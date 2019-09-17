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 Економіка
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Все про:ЄБРР (47) Зеленський (2779) інвестиції (228)

 Зеленський зустрівся з віце-президентом ЄБРР Пію: очікує, що ЄБРР збільшить інвестиції в Україні до більш ніж 1 млрд євро на рік

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віце-президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Аланом Пію. Сторони обговорили подальшу співпрацю. Зеленський очікує, що банк у найближчі роки наростить інвестиції в Україні до більш ніж EUR1 млрд на рік.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу президента. 

"Глава держави наголосив, що ця зустріч є важливою для економіки та інвестиційного клімату в Україні. Він зазначив, що наша країна цінує співпрацю з міжнародними партнерами, такими як МВФ, ЄБРР та Світовий банк, і запевнив у готовності її розвиватиь", - сказано в повідомленні.

Під час зустрічі Володимир Зеленський запевнив Пію, що українська влада не тільки налаштована на проведення ринкових реформ та боротьбу з корупцією, а й здійснює конкретні кроки в цьому напрямку.

Президент зауважив, що Верховна Рада вже розглядає пакет реформаторських законопроектів. Зокрема розроблений за підтримки ЄБРР законопроект про концесії, проект закону про скасування списку об’єктів, що не підлягають приватизації, пакет дерегуляційних законів, які дозволять Україні покращити позиції в рейтингу Doing Business. Крім того, ухвалено закон про спліт, який запроваджує міжнародні стандарти регулювання та нагляду у небанківському фінансовому секторі.

"Також український уряд працює над моделлю земельної реформи, повідомив Володимир Зеленський і висловив сподівання, що вона буде ухвалена до кінця року", - сказано в повідомленні.

Президент підкреслив, що ці ініціативи прискорять економічне зростання, лібералізують економіку, створять можливості для системних інвестицій. І Україна розраховує на підтримку ЄБРР у залученні стратегічних іноземних інвесторів.

"Глава держави очікує, що в наступні 2-3 роки ЄБРР наростить інвестиції до більш ніж 1 млрд євро на рік і зробить їх більш конкурентоспроможними для приватного сектору в Україні, передусім у питанні вартості капіталу", - повідомили в пресслужбі.

Учасники зустрічі також обговорили подальшу співпрацю. Зокрема у банківській сфері, розвитку інфраструктурних проектів тощо.

Читайте також: Україна розширить співпрацю з ЄБРР, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149004
 
 
 Топ коментарі
 
Конечно. Глядя на редерство Коломойши, все только об этом и мечтают. Зеленский встретился с вице-президентом ЕБРР Пию: ожидает, что ЕБРР нарастит инвестиции в Украине до более чем 1 млрд евро в год - Цензор.НЕТ 8642
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При рейдерстве Бени и Зе ни один европейский банк и крупные компании не будут вкладывать деньги в эти помои от Зеленки
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Зеленский в этом не разбирается. Его комана тоже. Подсказать некому.
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хіба цей банк інвестує? банк дає кредити під проценти...
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Зеленский в этом не разбирается. Его комана тоже. Подсказать некому.
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немножко иногда "інвестує", если быть точным

думаю в их портфеле инвестиций до 10%
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Синочок зубожілої і погорілої жіночки злив фото з ДН
Порохняві , Гонтарєву будем відмазувати від аргентинського коксу ? Чи й так піде ?
https://www.facebook.com/100001247015913/posts/2646878955363646/
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Конечно. Глядя на редерство Коломойши, все только об этом и мечтают. Зеленский встретился с вице-президентом ЕБРР Пию: ожидает, что ЕБРР нарастит инвестиции в Украине до более чем 1 млрд евро в год - Цензор.НЕТ 8642
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При рейдерстве Бени и Зе ни один европейский банк и крупные компании не будут вкладывать деньги в эти помои от Зеленки
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Інвестиції в Українську земельку ? Злітаються круки...
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Дурные шоли!!!??? Зеленский встретился с вице-президентом ЕБРР Пию: ожидает, что ЕБРР нарастит инвестиции в Украине до более чем 1 млрд евро в год - Цензор.НЕТ 9268 Комментарии на Цензоре не читают??? Зеленский встретился с вице-президентом ЕБРР Пию: ожидает, что ЕБРР нарастит инвестиции в Украине до более чем 1 млрд евро в год - Цензор.НЕТ 7084
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головне українську землю продати пройдисвітам ...а вони і "наростят" і найух українців пошлють з їхньої землі ...№22/073426-еп
Проведення земельної реформи в Україні за аналогією з державою Ізраїль через створення загальнодержавного (всенародного) земельного фонду без права продажу землі у приватну власність».
https://petition.president.gov.ua/petition/73426

...
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Щас беня отожмет приват руками своих клоунов и инвесторы побегут с деньгами... из Украины в другие страны
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Це дно. Культ "вождя" повертається? Якийсь совок...... Гидко.
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ожидает? после новой ренты?
где логика?
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У зебилов вся политика строится на: ожидаем, должно, может
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