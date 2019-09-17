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Все про:моряки (744) Труба (123) ДБР (491)

 ДБР допитало п'ятьох звільнених з російського полону моряків

Державне бюро розслідувань допитало п'ятьох звільнених із російського полону моряків.

Про це повідомив директор бюро Роман Труба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини".

"Нас цікавлять тільки обставини виходу з порту в Одесі і шлях, який вони пройшли до Керченської протоки. Якщо я не помиляюся, то було допитано п'ятьох моряків", - сказав він.

Труба підкреслив, що ДБР консультується з лікарями про можливість допиту звільнених моряків.

Він також зазначив, що колишнього президента Петра Порошенка з цього провадження не допитували.

Нагадаємо, 13 вересня ДБР почало допитувати 24-х українських моряків у справі про їхнє захоплення Росією біля Керченської протоки.

Екіпажі трьох українських кораблів - катерів "Нікополь" і "Бердянськ", а також буксира "Яни Капу" були захоплені в полон російськими прикордонниками в листопаді 2018 року. Українців заарештували за звинуваченням у незаконному перетині кордону і вивезли до Москви.

Звільнити їх вдалося лише 7 вересня 2019 року в рамках обміну з Росією за формулою "35 на 35", при цьому кримінальні справи проти них у Росії закрито не було.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148996
 
   
 Топ коментарі
 
Естественно, теперь правят бал советники овоща благодаря тупорылым зебилам. Вопрос времени допросы и посадки атошников
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Что значит допросили? Они, что подозреваемые?
Труба, ты малость скорость убавь!
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Чуствуется кого то посодют
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Constantine@CKonovalov


Ну как это вообще?
Мне сломали ногу - даже не знаю сколько суммарно лечение встанет.
Раздавили наушник - 5000₽
Лишили нормальной жизни на месяцы - ∞

А теперь штраф 10000₽ за участие в шествии, в котором я не участвовал?
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Гонтарєва фотки в інеті виклала
Там ДН недавно святкувала з коксом

https://www.facebook.com/100001247015913/posts/2646878955363646/
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После таких дорожек, что там под машину и под поезд попасть можно.
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Что значит допросили? Они, что подозреваемые?
Труба, ты малость скорость убавь!
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Если не нравится это слово, умерь гонор. Допрос свидетеля, допрос потерпевшего - эти фразы говорят тебе о чем-то? Есть юридические нормы и фразы. А надо разобраться, кто и почему послал военные корабли, зная, что рашка их захватит и зачем???
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Це така форма спілкування слідчого з іншими учасниками процесу: потерпілими, свідками, експертами, адвокатами, понятими, підозрюваними і т.д. Це юридичний термін і не більше. Моряки можуть бути в даному випадку потерпілими або свідками.
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Я в курсе этого. Это обыкновенные манипуляции. Типа они работают.
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слідчий адвоката не допитує.
А от адвокат допитує слідчого...за певних обставин, звичайно.
хоч детективи почитайте.
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есть подозрение, что лично порошенко им приказ отдавал провести диверсию под мостом?
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Естественно, теперь правят бал советники овоща благодаря тупорылым зебилам. Вопрос времени допросы и посадки атошников
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Я слухав інтерв'ю Балуха і побачив дійсно справжнього українця.
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Раз допрашивают а не беседуют значит заведено уголовное дело, просто так допрашивать не имеют права вопрос на кого его завели ???? тем самым ГБР хочет доказать незаконность отправки моряков из Одессы в Мариуполь чего и добивалась московия удерживая моряков.
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Портновский трубаДур сосздает видимость своей работы....
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коли призначали Трубу, то Портнова не було в Україні вже років три-чотири.
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Это что то меняет?? Обязательно ли наличие самого портнова в Украине..для того что бы труба был его человеком??
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Труба в прокуратуре с 97-го года....махровый прокурор....
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Для зебилов, портнов уже херой или нет?
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Залиште моряків у спокої!
Допитуйте решту звільнених.
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новини пакращення, для вірунів *пречесного вови*:
Фізичні особи, які торгують уживаними товарами, змушені будуть використовувати касові апарати.
Про це йдеться в проекті закону 1053-1 про застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО), який Рада ухвалила в першому читанні.
Згаданий проект закону внесли депутати від "Слуги народу" Олексій Леонов та Дар'я Володіна. Проте документ розроблявся в тому числі командою Міністерства фінансів.
Законопроект вносить зміни до переліку осіб, які повинні застосовувати РРО ("касові апарати" - ЕП).
Зокрема, норма, яка стосується "уживаних товарів" - це зміни до статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг".
В статті 9 закону зазначається, в яких випадках можна не використовувати РРО та/або програмні РРО. У свою чергу, законопроект 1053-1 розширює список виключень для цієї статті, додавши туди "уживані товари".
Повний текст саме цієї норми в проекті прописаний так:
"Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, та розрахункові книжки не застосовуються

9) при здійсненні фізичними особами торгівлі продуктовими або промисловими товарами (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту; лікарських засобів, виробів медичного призначення; ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння; уживаних товарів) за готівкові кошти на ринках".
Із тексту незрозуміло, на кого саме ця норма буде розповсюджуватись, але коло продавців уживаних товарів доволі велике.
В ДФС на уточнюючі запитання ЕП не відповіли. В прес-службі Міністерства фінансів заявили, що зможуть відповісти після засідання Комітету Верховної
ради з питань фінансів, податків та митної політики, на якому планується розглянути пакет "податкових" законопроектів

https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/17/651723/
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Со времен янека пытаются одеть очередное ярмо на ФОП-ов, которые в своем большинстве просто зарабатывают на достойный уровень жизни. И заметьте, ни каких дополнительных налогов на крупный бизнес, который кстати при любой власти увеличивает свои доходы, нет.
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А гбр не хочет допросить портнова по статье незаконное обогащение за время его работы у януковича?
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