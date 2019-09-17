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Все про:підпал (234) ЄБА (11) Гонтарева (297)

 Іноземне ділове співтовариство глибоко занепокоєне подіями, пов'язаними з підпалом будинку Гонтаревої, - заява

Іноземне бізнес-співтовариство висловило занепокоєння у зв'язку з підпалом будинку ексглави Національного банку України Валерії Гонтаревої.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Американської торгової палати в Україні.

У повідомленні зазначається: "Бізнес-спільнота занепокоєна останніми подіями в країні. Ділова спільнота, об’єднана Європейською Бізнес Асоціацією та Американською торговельною палатою в Україні, глибоко стурбована останніми подіями навколо Приватбанку та екс-очільниці Національного банку України Валерії Гонтарєвої.

Подібні ситуації однозначно дають як бізнесу, так і інвесторам, тривожний сигнал та ставлять під питання безпеку, справедливість та рівність усіх перед законом в Україні.

Націоналізація Приватбанку в 2016 році стала важливим кроком для забезпечення фінансової та макроекономічної стабільності в Україні, сприяючи стійкості всієї банківської системи.

Бізнес-спільнота закликає Президента, Уряд та правоохоронні органи належним чином реагувати на такі випадки, керуючись принципами справедливості, рівності та захищеності всіх громадян, незалежно від посад та політичних поглядів.

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Забезпечення макроекономічної стабільності, незалежності Національного банку та продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом для сталого економічного зростання України також мають бути непохитними пріоритетами всіх гілок влади.

Американська торговельна палата в Україні та Європейська Бізнес Асоціація будуть і надалі підтримувати зусилля НБУ у реформуванні фінансового сектору України та уважно стежити за розвитком подій у цій сфері".

Раніше Зеленський доручив Баканову долучитися до розслідування підпалу будинку Гонтаревої. А в Офісі Зеленського зажадали від правоохоронців якнайшвидшого розкриття цього "брутального злочину".

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Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148991
 
 
 Топ коментарі
 
А тем фактом, что рашка уже шестой год мародёрит Украину, иностранное деловое сообщество не обеспокоено... Ясно-понятно.
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Вот это да, украинцы тронули касту неприкасаемых! То ли еще будет, господа "золотого миллиона".
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Тисячі загиблих, десятки тисяч поранених, а тут хатинку спалили і вереск, все що треба знати про світову спільноту.
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Я так понял обеспокоены все кроме самой гонтаревой, она даже приехать посмотреть не хочет.
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Та нафиг ей тот дачный домик нужен (как оказалось)... У нее есть еще много других. Покруче. Возможно, следующий тоже может сгореть. Пиарится по-черному баба Лера)
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Хахаха, зебилы абкакались с репутацией на весь мир .
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Удел украинофобов порохоботов-ссать против ветра))а судя по комментам-так и срать тоже!! Приятного аппетита , прокладка *******-Мальдивского)
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Гортарєва мене мало цікавить. Я інтересуюсь коли Портнов з Медведчуком будуть горіти, іменно вони, а не їхні будинки!
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А "Иностранное деловое сообщество глубоко обеспокоено" домиком. Дачным)
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Щодня гинуть кращі сини України,а цих курвів хатинка "бєзь па коїть"!Цинічні лукавці!Тьху на вас,підлото.
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Думаешь Гонтарева поделится опытом?
Хотя она поумнее тех что на суд в кресле каталке приезжали.
Эта жаба ещё до суда в больнице отметилась и сарай свой подпалила...

А свины все дрожат...
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А как прикол с нагарадами пожарникам? Сегодня, Зеленский , в духе приколистов Богдана и Коломойского
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А зачем твои ЗЕбилы к международному ОПГ ходят кредиты клянчить??
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а то, что на Гонтареву заведено уголовное дело, иностранное сообщество не волнует?
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именно по этому она подпалила свой дом, что бы орать - держи вора.
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Общество в Украине глубоко обеспокоено обеспокоенностью делопутного сообщества торгашей Европы и Америки. Общество в Украине, руководствуясь принципами суверенности государства, призывает не совать свой нос глубокоуважаемых торговцев во внутренние дела государства и гарантирует соблюдение законности, при вынесении приговора, всем гражданам, обворовавшим государство, независимо от должностей и политических взглядов.
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А бумеранг не замучает граждан?
Ну вот всякое может быть.
А если кто то решит привести в исполнение свой приговор и подожжет дом Портнова то что тогда?
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Я спрашиваю.
Лично мне глубоко фиолетава.
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Так почему ты думаешь, что другим нефиолетава?
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Зебилы решили что теперь как и кацапы могут насрать на весь мир.
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этот, срущий на всех порошарик, ещё не сдулся
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"Национализировать "Приватбанк" - международные партнеры Украины в 2016 году поддержали такое решение правительства и НБУ. Ведь это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка.
Такое заявление сделал в Киеве 19 апреля господин Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/

