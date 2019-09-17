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 За кордоном
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Все про:Росія (19908) полонені (545) Дінзе_Дмитро (43) Дінзе (7)

 Росія заборонила в'їзд всім 35 звільненим українцям, - Дінзе

Всім українським військовополоненим і політв'язням, які нещодавно повернулися на батьківщину внаслідок обміну, заборонено в'їзд на територію РФ.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив адвокат Дмитро Дінзе, інформує Цензор.НЕТ.

Він назвав цю заборону "довічною". Раніше повідомлялося про таку заборону для журналіста Романа Сущенка.

"Я думаю, що заборона на в'їзд в Росію стосується всіх. Всіх внесли в базу, це робиться автоматично. На всі рахунки накладаються арешти, всіх цих людей відстежують і контролюють", - сказав він.

За словами адвоката, це робиться під гаслом "безпеки Російської Федерації".

Читайте також: Спочатку були 24 моряки. Потім Зеленський зміг домовитися, - Денісова про обмін

"Комусь про це сказали, комусь ні. Але ми не дурні, ми прекрасно розуміємо, що цим людям - довічна заборона на в'їзд. Не на якісь 20 років, а довічно", - зазначив Дмитро Діндзе.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149017
 
 
 Топ коментарі
 
І який придурок забажає знову навістити 4 РЕЙХ?
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В України є проблемка, бо частина обміняних є громадянами України,їх не впустити за законом не можна.
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а представляете.... УКАЗ Президента Гетмана Украинской Киевско Великой Руси
По представлению Великого Правления Схода Украинской Киевско Великой Руси назначить Главой Московской городской администрации - пана Сенцова...... и так далее по городам и весям бывшей России... всех узников Кремля.. Россия запретила въезд всем 35 освобожденным украинцам, - Динзе - Цензор.НЕТ 1133 Россия запретила въезд всем 35 освобожденным украинцам, - Динзе - Цензор.НЕТ 4080 Россия запретила въезд всем 35 освобожденным украинцам, - Динзе - Цензор.НЕТ 4602
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Шуфрича, Медведчука, Бойко, Новинского, косоБогдана, еврейку-голову3,14здящую. Пора отправить их всех к пингвинам православным. На Соловки, *****.
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страна рабов...страна господ...А на сегодня страна бандитского паханата-ездить туда это себя не уважать
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К чему это? Не хуже других. Грибу тоже премию можно было дать - Сахарова. Если раскрутить любовную почву.
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дак видимо никто вазвращаться и не сабирался... Россия запретила въезд всем 35 освобожденным украинцам, - Динзе - Цензор.НЕТ 780 кацабы видима прикалываются... Россия запретила въезд всем 35 освобожденным украинцам, - Динзе - Цензор.НЕТ 7081
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Дайош усем! Железный забор и чЕбурашку в придатку!
🤣🤣
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На самом деле хорошо , а то некоторые с освобожденных сами поехали в кацапию
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Думай прежде чем ляпать. Зачем им туда ехать, пожрать тюоемной баланды?
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Уявляю як вони тепер викликатимуть на допит моряків, а в"їзд заборонено. Тупі на всю голову. Россия запретила въезд всем 35 освобожденным украинцам, - Динзе - Цензор.НЕТ 5789
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А хто б добровільно на їх допит поїхав? Серед моряків дурнів немає.
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https://photokarachko.blogspot.com/2018/08/blog-post_90.html?m=1

І знайди в статті опис страви "Свід" ))
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Ну и само собой напрашивается зеркальное решение Украины. Все, кто ,,убыли,,туда - сюда ни ногой !
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В України є проблемка, бо частина обміняних є громадянами України,їх не впустити за законом не можна.
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Не проблема. Зранку зареєструвати проект закону, через годину розглянути в комісії, до обіду проголосувати поправки і до вечора прийняти за основу і в цілому. До ночі підписати в преЗедента, зранку опублікувати в Голосі України. Турборежим....(було б бажання)
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а до вечора того ж дня ЄСПЛ скаже, що той закон порушує права людини і стягне купу грошей як компенсацію, хоча зебіли можуть прийняти
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У даному, конкретному випадку закон можна і обійти, зрадникам нєфіг робити в Україні - нехай насолоджуються срюцкім миром.
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автоботы(порохоботы) vs десептиконы(зесептиконы) Файт(звучит бодрая музыка мортал комбат) Переходи на сторону тьмы, юный падаван-автобот
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А на шо там дивитися в Мордорі ?
Досить фільм глянути "Володар персня"
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ото біда...як же вони без мордору тепер житимуть?
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Чтобы не было искушения, перестраховались.
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А Клих? Ходит молва что он вообще то пророссийский казачок.Шарился по всяким антиукраинским организациям,якшался с так называемыми "русинами", был активистом антимайдана, это он наплёл на Сеню Кролика что тот был типа террористом в Чечне , в общем тип довольно мутный ,да и попал он в "плен" как то мутно. Поехал к своей тёлке в Орёл и та его и сдала. Короче сначала была такая гипотеза что его хотят сделать "Савченко №2" и ввинтить как и ту су*у нам. Но что то там пошло не так и его обменяли.
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Глупый народ. Им надо Зоряна со Шкиряком бояться, а эти, что?
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Ухахахахаха конченые кикиморы с Иванушками
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Новость абсолютно нейтральная и не непредвиденная. Чуть выше ростом, чем обозвать кредит инвестицией, или пообещать то, что никогда не выполнишь. Тут уже все ясно - под зад носком.
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А що, хтось із них прагне поїхати в пекло, в пєдєроССію?
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Водное пространство наше,Крым наш,они чё вообще охренели эти мордовцы? Вообще нужно привязать спереди бывшего Президента Кравчука к головному военному кораблю и написать осторожно ядерная бомба и пусть идут через Керченский пролив на Бердянск- Мариуполь
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***** совсем е.банутое...
Какой идиот поедет на *********???
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Интересно, а Наде Савченко, Герою Украины, можно в Кремль?
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А не мешало бы гадю туда отправить - пусть свой срок досиживает.
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Да ладно., Они очень расстроились .... Да и пожизненно- термин не применим к раше...
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та сколько там той жизсти у рашки осталось.
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Это все равно что запретить Пукину когда нибудь внезапно сдохнуть
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А как хотелось? И на тебе.На бярёзы глянуть---соку попить.Сволочи!
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О да, а то они бы начали ломиться обратно. Не повезло ребятам, не повезло...
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А морякам то чому, вони підарашинський кордон не порушували. Можна приколотися, оскаржити це рішення спочатку в кацапських судах, ну там результат зрозумілий, відмовлять, а потім до ЄСПЛ, той 100% скасує. Їхати то вони не будуть, а от підстрари х..лу і його шісткам той маразм запросто.
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Это чтобы они пожалели о своем освобождении?
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