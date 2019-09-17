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 Обвинувальний акт стосовно голови "кримського виборчкому" направили до суду, - Мамедов

Прокуратура АРК за результатами проведеного спеціального попереднього розслідування направила в суд обвинувальний акт стосовно голови незаконно створеної на території півострова "Виборчої комісії Республіки Крим".

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт прокуратури, "чиновник" звинувачується у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України і вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади).

"У ході розслідування кримінального провадження отримано беззаперечні докази того, що з березня 2014 року і досі обвинуваченим надається допомога в забезпеченні режиму окупації Криму. Як приклад, 16 березня 2014 року голова "Виборчої комісії Республіки Крим" забезпечував проведення незаконного "загальнокримського референдуму", яким вище керівництво Російської Федерації намагається легітимізувати захоплення українського півострова. А 8 вересня 2019 року брав участь в організації і проведенні так званих виборів окупаційної "Державної ради Республіки Крим" і місцевих рад", - йдеться в повідомленні.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148999
 
 
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Тепер ніхто ризикувати життям, як у випадку з Цемахом не буде.
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А нужна эта прокуратура АРК? Имеется в виду как отдельная, выделенная структура.
Не лучше и дешевле передать функции действующим органам, которые бы готовили информацию
Прокуратура АРК, офонареть. Ведомство целое
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У нас не только прокуратура Крыма есть , у нас ещё и полиция Крыма есть Обвинительный акт в отношении главы "крымского избиркома" направили в суд, - Мамедов - Цензор.НЕТ 1815
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Не может быть! Какая мгновенная реакция! Всего-то 5 лет прошло...
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Ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины - срок давности имеет или нет? Кто в курсе?
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