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Все про:КНДР (355) Росія (19908) рибалки (46)

 Північнокорейські моряки відкрили вогонь по російських кораблях, які намагалися їх захопити - трьох росіян поранено

У водах Японського моря стався інцидент між риболовецьким судном з КНДР і кораблем російських прикордонників

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Медуза.

У результаті зіткнення між кораблями троє російських військовослужбовців зазнали поранення різного ступеня тяжкості.

Пізніше в ФСБ Росії повідомили, що затримали в Японському морі дві рибальські шхуни і понад 80 громадян КНДР, підозрюваних у браконьєрстві.

Через інцидент тимчасового повіреного у справах КНДР Чин Чжон Хьопа було викликано в МЗС Росії.

Російські дипломати зажадали від Пхеньяна "вжити вичерпних заходів", щоб не допустити таких інцидентів у майбутньому.

Також читайте: Північна Корея захопила російське судно із 17 членами екіпажу

Північнокорейські моряки відкрили вогонь по російських кораблях, які намагалися їх захопити - трьох росіян поранено 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149011
 
 
 Топ коментарі
 
Что тут комментировать - Северная Корея и Северная Корея №2
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Корейці не промах, молодці, справжні бандерівці Северокорейские моряки открыли огонь по российским кораблям, которые пытались их захватить - трое россиян ранены - Цензор.НЕТ 8028
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ось кого потрібно було запрошувати проходити Керченською протокою...
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Сторожевик точно пулял по движку одного из траулеров. Пишут. что среди корейцев есть трупы. 30 мм снарядик не дает шансов выжить
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та я понял, я про заголовок них не понял
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"В водах Японского моря произошел инцидент между рыболовецким судном из КНДР и кораблем российских пограничников. В результате столкновения между кораблями трое российских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести."
Вот так нужно ловить рыбу!!!! Северокорейские моряки открыли огонь по российским кораблям, которые пытались их захватить - трое россиян ранены - Цензор.НЕТ 3473
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Бросил в Москве в нацгвардейца бумажный стаканчик - получай реальный срок!
А тут постреляли кацапских вояк и вангую, что РФ отпустит всех корейцев и утрётся!
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Не факт. 8 двухсотых у корейцев. Сколько раненых - пока молчат. Инфа из группы вконтакте
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Ын скинет свою бомбу на этих питарасов?
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Не. Там корейев и китайцев потранцы часто пистят со стрельбой. Вот видос пару лет
назад
https://www.youtube.com/watch?v=2c9Js49lT_4
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Там похоже регулярно такое.
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Странно. Рыболовецкий флот отстреливался. Разве такое может быть?
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Может. Крабами в погранцов бросали. Легкие телесные.
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Хоч риболовецьке але по-справжньому ручалося, боєкомплект був - гімнокомандувача немає, от ніхто і не заважав
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Корейцям глубоко насрати на світові інституції, вони й так в блокаді і під санкціями, одним словом "Пролєтаріату тєрять нечего, кроме своіх цепей (Манифест Коммунистической партии» 1848г.). Навіть і якби завязалось щось, то Кім на моторному човні допер би ЯБ до Владивостока чи ще до якогось міста на Тих.ок узбережжі і підірвав. Кацапи б цього не поняли і не простили б *****
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Уже пишут. что больше. И две вертушки раненых увезли. Завтра будет больше подробностей
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отправил жалобу на эту мерзопакость. сегодня же ее не будет в сети.
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наоборот - это нужно показывать по всем каналам по пять раз в день..
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Как во времена Совка: "Мирный савецкий трактор ответным огнём потопил вражеский линкор"... Корейские ширамыжники сумели отделать кассавов. Хотя ведь даже это ржавое корыто с голодными кореёзами это сильнее чем баржа с овцами "Ашот".
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Учитывая что с одной стороны были лохи на ржавом корыте с в другой - славные расейские погранцы, вооружённые до зубов, то три раненых у кассавов - это вообще-то достижение.
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Короче простые рыбаки наваляли одной из самых грозных в мире армии.
Кремль утерся.
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Не пиши ерунды. Пуляли со сторожевика. Среди корейцев трупы. Два траулера и 80 корейцев задержаны
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Со сторожевика сами себе троих подстрелили? Это то, что в этой заметке написано. Про корейских жмуров тут ни слова. Я комментирую то, что читаю.
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*самых грозных*в мире армий-это в ваших влажных фантазиях,мордва позорная ,ваш номер -6(шестой) и это не рейтинг армий , а ваш реальный статус ,по рейтингу армий ,вы во 2м десятке
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Так все начиналось
Империя зла будет разрушена
Северокорейские моряки открыли огонь по российским кораблям, которые пытались их захватить - трое россиян ранены - Цензор.НЕТ 2007
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Сто пудов кацапы нарушили спокойствие мирных северо корейцев, тв сев Кореи подтвердит
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Они его частенько нарушают
https://www.youtube.com/watch?v=2c9Js49lT_4
