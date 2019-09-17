 Вистачить трьох місяців, щоб перевести військову прокуратуру в спецпрокуратуру протидії злочинам у сфері нацбезпеки, - Чумак

Таку думку він висловив у вівторок, 17 вересня, під час засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Військова прокуратура буде реформована не відразу, не одномоментно, а в термін, визначений наказом генерального прокурора. Загальні терміни визначено генеральним прокурором. Тому що якраз-таки вся реформа починається з 1 січня, два з половиною місяці - це той граничний термін, коли ми маємо починати формувати вже нову структуру... А взагалі-то, я вважаю, що до трьох місяців буде абсолютно нормальний термін для того, щоб перевести прокуратуру в спеціалізовану прокуратуру протидії злочинам у сфері національної безпеки та оборони", - зазначив Чумак.
Водночас він підкреслив, що за необхідності в процесуальному порядку деякі терміни реформи військової прокуратури може бути змінено.
🤔
А других изменений судя по всему там и не намечается....
будем жрать все то, что приготовил Петрусь
Гонтарева спасла Україну
Яценюк побудував кордон
Медведчук свій в доску
Ахметов - рятівник донбасу
Петро - гетьман
Мусарня й суди реформовані
Хто з цим не згоден - к@цап.
Гонтаревой спалили будинок, а новінскому і портнову - ні
Зєля здав Станицю і збирається здавати далі
Медведчук свій в доску ше й у ВР
Ахметов все той же рятівник Донбасу
Ігор Валерійович - гетьман, а зє - його посіпака
Мусарня й суди реформовані і працюють на благо зє!команди
Хто з цим не згоден - клятий порохобот, яких розігнали ще в травні
І ще влітку було "бац!" і гетьман Ігор Валерійович довів, що тупому стаду 73%-му можна по Г+Г впарити навіть розіп'ятих немовлят при бажанні.
Facebook обезвредил в Украине фабрику троллей. Главные жертвы - сайты Znaj.ua и Politeka
Зміна назви це хіба реформа?