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Все про:журналістика (854) свобода слова (193) Офіс Президента (99)

 В офісі Зеленського не підтвердили, що їхній власний представник в Раді зі свободи слова у них працює

Максим Кречетов, який представляв Офіс президента на установчих зборах Ради зі свободи слова та захисту журналістів , згідно з інформацією на сайті президента, не є співробітником Офісу президента.

Як передає Цензор.НЕТ, це випливає з відповіді Департаменту доступу до публічної інформації Офісу на інформаційний запит Українських Новин.

Агентство запросило у Офісу копію табеля обліку робочого часу за серпень і за період з 1 по 11 вересня Максима Кречетова, який у низці повідомлень ЗМІ був названий експертом департаменту інформаційної політики Офісу.

У відповідь Офіс не зміг надати копії табелів, оскільки Кречетов не перебуває у трудових відносинах з Офісом.

"За інформацією наданою Департаментом управління персоналом М. Кречетов не перебуває у трудових відносинах з Офісом президента України", - йдеться в повідомленні.

У той же час в повідомленні на сайті президента про установче засідання Ради зі свободи слова та захисту прав журналістів при президентові було сказано, що Офіс представляв Максим Кречетов, причому посада Кречетова та інша інформація в якому статусі він представляв Офіс зазначено не було.

При цьому саме Кречетову в повідомленні приписані слова про необхідність введення Національної прес-карти і формалізації журналістських стандартів та стандартів кожній редакції в рамках саморегуляції журналістів.

В офісі Зеленського не підтвердили, що їхній власний представник в Раді зі свободи слова у них працює 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149026
 
 
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Оксана Забужко: "Це не його країна! Він тут на гастролях. Він - московський шоубізнесмен, виплеканий московським бізнесом"
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Це ДНО і пепець.Колись так язічьнікє бідну Лютку Янукоовочу облизували.Дякую,Тобі,Боже,що я не кацап.
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Вы устали от войны, вы сдали Крым, вы простили Путина, вы избрали клоуна, вы предали Украину... Ну назовите хоть одну причину, не отобрать у вас Приватбанк?(с)
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А они сами знают вообще" хто у них працює?"
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Секонд-хенды и блошиные рынки обяжут переходить на кассовые аппараты. Рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении.
Физические лица, торгующие подержанными товарами, вынуждены будут использовать кассовые аппараты. Об этом говорится в проекте закона 1053-1 о применении регистраторов расчетных операций (РРО), который Рада приняла в первом чтении, сообщает Экономическая правда. -- хахаха, мои поздравления вам зебилы . Чего не сделаешь, ради того , что бы платит хорошие пенсии евреям в Израиле?
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