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Что значит "задержали" 80 корейцев ?
Они арестованы ? Или их просто пожурили под честное пионерское ?
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Арестовать можно только по решению суда. Пока нет решения суда - задержаны
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Судя по тому что 8 убили - скорее всего "пожурением" не обойдётся... Северокорейские моряки открыли огонь по российским кораблям, которые пытались их захватить - трое россиян ранены - Цензор.НЕТ 1212
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Надо набрать корейцев для прохода в Керченском проливе.
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Вот наглядный пример зебилам, что-бы было, если бы экипажи "Бердянска" и "Никополя" геройски отстреливались. То же самое, только вместо пленных были бы трупы.
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Парашникам ещё повезло, что "Ашот" туда не доплыл.
Северокорейские моряки открыли огонь по российским кораблям, которые пытались их захватить - трое россиян ранены - Цензор.НЕТ 8618
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И что на это убийство травоядных скажет пупсик Ын ? Неужели стерпит ? Там ведь на Дальнем Востоке кацы сами толком не живут и соседям не дают
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Не пиши ерунды - Владивосток с пригородами - почти город-миллионник
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т.н. владивосток это исконно китайский город ханшенвэй?
удмуртъ ты ферштейн зих?
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А Севастополь исконно греческий Херсонес. И? Всем н**рать.
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при чем здесь кингстон вилладж? А крым как был так и будет украинским.
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С Крымом понятно. А причём тут Ханшенвэй? Ну отбуксировали туда корейские суда со стрелками-рыбаками. Что с того?
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при том что мордва оборзела. беспредельничает на чужих землях.
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Если бы европейцы, а также разная мордва, не беспредельничали на чужих землях, на Манхэттене чингачгуки до сих пор гоняли бы бизонов (или кого они там гоняли?)
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То есть, ты считаешь, что всякая мордва,убивая Украинцев, несёт миру свет и демократию? Оригинал
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Оба-на, как мы резво соскочили с Ханшенвэя и Манхэттена на убийство украинцев! Ваша любимая тема?
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Ты что дебил? Или кацап, скорее второе, я тебе баклану указал на то, что убийствами и захватом чужого ничего твоё ***** не добьётся, а такие как ты будут валяться в канавах, светочи мордовские, там где вы, там кровь, разруха и беззаконие
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Съешь таблеточку лучше. Разговор шёл о миграциях народов и экспансиях государств, которые происходили всю человеческую историю. Китай сидел тысячелетия за своей стеной, потом начал понемногу выползать, когда европейцы уже колонизировали целые континенты.
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А с тобой мразь никто светские беседы и не ведёт
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когда это монголоидная русня стала европейцами? или может коряки хакассы тунгусы и прочие чуваши вдруг стали европейцами?
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Ты свой сон рассказываешь? Когда это я говорил, что русня европейцы?
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В самом крупном городе Аляски 300 тыс. жителей. И?
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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800 тыс только в самом Владивостоке.
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ты точно удмурт. какой нах. владивосток. писано же для тебя что ханшенвэй.
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Походу ответка на летнее задержание рашкиных рыбачков корейскими погранцами.
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Там каждый год задержания со стрельбой. Ютуб в помощь. Роспогранцы вообще не церемонятся - три раза предупредили. три раза стрельба в воздух - потом на поражение. Гугли же матчасть хоть немного
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Не роспогранцы, а мразь удмуртская, не путай, товарищ тунгус , а пухлику надо садануть пару раз по владику, может ***** зачешется
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Північні корякі в порівнянні з другою по потужності армії у Європі,виявилися не сцікунами.
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Коряки? Это ещё что за чучело вылезло, ты чьих будешь?
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поскольку кацапы до сих пор в официальном статусе пиратов, можно только посочувствовать северокорейцам в отстутствии более мощных орудий защиты
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С какого лешего в статусе пиратов?
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Так это всего навсего рыбаки , а если бы были боевые моряки ?
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Получили бы по одной ПКР еще задолго до визуального контакта
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Да что ты, итить вы там крутые кацапы, что же чечне дань платите? Не стыдно?
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Молодцы корейцы, сопли долго не жевали им бы на их рыболовецкие катера поставить бы 30 мм пушки, думаю в рф погранцов вообще бы не было в том регионе...............или ещё как вариант пусть им отдадут катера те что забрали в керченском проливе для рыбалок и тоже погранцов рф гонять будут до камчатки.........
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При этом корейцы кричали "это вам не Керченский пролив", " Путин х---о" и строили рожи.
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