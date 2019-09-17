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Все про:Луценко (2645) реформи (1661) Рябошапка Руслан (110)

 Перед звільненням Луценка з органів прокуратури КДКП притягла його до дисциплінарної відповідальності, - Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) винесла догану ексгенпрокурору Юрію Луценку.

Про це Рябошапка заявив журналістам, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Telegraf.

"КДКП вирішила наостанок (у зв'язку з реформуванням прокуратури діяльність КДКП припиняється. - Ред.) притягнути до дисциплінарної відповідальності Юрія Луценка. Це сталося в п'ятницю. За що притягли - я, чесно кажучи, не пам'ятаю", - сказав Рябошапка.

Він також пояснив, чому Луценка притягли до відповідальності після його звільнення з посади генпрокурора: "Він не був генпрокурором, але ще залишався в органах прокуратури, тому що його не можна було звільнити, оскільки тривало дисциплінарне провадження. І тільки коли справа вирішилася, його можна звільнити. Але, здається, його ще не звільнено".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149025
 
 
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Тобто тепер і надалі усіх прокурорів будуть притягувати до дисциплінарної відповідальності та не пам'ятати за що вона🤣
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Тверезий Рябошапка - це п"яний Луцик. Перед увольнением Луценко из органов прокуратуры КДКП привлекла его к дисциплинарной ответственности, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7347
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ничего себе, к дисциплинарной ответственности, да иди ты!
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Ага! И при входе в прокуратуру фото с надписью " Он позорит прокуратуру" Перед звільненням Луценка з органів прокуратури КДКП притягла його до дисциплінарної відповідальності, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5399.
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Уволен, не уволен, кажеться, не помню...
Чего сказть то хотели?
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Перед уходом послал матом, за что был и наказан - отбывал несколько дней прокурором. Перед звільненням Луценка з органів прокуратури КДКП притягла його до дисциплінарної відповідальності, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7522
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Что-то этот новый прокурор с образованием ничего не помнит. Луценко хоть память имел.
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На українській це звучить: "новий прокурор з утворенням" - борошно перекладу. Перед звільненням Луценка з органів прокуратури КДКП притягла його до дисциплінарної відповідальності, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8099
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Перед увольнением Луценко из органов прокуратуры КДКП привлекла его к дисциплинарной ответственности, - Рябошапка

А нужно было к сексуальной.
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Луценку давно пора писать в Менской колонии мемуары и признательные показания на Порошенко.
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Так в чём же загвоздка зебильчик? Когда уже. Пока ты только в лужу пукаешь.
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Агрономи команди ЗЕ не визначились з порою року - саджати будуть в сніг. Перед звільненням Луценка з органів прокуратури КДКП притягла його до дисциплінарної відповідальності, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 321
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Риб"яткє анє гарацкіє,та ще й певної нац-сті---звідки ж неборакам знати що й коли у ту не викуплену поки що землицю бросати?
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Загвоздка в том, что те кого вызывают давать показания - уже пукают в Лондоне и поджигают свои застрахованные дома ради политического убежища.
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ШО зебильчик все в Лондоне и все дома палят:: стано..а я вчера Петю в Раде видел....
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Твой Пьетя, когда запахнет жаренным и когда не будет неприкосновенности - полетит к себе в Испанию к соседу ***** как раньше летал на Мальдивы - под псевдонимом Кокорин-Инкогнито.
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Ты там зазывалой работаешь? Здесь ведь реклама запрещена...
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Ну очень смешные ребята пришли к власти!!!! Перед звільненням Луценка з органів прокуратури КДКП притягла його до дисциплінарної відповідальності, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1422 Перед звільненням Луценка з органів прокуратури КДКП притягла його до дисциплінарної відповідальності, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1422 Перед звільненням Луценка з органів прокуратури КДКП притягла його до дисциплінарної відповідальності, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1422
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это типа : атата по попе. не делай так больше Перед звільненням Луценка з органів прокуратури КДКП притягла його до дисциплінарної відповідальності, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9266
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Перед увольненением Луценка привлекли к дисциплинарной ответственности. Т.е. а может и не привлекли. А может это меня привлекли. - А как Вас зовут? - Эээ.. не помню. Курочка ряба. Т.е. Рябокурка. Аа, вспомнил - Рябошапка.
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Новая команда делает "зачистку " однако это у них получается не всегда "чисто".
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Петя спокойно ходит по Раде и водит ЗЕбилам рошенками по губам. Я балдею.
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Либонь за те, що плокулол хильнув зайву чарку з горя у службовий час. Забув ти Югко золоте правило : випив чарку - будь людиною!
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