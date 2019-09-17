 Зеленський зустрівся з віце-президентом ЄБРР Пія: очікує, що ЄБРР збільшить інвестиції в Україні до більш ніж 1 млрд євро на рік

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу президента.

"Глава держави наголосив, що ця зустріч є важливою для економіки та інвестиційного клімату в Україні. Він зазначив, що наша країна цінує співпрацю з міжнародними партнерами, такими як МВФ, ЄБРР та Світовий банк, і запевнив у готовності її розвиватиь", - сказано в повідомленні.

Під час зустрічі Володимир Зеленський запевнив Пію, що українська влада не тільки налаштована на проведення ринкових реформ та боротьбу з корупцією, а й здійснює конкретні кроки в цьому напрямку.

Президент зауважив, що Верховна Рада вже розглядає пакет реформаторських законопроектів. Зокрема розроблений за підтримки ЄБРР законопроект про концесії, проект закону про скасування списку об’єктів, що не підлягають приватизації, пакет дерегуляційних законів, які дозволять Україні покращити позиції в рейтингу Doing Business. Крім того, ухвалено закон про спліт, який запроваджує міжнародні стандарти регулювання та нагляду у небанківському фінансовому секторі.

"Також український уряд працює над моделлю земельної реформи, повідомив Володимир Зеленський і висловив сподівання, що вона буде ухвалена до кінця року", - сказано в повідомленні.

Президент підкреслив, що ці ініціативи прискорять економічне зростання, лібералізують економіку, створять можливості для системних інвестицій. І Україна розраховує на підтримку ЄБРР у залученні стратегічних іноземних інвесторів.

"Глава держави очікує, що в наступні 2-3 роки ЄБРР наростить інвестиції до більш ніж 1 млрд євро на рік і зробить їх більш конкурентоспроможними для приватного сектору в Україні, передусім у питанні вартості капіталу", - повідомили в пресслужбі.

Учасники зустрічі також обговорили подальшу співпрацю. Зокрема у банківській сфері, розвитку інфраструктурних проектів тощо.