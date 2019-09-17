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Все про:Росія (19908) ФСБ (769) Карпюк (116)

 Карпюк: офіцер ФСБ розповів мені про плани розколоти Україну по Дніпру

Колишній політв'язень Микола Карпюк розповів, як офіцер ФСБ поділився з ним планами Кремля щодо розколу України по Дніпру.

Про це Карпюк заявив на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Після перевезення у Владикавказ зі мною спілкувалося досить багато офіцерів ФСБ... Був серед них один генерал-лейтенант, який розказував усі ті плани, які вони розробили, як вони реалізуються в Україні Москвою по розвалу нашої країни... Було чітко сказано, що реалізовувався план по розколу України по Дніпру. ЛІвобережжя вони забирають собі, Правий берег віддають Європі або полякам. Тільки не визначилися з Києвом — чи забрати собі, чи віддати", - каже Карпюк.

За його словами, співрозмовник з ФСБ також розповідав, що росіяни "запустили сепаратистські теми" в Бессарабії, в Закарпатті, навіть у Львові.

"Вони розраховували на те, що після Донбасу буде Одеса, буде Харків, Запоріжжя, Дніпропетровськ. Він (офіцер ФСБ - ред.) був упевнений, що все це реалізується у 2014 році", - зазначив Карпюк.

Проте, додав він, коли на наступній зустрічі запитав офіцера ФСБ про ситуацію в Україні, той сказав, що "ми вирішили запустити перемир'я,.. зараз ідуть мінські перемовини; ми там розробили план урегулювання".

"І я зрозумів — вони програли", - каже Карпюк.

Колишній в'язень Кремля переконаний, що українці здобули перемогу над агресором і зберегли державу завдяки своїй єдності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Микола Карпюк: перша пресконференція після звільнення. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148987
 
   
 Топ коментарі
 
Україні потрібно створити свій план, розділити росію з Китаєм по Уралу.
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Не спати...
Методи кгб не міняються... Людина психологічно і фізично прибита...
Говорить те, що хоче кгб...
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После того, как он в интервь налево и направо расхваливал рабиновича и мевечука, я вспомнил савченко, хорошо им мозги перепрошили
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" офицер ФСБ поделился с ним планами Кремля расколоть Украину по Днепру."............
І на кого це розраховано? Карпюк: офицер ФСБ рассказал мне о планах расколоть Украину по Днепру - Цензор.НЕТ 8172 Карпюк: офицер ФСБ рассказал мне о планах расколоть Украину по Днепру - Цензор.НЕТ 8172 Карпюк: офицер ФСБ рассказал мне о планах расколоть Украину по Днепру - Цензор.НЕТ 8172
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На фронте не уступили,а информационно проиграли,коль избрали не понятно кого,не понятно за что,но понятно для чего.Для капитуляции.Ибо уклонисты устали уклоняться, от войны.Им проще капитулировать.Нет войны,не надо уклоняться.
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https://censor.net.ua/resonance/379330/bitva_za_dnepr_v_marte_2014go_glazami_rossiyiskogo_agenta_dnepropetrovtsy_podderjali_sobytiya_v_krymu
Соевая скотобаза,читайте,кто Украину спасал,кто реально враг рашки,и почему не получилось "русской весны".Только факты.
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