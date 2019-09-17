 США розглядають варіант ослаблення санкцій проти Білорусі після виборів у цій країні в 2019-2020 роках

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"При досягненні такого прогресу (в ході електоральних кампаній) ми будемо готові обговорювати подальше ослаблення санкцій і поглиблення нашої співпраці", - заявив Хейл журналістам після зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Хейл, якого цитує держагентство БелТА, констатував "збереження в США певної занепокоєності в частині демократичного розвитку Білорусі". У цьому плані він підкреслив роль майбутніх парламентських і президентських виборів, які можуть сприяти усуненню такої занепокоєності.
Дострокові парламентські вибори відбудуться у Білорусі в листопаді 2019 року, чергові президентські вибори відбудуться в серпні 2020 року.
лука президент...до пока не подохнет.... и ручной парламент до того же самого времени...
В Україні абсолютно все є смачніше й дешевше.
Представники всіх держав-членів НАТО відвідають Україну 31 жовтня.
Численні джерела в Брюсселі та Києві підтверджують, що дата узгоджена.
До Києва приїде Північноатлантична рада НАТО - представники всіх 29 держав-членів Альянсу разом із генсеком Йенсом Столтенбергом.
https://gazeta.ua/articles/politics/_nato-v-povnomu-skladi-yide-v-********/928182