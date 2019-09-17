 "Ми готові надати всі матеріали для цієї перевірки", - Кличко про аудит КМДА від Кабміну

Про це він заявив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми відправили лист про проведення аудиту. Зараз поширюються чутки про корупцію. Ми працюємо абсолютно відкрито. Понад 100 осіб було звільнено за корупцію, документи відправлено до правоохоронних органів. Служба внутрішнього аудиту завжди працює. Щоб не було різних чуток, ми відправили лист щодо перевірок. Будь ласка - ми абсолютно відкриті і готові надати всі матеріали для цієї перевірки", - сказав Кличко.

Як повідомлялося, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко звернувся до прем'єра Олексія Гончарука з проханням провести аудит роботи мера Києва Віталія Кличка та КМДА.

Як повідомлялося, керівник комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики (фракція "Слуга народу"), колишній генеральний директор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко звернувся до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з проханням ініціювати загальний аудит діяльності Кличка, КМДА і підлеглих структур.

За його словами, близько 200 кримінальних проваджень щодо чиновників КМДА, розпочатих за часів мера Кличка, "так і не були доведені до фінального завершення", "жодного злодія - за ґратами".

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