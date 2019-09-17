EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  911  30
Все про:Військова прокуратура (574) Чумак (52)

 Вистачить трьох місяців, щоб перевести військову прокуратуру в спецпрокуратуру протидії злочинам у сфері нацбезпеки, - Чумак

Головний військовий прокурор Віктор Чумак вважає, що трьох місяців має вистачити для того, щоб у рамках реформи військової прокуратури реорганізувати її в спеціалізовану прокуратуру протидії злочинам у сфері національної безпеки та оборони.

Таку думку він висловив у вівторок, 17 вересня, під час засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Військова прокуратура буде реформована не відразу, не одномоментно, а в термін, визначений наказом генерального прокурора. Загальні терміни визначено генеральним прокурором. Тому що якраз-таки вся реформа починається з 1 січня, два з половиною місяці - це той граничний термін, коли ми маємо починати формувати вже нову структуру... А взагалі-то, я вважаю, що до трьох місяців буде абсолютно нормальний термін для того, щоб перевести прокуратуру в спеціалізовану прокуратуру протидії злочинам у сфері національної безпеки та оборони", - зазначив Чумак.

Водночас він підкреслив, що за необхідності в процесуальному порядку деякі терміни реформи військової прокуратури може бути змінено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генпрокурор Рябошапка назвав основні завдання з перезавантаження роботи прокуратури

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149016
 
 
 Топ коментарі
 
Коротко про ситуацію на початок 2019:

Гонтарева спасла Україну
Яценюк побудував кордон
Медведчук свій в доску
Ахметов - рятівник донбасу
Петро - гетьман
Мусарня й суди реформовані
Хто з цим не згоден - к@цап.
 показати весь коментар
 
Да нет вы все проспали.Теперь порохоскот собирается на путч в декабре,в ростове уже зеля Хватит трех месяцев, чтобы перевести военную прокуратуру в спецпрокуратуру противодействия преступлениям в сфере нацбезопасности, - Чумак - Цензор.НЕТ 7359
 показати весь коментар
 
тебе кажется что ты думаешь? ты себе льстишь
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Создайте закрытый трибунал что бы у спецуры были юридические основания достать некоторых тварей независимо от гражданства и отдать им должное за их деяния на территории Украины
 показати весь коментар
 
Поменять название и печати...в принципе можно и быстрее...если захотеть...
А других изменений судя по всему там и не намечается....
 показати весь коментар
 
 
не намечается
будем жрать все то, что приготовил Петрусь
 показати весь коментар
 
Эх не тепловизоров,не в меня стреляли,скукотища Хватит трех месяцев, чтобы перевести военную прокуратуру в спецпрокуратуру противодействия преступлениям в сфере нацбезопасности, - Чумак - Цензор.НЕТ 9713
 показати весь коментар
 
Милицию в полицию реформировали, а прокуратуру в прокуратуру - это супербыстро.
 показати весь коментар
 
Чумак, разберись почему сейчас гибнут военные на фронте? Им нечем защищаться?
 показати весь коментар
 
Софочка, вряд ли Чумак будет читать Вас на Цензоре...
 показати весь коментар
 
Коротко про ситуацію на початок 2019:

Гонтарева спасла Україну
Яценюк побудував кордон
Медведчук свій в доску
Ахметов - рятівник донбасу
Петро - гетьман
Мусарня й суди реформовані
Хто з цим не згоден - к@цап.
 показати весь коментар
 
 
і після всіх цих "перамог" бац ! ....- і ледве 8% голосів за Будку на виборах Хватит трех месяцев, чтобы перевести военную прокуратуру в спецпрокуратуру противодействия преступлениям в сфере нацбезопасности, - Чумак - Цензор.НЕТ 9701
 показати весь коментар
 
 
Коротко про ситуацію на вересень 2019:

Гонтаревой спалили будинок, а новінскому і портнову - ні
Зєля здав Станицю і збирається здавати далі
Медведчук свій в доску ше й у ВР
Ахметов все той же рятівник Донбасу
Ігор Валерійович - гетьман, а зє - його посіпака
Мусарня й суди реформовані і працюють на благо зє!команди
Хто з цим не згоден - клятий порохобот, яких розігнали ще в травні

І ще влітку було "бац!" і гетьман Ігор Валерійович довів, що тупому стаду 73%-му можна по Г+Г впарити навіть розіп'ятих немовлят при бажанні.
 показати весь коментар
 
так, все погано, будемо капітулювати, я вже приготував колорадки
 показати весь коментар
 
 
соєві в істериці - рейтинг Зеленського зростає , а їхня ботоферма Будці вже не потрібна ! Хватит трех месяцев, чтобы перевести военную прокуратуру в спецпрокуратуру противодействия преступлениям в сфере нацбезопасности, - Чумак - Цензор.НЕТ 7884
 показати весь коментар
 
 
Пока все рехвормы от ЗЕсепаров это смена названий и поднятие зарплат в Охвисе ***********. Ах да..ещё ж электроэнергию на заводы Бабломойского рехвормировали по 57 копочек...пожалуй пока всё. Бедные ЗЕбилятники даже Петю не посадили, у них такое горе, всё на будущее переносят...Хотя интересно как это ЗЕбилятники будут садить Петю..ведь по ихним же визгам они давно выгнали Петю на Ростов.
 показати весь коментар
 
Да нет вы все проспали.Теперь порохоскот собирается на путч в декабре,в ростове уже зеля Хватит трех месяцев, чтобы перевести военную прокуратуру в спецпрокуратуру противодействия преступлениям в сфере нацбезопасности, - Чумак - Цензор.НЕТ 7359
 показати весь коментар
 
 
А я то думаю, где подевалась куча барИгоборцунов с форума? А оно вона как? Вас проредили?
 показати весь коментар
 
 
тебе кажется что ты думаешь? ты себе льстишь
 показати весь коментар
 
 
а йа переведу эту прокурватуру за два!
 показати весь коментар
 
Я тоже могу реформировать военную прокуратуру даже быстрее 3-х месяцев. Увеличил в 10 раз себе зарплату и готово.
 показати весь коментар
 
Я тоже могу реформировать военную прокуратуру даже быстрее 3-х месяцев. Увеличил в 10 раз себе зарплату и готово.
 показати весь коментар
 
Добре, але нахрена????
Зміна назви це хіба реформа?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору