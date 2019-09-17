 Польща і Литва вважають "Північний потік-2" загрозою енергетичній безпеці, - Моравецький

Про це заявив 17 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Польща і Литва займають дуже схожу позицію, кажучи, що будівництво "Північного потоку-2" - загроза енергетичній безпеці в цій частині Європи", - сказав Моравецький на пресконференції з прем'єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом, яка транслювалася на телебаченні.

Нагадаємо, проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого "Північного потоку".

Приватна компанія Nord Stream 2, яка будує "Північний потік-2" і має намір експлуатувати його після запуску, належить російській компанії "Газпром". Угоди про фінансування проекту газопроводу "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Велика Британія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). При запуску проєкту планувалося його завершити до кінця 2019 року. Данія поки не дала згоди на будівництво.

Станом на вересень 2019 року "Північний потік-2", який передбачає поставки газу в обхід України, закінчений на 75%, і Москва стверджує, що завершить проєкт до кінця 2019 року.