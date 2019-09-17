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 Політика України
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Все про:КС (377) Тупицький (2)

 Судді Конституційного суду обрали новим головою Тупицького, його заступником став Головатий

Відповідне рішення було прийнято під час таємного голосування у вівторок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Укрінформу обізнаний співрозмовник у суді.

"Під час таємного голосування новим головою Конституційного суду обрано Олександра Тупицького", - повідомило джерело агентства.

Перед цим судді КС звільнили попереднього голову суду Наталію Шапталь.

Також вона разом з іншими двома суддями - Михайлом Гультай і Михайлом Запорожцем - була звільнена з посади судді через завершення у них 9-річного терміну суддівських повноважень 21 вересня цього року.

В офіційному повідомленні КС зазначається: "На спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України 17 вересня 2019 Головою Конституційного Суду України обрано суддю Конституційного Суду України Олександра Тупицького. Раніше в цей же день Конституційний Суд України звільнив Голову Конституційного Суду України Наталію Шапталь з посади судді Конституційного Суду України відповідно до пункту 4 частини другої статті 149-1 Конституції України на підставі подання ним заяви про відставку.

Відповідно до пункту 6 статті 33 Закону України "Про Конституційний Суд України" Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні тільки на один трирічний термін таємним голосуванням.

Олександр Тупицький був призначений суддею Конституційного Суду України в травні 2013 року за квотою президента України. Присягу Олександр Тупицький склав 15 травня 2013 року.

Заступником Голови Конституційного Суду України було обрано Сергія Головатого. Згідно зі статтею 34 Закону України "Про Конституційний Суд України" заступника Голови Конституційного Суду України обирають за пропозицією Голови Суду тільки на один трирічний термін таємним голосуванням.

Сергій Головатий був призначений суддею Конституційного Суду України в лютому 2018 за квотою президента України. Присягу Сергій Головатий склав 2 березня 2018".

Як відомо з офіційної біографії, впродовж 1993-2010 років Тупицький був суддею Куйбишевського районного суду Донецька, в 2002-2009 роках - головою цього суду. У цей період був членом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області і членом Ради суддів Донецької області. У 2006 році проходив навчання в США за програмою "Відкритий світ".

У період 2010-2013 років був обраний і працював суддею в Донецькому, Львівському, Дніпропетровському апеляційних господарських судах. Обіймав посади голови Львівського та Дніпропетровського апеляційних господарських судів.

Тупицький був призначений суддею КСУ Указом президента в травні 2013 року. Присягу склав 15 травня 2013 року.

Він є кандидатом наук із державного управління за спеціальністю "Механізми державного управління".

15 березня 2018 року на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України обрано заступником Голови Конституційного Суду України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149013
 
 
 Топ коментарі
 
Портнов возвращает донецкую мафию...
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Фамилийо настораживающе... Чьих будет? Судьи Конституционного суда избрали новым председателем Тупицкого, - "Укринформ" - Цензор.НЕТ 1961
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придивись на фото ...зрозумієш ...майже брат гройсмаННа
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Знову донецькі , ці знають, як приймати потрібні оішення.
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Портнов возвращает донецкую мафию...
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Откуда возвращает? Его янык назначил судьёй КС, петя назначил зампредом, зе предом. Так что он никуда не уходил
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"гарне" прізвище...і суто "українське"...вже нічого доброго від нього не чекаю..
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И чем этот высокооплачиваемый дармоед и бездельник лучше предыдущего?
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Ну дык, от портнова жеж, самого друга бурята иосифовича жеж... Судьи Конституционного суда избрали новым председателем Тупицкого, - "Укринформ" - Цензор.НЕТ 1310
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В период 2010-2013 годов был избран и работал судьей в Донецком апелляционном хозяйственном суде.

