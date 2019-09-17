 Судді Конституційного суду обрали новим головою Тупицького, його заступником став Головатий

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Укрінформу обізнаний співрозмовник у суді.

"Під час таємного голосування новим головою Конституційного суду обрано Олександра Тупицького", - повідомило джерело агентства.

Перед цим судді КС звільнили попереднього голову суду Наталію Шапталь.

Також вона разом з іншими двома суддями - Михайлом Гультай і Михайлом Запорожцем - була звільнена з посади судді через завершення у них 9-річного терміну суддівських повноважень 21 вересня цього року.

В офіційному повідомленні КС зазначається: "На спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України 17 вересня 2019 Головою Конституційного Суду України обрано суддю Конституційного Суду України Олександра Тупицького. Раніше в цей же день Конституційний Суд України звільнив Голову Конституційного Суду України Наталію Шапталь з посади судді Конституційного Суду України відповідно до пункту 4 частини другої статті 149-1 Конституції України на підставі подання ним заяви про відставку.

Відповідно до пункту 6 статті 33 Закону України "Про Конституційний Суд України" Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні тільки на один трирічний термін таємним голосуванням.

Олександр Тупицький був призначений суддею Конституційного Суду України в травні 2013 року за квотою президента України. Присягу Олександр Тупицький склав 15 травня 2013 року.

Заступником Голови Конституційного Суду України було обрано Сергія Головатого. Згідно зі статтею 34 Закону України "Про Конституційний Суд України" заступника Голови Конституційного Суду України обирають за пропозицією Голови Суду тільки на один трирічний термін таємним голосуванням.

Сергій Головатий був призначений суддею Конституційного Суду України в лютому 2018 за квотою президента України. Присягу Сергій Головатий склав 2 березня 2018".

Як відомо з офіційної біографії, впродовж 1993-2010 років Тупицький був суддею Куйбишевського районного суду Донецька, в 2002-2009 роках - головою цього суду. У цей період був членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області і членом Ради суддів Донецької області. У 2006 році проходив навчання в США за програмою "Відкритий світ".

У період 2010-2013 років був обраний і працював суддею в Донецькому, Львівському, Дніпропетровському апеляційних господарських судах. Обіймав посади голови Львівського та Дніпропетровського апеляційних господарських судів.

Тупицький був призначений суддею КСУ Указом президента в травні 2013 року. Присягу склав 15 травня 2013 року.

Він є кандидатом наук із державного управління за спеціальністю "Механізми державного управління".

15 березня 2018 року на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України обрано заступником Голови Конституційного Суду України.