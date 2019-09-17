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Все про:Ізраїль (338) Путін (10824)

 Путін назвав Ізраїль російськомовною державою

Президент Володимир Путін вважає Ізраїль російськомовним, оскільки в ньому проживають майже 2 млн російськомовних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання РБК.

Таку заяву Путін зробив на конгресі міжнародного єврейського благодійного фонду "Керен ха-Єсод" у Москві

Він зазначив: "Громадяни Росії та Ізраїлю пов'язані сімейними, родинними, дружніми зв'язками. Це справжня мережева загальна сім'я. Майже два мільйони російськомовних громадян проживають у цій країні. Ми вважаємо Ізраїль російськомовною державою".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149019
 
 
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Голанські висоти радісно зайорзали ...родная говень. ісконно русська земля...
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пипец..
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израиль не является русскоязычной страной..
путлер со своим языком сможет работать только дворником
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