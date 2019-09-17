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Все про:Білорусь (825) посол (552) США (5408)

 США і Білорусь вирішили повернути послів до Мінська і Вашингтона після 11 років перерви

Країни домовилися відновити дипломатичні представництва на рівні послів. Останні 11 років керівництво диппредставництв було на рівні тимчасових повірених.

Домовленість була досягнута на зустрічі білоруського президента Олександра Лукашенка з заступником державного секретаря США з політичних питань Девідом Хейлом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агентство "БЕЛТА".

Хейл назвав домовленість "важливим історичним моментом двосторонніх відносин", а ситуацію, через яку дипмісії працювали без повноцінних керівників, - неприродною.

За словами заступника держсекретаря, Штатам "дуже дорогий цей регіон", і вони підтримують суверенітет і незалежність Білорусі.

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Лукашенко висловив задоволення досягнутою угодою, яка стала, на його думку, свідченням того, що "США нарешті звернули увагу не тільки на Європу в цілому, а й на Білорусь". Інтерес Вашингтона до східноєвропейського регіону "обнадіює", додав білоруський лідер.

Відносини США і Білорусі погіршилися в 2008 році. Тоді білоруський посол був відкликаний з Вашингтона на знак протесту проти економічних санкцій, введених адміністрацією президента Джорджа Буша-молодшого. Вслід за цим на вимогу Білорусі Мінськ покинув посол США.

За наполяганням білоруської сторони дипломатичний штат посольства США в Мінську був скорочений з 35 до 5 осіб, пізніше ліміт було збільшено до 10 осіб. Тим часом керівництво диппредставництв обох держав було знижено до рівня тимчасово повірених.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149018
 
 
 Топ коментарі
 
і це нічого не означає.
просто лука намагається вигідніше себе продати.
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Лука ищет защиту от агрессора козломордии
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похоже шо бацька решил от кацабов "подстраховаться"...возобновляет дружбу с США...путя будет в шоке... США и Беларусь решили вернуть послов в Минск и Вашингтон после 11 лет перерыва - Цензор.НЕТ 9273
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Дружбы там нет, но если есть посол -то о каком общем государстве с Рашей может быть речь?
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Базу НАТО уже надо строить и чем вчера тем спокойней Люди будут жить
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США обратило внимание на Беларусь, когда Лукашенко решил её экономически присоединить к России. К чему бы это и на основании каких договоренностей - может скучно стало Лукашенку в одиночестве, а может на престол наследника хочет посадить, а без поддержки сильного покровителя это в Европе затруднительно. И вот США признало, что сделало ошибку, не ведя политического воспитания белорусского двора..
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от молодець бацька ...тримає кацапів на короткому ремінці
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возвращение волхвов. понятно шо ждут с дарами.
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і це нічого не означає.
просто лука намагається вигідніше себе продати.
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Лукашенковы штаны во все стороны равны.©
А прикрывают они хитрую ж...
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Лука ищет защиту от агрессора козломордии
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Интересно, кто раньше сделает предложение Лукашенку, от которого он не рискнет отказаться ?
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Йой шо це робиться, по серед білого дня?
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Что ж такое ? Лукашенко уже перестал быть диктатором ? Вот вам и все заморские принципы. А хитросделанный батька крутится, вертится, лавирует... И вашим и нашим...
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Не всё так спешно... Цитирую Дэвида Хэйла : "При достижении прогресса (в сфере прав человека и демократии) мы можем обсуждать дальнейшие шаги по ослаблению санкций и углублению нашего сотрудничества". А вот слова Джона Маккейна в 2004-м году : "Мы будем бороться за то, чтобы Белоруссия освободилась от тирании". Смена режима президента Лукашенко в Белоруссии планируется не вооружённым путём, а с помощью международного давления". 15 лет прошло, Маккейна уже нет, а батька всё ещё у руля, невзирая на международное давление.
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Ну так и тирания саудовских шейхов процветает, но США наплевать.
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