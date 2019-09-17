 США і Білорусь вирішили повернути послів до Мінська і Вашингтону після 11 років перерви

Домовленість була досягнута на зустрічі білоруського президента Олександра Лукашенка з заступником державного секретаря США з політичних питань Девідом Хейлом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агентство "БЕЛТА".

Хейл назвав домовленість "важливим історичним моментом двосторонніх відносин", а ситуацію, через яку дипмісії працювали без повноцінних керівників, - неприродною.

За словами заступника держсекретаря, Штатам "дуже дорогий цей регіон", і вони підтримують суверенітет і незалежність Білорусі.

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Лукашенко висловив задоволення досягнутою угодою, яка стала, на його думку, свідченням того, що "США нарешті звернули увагу не тільки на Європу в цілому, а й на Білорусь". Інтерес Вашингтона до східноєвропейського регіону "обнадіює", додав білоруський лідер.

Відносини США і Білорусі погіршилися в 2008 році. Тоді білоруський посол був відкликаний з Вашингтона на знак протесту проти економічних санкцій, введених адміністрацією президента Джорджа Буша-молодшого. Вслід за цим на вимогу Білорусі Мінськ покинув посол США.

За наполяганням білоруської сторони дипломатичний штат посольства США в Мінську був скорочений з 35 до 5 осіб, пізніше ліміт було збільшено до 10 осіб. Тим часом керівництво диппредставництв обох держав було знижено до рівня тимчасово повірених.