 Вистачить трьох місяців, щоб перевести військову прокуратуру в спецпрокуратуру протидії злочинам у сфері нацбезпеки, - Чумак

Таку думку він висловив у вівторок, 17 вересня, під час засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Військова прокуратура буде реформована не відразу, не одномоментно, а в термін, визначений наказом генерального прокурора. Загальні терміни визначено генеральним прокурором. Тому що якраз-таки вся реформа починається з 1 січня, два з половиною місяці - це той граничний термін, коли ми маємо починати формувати вже нову структуру... А взагалі-то, я вважаю, що до трьох місяців буде абсолютно нормальний термін для того, щоб перевести прокуратуру в спеціалізовану прокуратуру протидії злочинам у сфері національної безпеки та оборони", - зазначив Чумак.

Водночас він підкреслив, що за необхідності в процесуальному порядку деякі терміни реформи військової прокуратури може бути змінено.

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