Сразу видно человека, нужного ЗЕманде.
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Це ті котрі ПОБОЯЛИСЬ ЧІТКО визнати те , що указ зе про розпуск парламенту
був неконституційним ?? Вони вже собі нового головуючого вибрали)))
Це після того як узеленсого пообіцяли КС не чіпати ???
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Александр ТУПИЦКИЙ родился 28 января 1963 г. в с.Белозерье Черкасской области.
По окончании в 1988 г. Харьковского юридического института им. Ф.Э.Дзержинского, работал стажером прокуратуры г.Донецка, впоследствии - следователем прокуратуры Куйбышевского района г.Донецка.
В 1993 г. стал судьей Куйбышевского райсуда г.Донецка. С 2002 по 2009 г. занимал должность председателя этого учреждения.
В 2010-м избран судьей Донецкого апелляционного хозяйственного суда. В этом же году начал работать во Львовском апелляционном хозяйственном суде, 20 декабря назначен на должность председателя.
В январе 2012 г. переведен на должность судьи Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
С февраля 2012 г. по май 2013 г. - Председатель Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
В мае 2013 года Указом Президента Януковича назначен судьей Конституционного Суда, а в марте 2018 - избран заместителем председателя КС.
///(их не люстрируют? ))))) а клонируют что ли? ))))))
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ДАнецкая школа... Овощная((. Взятки, подкуп, многоуровневая коррупция. Достойная креатура зезидента
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Александр ТУПИЦКИЙ родился 28 января 1963 г. в с.Белозерье Черкасской области.
По окончании в 1988 г. Харьковского юридического института им. Ф.Э.Дзержинского работал стажером прокуратуры г.Донецка, впоследствии - следователем прокуратуры Куйбышевского района г.Донецка.
В 1993 г. стал судьей Куйбышевского райсуда г.Донецка. С 2002 по 2009 г. занимал должность председателя этого учреждения.
В 2010-м избран судьей Донецкого апелляционного хозяйственного суда. В этом же году начал работать во Львовском апелляционном хозяйственном суде, 20 декабря назначен на должность председателя.
В январе 2012 г. переведен на должность судьи Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
С февраля 2012 г. по май 2013 г. - Председатель Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
В мае 2013 года Указом Президента Виктора Януковича назначен судьей Конституционного Суда, а в марте 2018 - избран заместителем председателя КС.
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Как известно из официальной биографии, в течение 1993-2010 годов Тупицкий был судьей Куйбышевского районного суда Донецка, -- не этот судя в Донецке помогал Ринату и компании закатывать бизнес в асфальт ?
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Нет. Этот помогал кучме засудить журналиста
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Чета енто смутно Мне напоминает индо-пакистанский
инцедент..©
🤣🤗
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А че КС исчо не переформатировали после похтужных
рехформ кондитера?? Недолюстрированный?
🤢
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Соответствующее решение было принято в ходе тайного голосования Можно было в паспортном столе поправить на Валенковицкий Источник: https://censor.net.ua/n3149013
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Дом бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой сожгли.
Именно она остановила махинации Коломойского в Приватбанке и удержала банковскую систему от обвала. Именно в черной компании против нее были задействованы люди в широком спектре от Дубинского до Шабунина.
Начало новой эпохи, так похожей на старую.
Ну и что, и, правда, кто-то понял что он - следующий? Что сегодня жгут дом Гонтаревой за то, что перешла дорогу, а потом и ваш дом сожгут, когда вы перейдете. Эй, технократы в министерствах, депутаты в Раде, активисты, расследователи и антикоррупционеры, ВЫ, БЛД, - СЛЕДУЮЩИЕ. И вам голову-то будут откручивать куда как побыстрее чем Гонтаревой, которая вообще-то в Лондоне сидит, и которую никакой Интерпол Коломойскому не выдаст. Вас в вашем доме будут жечь, за неимением лондонского.
Что я вместо этого читаю? Ах*еть.
Конечно, она сама сожгла. Друг брата ее жены сжег. Дом, машину. Ну сомнений же нет. И евреи сами Рейхстаг сожгли. А ногу ей случайно сломали. И дела Портнов открывает ну просто так же, да?
Ну блд, ну что за х*йня, почему я это читаю? Вы с какой планеты пришельцы, вы с какого времени прилетели, вам по 10 лет и вы не знаете таки, кто такой Беня? Как он действует и что он делает? У него же сейчас никаких тормозов вообще.
Я для вас специально нарезал звук, уже много лет лежащий в открытых источниках. Как абсолютно отмороженный Кернес ах*евает от предложений Бени что-то сжечь.
Наслаждайтесь. Для совсем сомневающих предлагаю найти 40-минутную версию.
Вы - следующие.
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Так пусть в Украину приезжает, дома свои охронять, петя ведь еще здесь и европейцы бдят, чтобы не было политических преследований. Не едит, значит на ней криминал. Хотя никто не сидит, под залог вышли. Так и она бы так сделала. Но видно петя не пускает, ведь без него она и шагу не делала.
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Нехай там сидить.Нудить від її мокшанської п"яної мордяки.
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судя по этапам жизненного пути, это тупое существо настолько продажное, что пробы негде ставить... !!!
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Честнейший человек,как все жиды,шо вам гоям(скотам)не нравится?!
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а конституционный суд умер после "нет правового решения" ))))))
так что пофигу.... посыпалось....
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мене більше хвилює ригівський підлабузник головатий
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"Чьоткі пацани " сиротами не зостались)))
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"Александр Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда Украины в мае 2013 года по квоте Президента Украины".

Т.е. по квоте Хама. Вопрос к зебилам:
Судді Конституційного суду обрали новим головою Тупицького, його заступником став Головатий - Цензор.НЕТ 7508

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Своеобразное чуство юмора с фамилиями- как в жизни-тупицкие рулят,головатые наблюдают
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ясно..это под изменения Конституции?!!
под особый статус. чтоб не смог суд оменить...
мрази зеЛеные кончат на ростове...очень скоро
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Опять дон ганов даунецких во власть суют,ничему жизнь не учит!
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Цікаво, а психічний стан Головатого перед таким призначенням перевіряли?
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понимаешь что в этой стране бесполезно рассчитывать на правосудие!
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