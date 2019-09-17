 Причина пожежі в будинку Гонтаревої - навмисний підпал, - поліція

Про це заявив в ефірі "Громадського" керівник пресслужби Нацполіції в Київській області Микола Жукович, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми бачимо на відео з камер спостереження, що невідома людина перекидала якісь дві валізи через паркан і потім кинула запальний пристрій, внаслідок чого зайнялися ці валізи, і потім вогонь перекинувся на альтанку, яка там поруч стояла, і від неї загорівся вже весь будинок", - пояснив він.
Жукович додав, що поки вміст валіз невідомий, здійснюється відповідна експертиза. Крім того, він додав, що слідчі зараз шукають інші можливі відеозаписи, на яких зафіксовано зловмисників.
Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.
Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.
12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.
Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.
И накрашенная...
английского правосудия.
А воображение пропито.
По-перше вона сподівається цим створити імідж великомучениці в Україні.
По-друге вона отримує деяку відмазку за неявки в наш суд
По-третє вона тепер може заявити владі Великобританії про загрозу для її життя і політичне переслідування в нашій країні і отримати статус дисидента або політичного біженця, що на законній підставі дозволить їй отримати громадянство Великобританії і жити там на вкрадене в до кінця віку. А та згорівша "хатинка" то для неї крапля в морі
Судячи з того, що увесь фб прошитий коментами про те, що населення на вулиці обговорює спалення хати Гонтарєвої, то акт устрашенія з приводу невдоволень касовими апаратами, тарифами та "ви також винуваті у війні" працює на отлічнєнько.
которые Гонтарева уничтожила.