Подкупленный Порошенко представитель, заметьте!
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МВФ сделал такое заключие по информаци Гонтаревой!
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Какой, аднако, маладец Игорь - Дырявые Носки!
Как он ловко разоблачил исключительную тупость чиновников МВФ, красава!
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...а у самого не хватило мозгов понять? МВФ всегда делает выводы со справок НБУ!
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ден ги не пахнут, он всегда сможет сказать, что мародёр его убедил обманом
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Дурак, который употребляет слова, не понимая их значения, умного не скажет (народная порохоботская мудрость).
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Зачем сожгли дом лучшего банкира в истории Украины. Европа вам этого не простит.
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наверняка теперь Зеля налетит на небесную ось.
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Не переживайте, всё нормально. Это новая ЗЕКкоманда так привлекает инвестиции в Украину. Это такое ноу хау от кловунов с Шапито 95.
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Этого маланца-вредителя Портнова нужно просто расстрелять!
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Всё верно, но Портнов у ЗЕбилов свой родной человек, и неприкосновенный. У ЗЕбилов только Петя враг, а Портнов то такое...
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Кака 🐖🐖 переживают шаКАЛадню сисю..
🤣🤣🤣
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Если годами разогревать нетерпимость в обществе, назначать а телевизоре людей ворами, виновниками всех всевозможных бед, то рано или поздно ситуация выйдет из под контроля, и начнётся хаос. Все справедливо, что посеешь то и пожнёшь. И зачем нам тогда миллионы нахлебников в виде МВД, следственных органов или судебной власти, когда все скатится к поджогам и убийствам на улицах? Причём лохторат не понимает, что упитанные слуги быстро спрыснут за кордон, а вы будете проливать здесь свою кровь, кровь своих детей.
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Каждый из западных политиков кто сейчас открывает рот в защиту казнокрадки гонтаревой-сатановской стопудов получал взятки от потрошиной гниды. Мнения западных политиков скупает не только *****, но все у кого есть бабло на постсоветском пространстве - Бацько, назарбай, бердымухамед... ибо у себя западные политики коррупцией заниматься боятся, а постсоветское пространство для них территория коррупционных доходов. Им не выгодна борьба с коррупцией в Украине и выгодна война Украины с парашей - разве не логично?
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не обращайте внимание, никого эта воровка не иниересукт, это агнония порохоботов.
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Посольство США в Украине для тебя это никто?
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КОнечно никто, для этого ЗЕбилятника теперь тольок посольство Рашки авторитет. Оно ж к Портнову, Богатырёвой, Ахметке, Бабломойскому, Медведчуку претензий никаких не имеет у него только Петя враг. И в каждой теме этот ЗЕбил Игорь Д визжит только про Петю, либо с пеной у рта защищает гомиков. Как вчера.
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Пот рох предатель Майдана, а значит предатель народа Украины и такая же мразь как портнов, богатырёва, ахметка, бабломойский, медведчук которых ты написал из уважения наверное с большой буквы и к которым у потроха тоже перетензий не было. Ты и ***** с большой буквы величаешь?
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значит обязательно нужно вылавливать эту пьяную жабу и возвертать на родину в Украину.
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Ну, і як на звичай ціла кодла проплачених тролей! Як так можна ненавидіти власну країну, не розумію!
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к сведению деловых сообщников сегодня в Виннице ночью пьяный муж поджег спящую жену. Почему не обеспокаиваетесь
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зебил сжег зебилку. никто ничего не потерял.
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А "иностранное деловое сообщество" не стурбоване знеціненням гривні в два рази і закриттям трохи менше 100 банків в Україні? Знайшли подругу.
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спасибо за беспокойство, мы тоже очень обеспокоены.
давайте побеспокоимся вместе, ..
ну побеспокоились и хватит, хорошего по немножку
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Пожар Нотр-Дам де Пари не вызывал у "мирового сообщества" никакой обеспокоиности, а тут на тебе.Пусть пришлют наблюдателей ОБСЕ и МВФ во все эти околокиевские поселки
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Хунтарьова исчо а мона и ужо его прихватизировала..
