 Північнокорейські моряки відкрили вогонь по російських кораблях, які намагалися їх захопити - трьох росіян поранено

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Медуза.
У результаті зіткнення між кораблями троє російських військовослужбовців зазнали поранення різного ступеня тяжкості.
Пізніше в ФСБ Росії повідомили, що затримали в Японському морі дві рибальські шхуни і понад 80 громадян КНДР, підозрюваних у браконьєрстві.
Через інцидент тимчасового повіреного у справах КНДР Чин Чжон Хьопа було викликано в МЗС Росії.
Російські дипломати зажадали від Пхеньяна "вжити вичерпних заходів", щоб не допустити таких інцидентів у майбутньому.
Вот так нужно ловить рыбу!!!!
А тут постреляли кацапских вояк и вангую, что РФ отпустит всех корейцев и утрётся!
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https://www.youtube.com/watch?v=2c9Js49lT_4
Кремль утерся.
Империя зла будет разрушена
https://www.youtube.com/watch?v=2c9Js49lT_4
Они арестованы ? Или их просто пожурили под честное пионерское ?
удмуртъ ты ферштейн зих?