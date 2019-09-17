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 За кордоном
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Все про:Білорусь (825) вибори (4503) санкції (2379) Гейл Девід (8)

 США розглядають варіант ослаблення санкцій проти Білорусі після виборів у цій країні в 2019-2020 роках

Заступник держсекретаря США Девід Хейл заявив про можливість подальшого ослаблення санкцій щодо Мінська залежно від ходу майбутніх парламентських і президентських виборів у Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"При досягненні такого прогресу (в ході електоральних кампаній) ми будемо готові обговорювати подальше ослаблення санкцій і поглиблення нашої співпраці", - заявив Хейл журналістам після зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Хейл, якого цитує держагентство БелТА, констатував "збереження в США певної занепокоєності в частині демократичного розвитку Білорусі". У цьому плані він підкреслив роль майбутніх парламентських і президентських виборів, які можуть сприяти усуненню такої занепокоєності.

Дострокові парламентські вибори відбудуться у Білорусі в листопаді 2019 року, чергові президентські вибори відбудуться в серпні 2020 року.

Читайте також: США і Білорусь вирішили повернути послів до Мінська і Вашингтону після 11 років перерви

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149009
 
 
 Топ коментарі
 
Выборы в Беларуси!? А там есть политические партии? Выборы Лукашенко в 2020? Трампу так нужны победы перед выборами, что он из КНДР в Беларусь полез...
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Не сильно доверяйте форумным высказываниям. Люди покупают согласно своему кошельку- кому-то и рошенки на пальмовом масле на акции самое то., хотя наши сладости тоже почти все из этого гвна. А так полно всякого качества и разных цен.
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Дурные или наивные?? Да результаты этих выборов известны уже сейчас....

лука президент...до пока не подохнет.... и ручной парламент до того же самого времени...
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рєзультати ізвєсни але інтріга сохраняєтся до кінця виборів...
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Выборы в Беларуси!? А там есть политические партии? Выборы Лукашенко в 2020? Трампу так нужны победы перед выборами, что он из КНДР в Беларусь полез...
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Там есть партия "Единый колхоз Беларусь" США рассматривают вариант ослабления санкций против Беларуси после выборов в этой стране в 2019-2020 годах - Цензор.НЕТ 2497
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Коля Лукашенко наверное станет самым молодым Президентом,а Александр Баши ,наверное станет как Назарбаев, лучезарный..ну так далее США рассматривают вариант ослабления санкций против Беларуси после выборов в этой стране в 2019-2020 годах - Цензор.НЕТ 292 США рассматривают вариант ослабления санкций против Беларуси после выборов в этой стране в 2019-2020 годах - Цензор.НЕТ 292
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Путина сегодня в Кремле встречали салютом,а в это время по бескрайней России разъезжали по разным местам два Путина и это тоже транслировали по центральным каналам США рассматривают вариант ослабления санкций против Беларуси после выборов в этой стране в 2019-2020 годах - Цензор.НЕТ 8412
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Как бы после последних событий против Украины санкции не применили...
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Белорусам и при санкциях неплохо живется. Лука периодически перетря(а)хивает правительство и все норм. Правда несколько смахивает на советский застой, да и ладно.
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Не набагато краще, ніж українцям. Продукти харчування (м'ясо, овочі) дорожчі, як у Польщі, а зарплатня в чотири рази нижча. Електроніка майже вся - китайське сміття, привезене з Росії і продаване за ціну якісного товару. У порівнянні з Польщею дешевша тільки комуналка, хліб і громадський транспорт.
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в Білорусі ні разу не був, але живу в Житомирській області і маю родичів і знайомих з Овруцького району, так про Білорусь чув від них тільки добрі відгуки і про дороги і про якість продуктів харчування. Там навіть суржик україно-білоруський.
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Продукти харчування (консерви, солодощі, напої) купляю українські, коли тільки є така можливість. Українські овочеві консерви кращі від білоруських на ціле покоління: білоруси й досі продукують совєтьску "солянку" в півлітровому слоїку. Не знаю, що тут такого якісного знаходять ваші родичі. Молоко?
В Україні абсолютно все є смачніше й дешевше.
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хто-зна, можливо за кордоном все здається ліпшим. Як в гостях чай, начебто такий самий, але зміна обставин надає звичним речам прикрашених відтінків.
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Не сильно доверяйте форумным высказываниям. Люди покупают согласно своему кошельку- кому-то и рошенки на пальмовом масле на акции самое то., хотя наши сладости тоже почти все из этого гвна. А так полно всякого качества и разных цен.
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Бацька прочно сел на подсердечник ***** (посмертно)
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, и назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей.
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НАТО в повному складі їде в Україну

Представники всіх держав-членів НАТО відвідають Україну 31 жовтня.
Численні джерела в Брюсселі та Києві підтверджують, що дата узгоджена.
До Києва приїде Північноатлантична рада НАТО - представники всіх 29 держав-членів Альянсу разом із генсеком Йенсом Столтенбергом.
https://gazeta.ua/articles/politics/_nato-v-povnomu-skladi-yide-v-********/928182
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Угу угу. Лука так вам и отдал свое кресло. Даже если Лука захочет провести честные выборы то ***** с зелеными человечками уже к етому подготовился... Второй раз ошибку как с Украиной он не допустит
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