Простите, но генпрокурор явно указывает на манипуляцию Гонтаревой в её деле, хотя раскрытие преступления еще на начале стадии. Он уже обвинил Гонтареву, что она строит цепочку на обвиняемых, а именно Беню и Портнова. Но она на это имеет право: высказывать свои подозрения. А органы должны разобраться,так это или нет.
И что это за странный посыл: "... пока рано кого то обвинять...". Поджог то есть ! Значит и обвиняемые есть. Надо их найти.
Генпрокурор не должен в принципе ничего говорить, пока не будет хоть какая-то ясность!!! Это непрофессионализм!!! А по сути он просто "кого-то" выгораживает.
Так что нет у вас приемов против Кости Сапрыкина (с)