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Если бы порохоботы не раздували эту тему по вему миру, то можно было подумать что это не они сожгли бабе хату.
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На ворюге шапка горит.. А тута суперворюга!
😁
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не будку. а свиножабью кочку на болоте.
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Когда одни зебилы поджигают дома , а другие зебилы этому радуются , что же делают в это время нормальнее люди , такие как датчане ? Вот что они делают : Вчера датчане собрали средства для посадки почти 1 миллиона деревьев . В субботу датчане пожертвовали около 2,4 млн. евро на посадку деревьев в рамках телемарафона, который был назван первым подобным событием в мире. Организаторы телемарафона пообещали, что внесение каждого пожертвования в размере 20 датских крон (2,7 евро) обеспечит высадку одного дерева, и также 20 процентов собранных средств пойдут на усилия по сохранению лесов в Дании и за рубежом. Целью мероприятия, транслируемого на государственном телеканале TV2, было собрать 20 миллионов крон, чтобы посадить один миллион деревьев на территории Дании. По окончанию телевизионного мероприятия оказалось, что собранных средств достаточно для посадки 914 233 деревьев. «Это - позитивный способ вдохновить людей, показать, как можно изменить ситуацию, с помощью лишь небольшой акции по преодолению климатического кризиса», - отметил Ким Нильсен, основатель Фонда Growing Trees Network Foundation, который стал инициатором проведения телемарафона. «Это первый раз, когда благотворительное шоу на телевидении было посвящено вопросам изменения климата, и это очень увлекательно», - подчеркнул он репортёру новостного агентства AFP. По мнению экологов, посадка деревьев является одним из лучших способов снижения концентрации CO2 в атмосфере. Ожидается, что первые деревья будут посажены в период с конца октября до конца ноября на охраняемых территориях, принадлежащих определенным муниципалитетам, государству или церкви в Дании
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ой, как же я за вас всех рада! Мне бы ваши проблемы)
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А в Дании есть война? А оккупация? А уничтоженная армия и украденная казна? А деревья украинцы и так сажают, без пиара и сбора денег.
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Ежели б Конченую Заспу смыло цунаии или провалилась-
был бы национальный праздник!
Большей концентрации каррупции фиг найдешь!
🤗
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Порох с нариками жгут
а Лерочка может и не знать
Её жизни действительно есть угроза
потому что нарики и Порох её пришьют в Украине
как в свое время покойного Чечетова
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Уявляю яке в них занепокоєння викличе майбутнє ув'язнення бариги................. Иностранное деловое сообщество глубоко обеспокоено событиями, связанными с поджогом дома Гонтаревой, - заявление - Цензор.НЕТ 1103
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Украинцы толлерантные люди, ржать удел кацапов, что то их тут сегодня многоВата.
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Згідно плану путіна країна все більше і більше скочується в прірву хаосу, ненависті і масового божевілля. Зебіли, ви це робите разом і вам то вдається. Дійсно, Бог, якщо хоче наказати, то відбирає розум.
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Жаба задавила что дом конфискуют- так не доставайся ты никому . А что тишина про пожарную сигнализацию- была или нет.
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Баба пошла во все тяжкие, ее пять раз вызывли на допрос и она придумывала разнные отмазки, и дошла до поджога.
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Шото у ЗЕлебени пошло не так.

Ялыгуовича Запад тоже предупреждал. Оно не поняло...
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Инсценировка. Выгоднее всего это самой ************-алконавтке, т.к. к ней ну очень много вопросов у следственных органов, она это прекрасно понимает. Свой криминал переобувает в политические репрессии, как и каждый политик, которого взяли за жопу.
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Деловое сообщество "обеспокоено" ?
Если бы деловому сообществу валюту обесценили за год в три раза,
оно бы ох ****** от обеспокоенности.
А если бы в каждой стране сообщества Гонтарева уничтожила по 80 банков,
деловое сообщество забило бы её ногами прямо на саммите в прямом эфире.
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Вважаю підпал будки гонДурєвої лютою провокацією ,в день професійного свята рятівника!
На такий підлий поступок могла наважитись особа котра "зпалила " 80 банків разом з баблом їх вкладників!
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