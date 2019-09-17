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 Польща і Литва вважають "Північний потік-2" загрозою енергетичній безпеці, - Моравецький

Польща і Литва вважають проект газопроводу "Північний потік-2" загрозою енергетичній безпеці в центральній і східній Європі.

Про це заявив 17 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Польща і Литва займають дуже схожу позицію, кажучи, що будівництво "Північного потоку-2" - загроза енергетичній безпеці в цій частині Європи", - сказав Моравецький на пресконференції з прем'єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом, яка транслювалася на телебаченні.

Нагадаємо, проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого "Північного потоку".

Приватна компанія Nord Stream 2, яка будує "Північний потік-2" і має намір експлуатувати його після запуску, належить російській компанії "Газпром". Угоди про фінансування проекту газопроводу "Північний потік-2" підписані з компаніями ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Велика Британія-Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві - Німеччина). При запуску проєкту планувалося його завершити до кінця 2019 року. Данія поки не дала згоди на будівництво.

Станом на вересень 2019 року "Північний потік-2", який передбачає поставки газу в обхід України, закінчений на 75%, і Москва стверджує, що завершить проєкт до кінця 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149015
 
 
 Топ коментарі
 
верно говоришь, нам в Литве пофиг эти потоки, нам хватает газа с нашего СПГ
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Сегодня читаю в литовским СМИ, что в этом году отопление будет самым дешёвым за 20 лет и это без скрепно го росиянского газа
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Дороже или дешевле - это всё относительно цен СПГ, который Литва покупает и у Норвегии, США и даже (небольшой объём) у российского "Новатека". Но, как ни крути, а трубопроводный газ дешевле сжиженного и именно поэтому датчане совместно с поляками затеяли строительство газопровода "Baltic Pipe", чтобы прокачивать норвежский газ через Данию в Польшу. Может и Литва что-то от этого потока подсосёт.
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Лучше бы занялись воссозданием Союза" Речь Посполитая",а то за потоком московская Орда хлынет в Европу.
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Пиндосы это греки,которые проживают у горы Пендос? Польша и Литва считают "Северный поток-2" угрозой энергетической безопасности, - Моравецкий - Цензор.НЕТ 1161
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верно говоришь, нам в Литве пофиг эти потоки, нам хватает газа с нашего СПГ
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Сегодня читаю в литовским СМИ, что в этом году отопление будет самым дешёвым за 20 лет и это без скрепно го росиянского газа
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Дороже или дешевле - это всё относительно цен СПГ, который Литва покупает и у Норвегии, США и даже (небольшой объём) у российского "Новатека". Но, как ни крути, а трубопроводный газ дешевле сжиженного и именно поэтому датчане совместно с поляками затеяли строительство газопровода "Baltic Pipe", чтобы прокачивать норвежский газ через Данию в Польшу. Может и Литва что-то от этого потока подсосёт.
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Может и подсасет. Так как тянется труба в Польшу. Польща і Литва вважають "Північний потік-2" загрозою енергетичній безпеці, - Моравецький - Цензор.НЕТ 6661
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Мощность "Балтийской трубы" - 10 млрд. кубов. Что-то обязательно к вам ответвится.
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Tvoja informacija Veselyj Rodzer po silke trolei *****-raciji roSSiji putina Xy*la Польща і Литва вважають "Північний потік-2" загрозою енергетичній безпеці, - Моравецький - Цензор.НЕТ 7305
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Считай..не считай ..-а оно так и есть.Только часть европейцев как те шлюхи отрабатывают за бабки и делают это абсолютно по согласию-так что никакого изнасилования здесь нет
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