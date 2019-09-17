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Все про:підпал (234) пожежа (1801) Нацполіція (8204) Гонтарева (297)

 Причина пожежі в будинку Гонтаревої - навмисний підпал, - поліція

Після перегляду записів із камер спостереження у правоохоронців залишилася єдина версія пожежі в будівлі колишньої глави Національного банку Валерії Гонтаревої - навмисний підпал.

Про це заявив в ефірі "Громадського" керівник пресслужби Нацполіції в Київській області Микола Жукович, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо на відео з камер спостереження, що невідома людина перекидала якісь дві валізи через паркан і потім кинула запальний пристрій, внаслідок чого зайнялися ці валізи, і потім вогонь перекинувся на альтанку, яка там поруч стояла, і від неї загорівся вже весь будинок", - пояснив він.

Жукович додав, що поки вміст валіз невідомий, здійснюється відповідна експертиза. Крім того, він додав, що слідчі зараз шукають інші можливі відеозаписи, на яких зафіксовано зловмисників.

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Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149008
 
   
 Топ коментарі
 
Пеце не вигідно повертати цю повію на Украину..багато знає. Краще спалити авто і будинок для того щоб підняти хай і отримати політичний притулок..100% це робота людей бариги Петра і Гонтаревої..
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на Украину

на Украину? Вот ты и спалился 73% хохло малоросский ЗЕбило электорат...шо такое зебил ??не можешь простите Пете проевропейскую политику, Томос и безвиз для Украины??
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Останні новини: Лондоном бігає якась п'яна тітка на милицях та верещить "Враги сожгли родную хату"... Хто б це міг бути?2
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причина пожара, разжигание ненависти к Гонтаревой в течении последних 2-х лет.
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По последним данным, лерка подписала с одним из ведущих английских издательств договор на написание бестселлера "Как спалить свой дом и при этом не спалиться самому!"
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Завжди вважав наєзніка лошаді Оніщенка авторитетним істочніком.
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Гонтарева уже не знает что ещё отчебучить, чтобы попасть ПОД АМБРЕЛЛУ
английского правосудия.
А воображение пропито.
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зебенята рады пожару у соседа... а почему удивлялись действиям россии когда у украины горело??? чем вы отличаетесь ? на НИЧЕМ...лишь мелко росы....
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Это не пожар, а примитивная имитация - подожгли по распоряжению хозяйки.
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Підпал найбільше вигідний самій Гонтаревій.
По-перше вона сподівається цим створити імідж великомучениці в Україні.
По-друге вона отримує деяку відмазку за неявки в наш суд
По-третє вона тепер може заявити владі Великобританії про загрозу для її життя і політичне переслідування в нашій країні і отримати статус дисидента або політичного біженця, що на законній підставі дозволить їй отримати громадянство Великобританії і жити там на вкрадене в до кінця віку. А та згорівша "хатинка" то для неї крапля в морі
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Воно все класно,але такими підпалами вони наводять на певну думку мирний лохторат що дрімає собі доїдаючи останній йух без солі!
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Марина_Ш‏ @preckless2 9 часов назад

Судячи з того, що увесь фб прошитий коментами про те, що населення на вулиці обговорює спалення хати Гонтарєвої, то акт устрашенія з приводу невдоволень касовими апаратами, тарифами та "ви також винуваті у війні" працює на отлічнєнько.
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Круто , а до этого все думали самовозгорание .
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Кто нанял поджигателей? Ясно как божий день. Или сама Гонтарева или Петя Рошен. Только они заинтересованы чтоб Лера не приехала в Киев
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Возгорание от мыслей вкладчиков, потерявших деньги в 80 банках,
которые Гонтарева уничтожила.
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