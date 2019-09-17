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 Один військовослужбовець загинув і двох поранено від початку доби, - штаб

Від початку доби в зоні ООС загинув один захисник України, ще двоє зазнали поранень. Противник 5 разів порушував режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку доби під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України зі складу Об'єднаних сил загинув. Двоє військовослужбовців зазнали поранень", - сказано в повідомленні.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- неподалік від Новотроїцького у напрямку від Докучаєвська - з автоматичного гранатомета;

- поблизу Водяного від напрямку Ужівка - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

- неподалік від Павлополя у напрямку від Українського - зі стрілецької зброї.

Читайте також: Ворог за добу 23 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено двох українських воїнів, - штаб ОС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- неподалік від Залізного у напрямку від Залізної Балки - з ручного протитанкового гранатомета;

- поблизу Новотошківського у напрямку Голубовського - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій противника", - додали в штабі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148997
 
 
 Топ коментарі
 
Пока только наших хоронят почти каждый день пер5емирие беззубое нашим зубы вынули а гавно террористы развлекаются отстреливая наших бойцов а ГЕН штаб статистами устроился гидко на этот концерт шапито смотреть
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Пока только наших хоронят почти каждый день пер5емирие беззубое нашим зубы вынули а гавно террористы развлекаются отстреливая наших бойцов а ГЕН штаб статистами устроился гидко на этот концерт шапито смотреть
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ты добавляй к своему комментарию, что наших воинов убивали кацапы. так тобой будет озвучена полная картина событий.
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Так по версии это ЗЕбила - кацапа это Петя напал на Крым и Донбас , он же Петя кровавая хунта убивавшая ни в чём не повинных мирных ополченцев. ЗЕбилы такие ЗЕбилы...***** у них не виновато только Петя виноват.
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Я не пойму , это ещё порошенко зарабатывает на войне или уже зеленский?
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Методы зароботка поменялись. Теперь при ЗЕсепаре нужно капитулировать перед врагом, а денюжка потом на счёт капнет...
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Царь же все сказал, больше в Украине олигархов нет.
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Он не соврал, Малороссия - не Украина, по его мнению.
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При Порохе в основном про ежедневные потери врага рассказывали. Они с Муженко "наживались на крови"?
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Раньше постоянно были новости что сепары - кацапы подохли. Сейчас таких новостей практически нет. Теперь новости только про то что наши погибли. Спасибо чмошной ЗЕшкуре капитулянту. У Пети хоть зрада чередовалась с перемогой, а тут чмо полностью стало на колени перед кацапами и боица даже пикнуть против.
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Тада, headnews - y bанкира усей Галактики ранчо сгорело..
Вічна Память Герою и видужать пораненим!
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Так называемый президент, все перемирие выстраивает. Каждый день гибнут наши военные.
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Погиб солдат ВСУ ну то такое, бывает..нам тут нужно упростить получение пенсий Лугандонцам, вот это да, это проблема -- всегда ваша ЗЕКкоманда.
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кто-то передайте Зеленскому что просто нужно перестать стрелять
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Так уже перестали...правда стрелять перестали только ВСУ. А сепары ж не ЗЕбилы, и не ЗЕкловуны, они как стреляли так и стреляют.
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Так ВСУ перестали стрелять, главное пенсии сепарам платить... а то что гибнут наши воины их не колышет.
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Перемирия никакого нет - есть связанные перемирием руки ВСУ. То бишь такое перемирие это измена Родины со стороны власти - не больше, не меньше.
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Как уже надоело эту гнусность каждый день слышать и читать..Проводим учения,испытания ,какие то маневры и тд..А бойцы каждый день заживо гниют в окопах ,гибнут и калечатся..в семьи каждый день приходит горе!...Перемирие епта!!!....
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ЗЕбилоперемирие это когда у сепаров мирно, а у солдат ВСУ смерть.
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Нет слов.......😡
Вечная и светлая память погибшему. Пусть покоится с миром.........
Раненным сил и скорейшего выздоровления........
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Каждый день потер.А в квартале устойчивое перемирие.Пцтин опускает этих чудиков ниже плинтуса,а они даже этого не понимают.
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Подобається мені порохоср ..... Один військовослужбовець загинув і двох поранено від початку доби, - штаб - Цензор.НЕТ 2115
Замість хаяти ***** та Мордор . нападки на Зелю !
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Замість хаяти ***** та Мордор і ************* Зелю краще хаяти Порошенко . Еге ж ?
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И заметьте, ни одного ЗЕбила в теме про погибших солдат Украины, им бы темку про Петю..вот там бы зебилятня визжала бы во всю...
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И ихние дети потом узают что ихние отцы и матери все предатели УКРАИНЫ и конченые мрази !!!!!!!!!!!!!!!!! путеноотсосы !!!
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#лять... И каждый день, по несколько раз читаешь про какое-то потеплении и позитивные сигналы... Один військовослужбовець загинув і двох поранено від початку доби, - штаб - Цензор.НЕТ 672
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