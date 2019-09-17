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Все про:Київська область (1005) підпал (234) прокуратура (1877)

 Суд взяв під цілодобовий домашній арешт 22-річну підозрювану в підпалі лісу на Київщині

Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для 22-річної дівчини, підозрюваної в підпалі лісу в Київській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення прокуратури області.

Зазначається, що через підпал горів ліс площею 14 га.

За даними прокуратури, підозрювана вирішила помститися працівникам державного лісогосподарського підприємства за нібито невиплачену зарплату.

"Для цього вона в трьох місцях підпалила суху дикорослих траву, яка перебувала на узбіччі автодороги, в результаті чого виник неконтрольований процес горіння. Пожежа швидко перекинулася на ліс, а потім - перейшов на ліси Чорнобильської зони. Вогнем знищено залишки рослинності, природний стан ґрунтового покриву і мікроорганізми на площі 14 га", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Знищення або пошкодження лісових масивів". Підозрювана перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148984
 
 
 Топ коментарі
 
А когда начнут отлавливать тех, кто мусор выбрасывает в Киевских лесах? Суд взял под круглосуточный домашний арест 22-летнюю подозреваемую в поджоге леса на Киевщине - Цензор.НЕТ 3172
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Ааааа.... так вооот кто Лерке хату спалил... Суд взял под круглосуточный домашний арест 22-летнюю подозреваемую в поджоге леса на Киевщине - Цензор.НЕТ 1309
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Какой домашний арест ? За поджёг леса нужно сжигать на костре . Виновата не природа а её руководство , вот им бы и мстила .
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А когда начнут отлавливать тех, кто мусор выбрасывает в Киевских лесах? Суд взял под круглосуточный домашний арест 22-летнюю подозреваемую в поджоге леса на Киевщине - Цензор.НЕТ 3172
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Цікаво, скільки кролів вона спалила, скромні були ?
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А работников государственного лесохозяйственного предприятия за невыплаченную зарплату когда возьмут под стражу? Бо судя по тому как уничтожается лес в Украине там кроме мразей других нет.
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А до чого тут робітники, там зарплатню видає один бухгалтер, котрий і в лісі цьому ніколи не був.
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Не только бухгалтер, но и начальство, бригадир... шо ты под дурачка косишь? Робитнык это как раз эта дурёха.
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Ні пан Олег, під вас не косю, яким боком бригадир до отримання зарплатні на державному підприємстві?
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По дилянкам кто ходит-ездит бригадир чи бухгалтер?
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Ааааа.... так вооот кто Лерке хату спалил... Суд взял под круглосуточный домашний арест 22-летнюю подозреваемую в поджоге леса на Киевщине - Цензор.НЕТ 1309
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Какой домашний арест ? За поджёг леса нужно сжигать на костре . Виновата не природа а её руководство , вот им бы и мстила .
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Ну, главное, что не самосожжение. Только непонятен мотив - спалить лес. Дом директора, машину министру, оффис президенту. Ну лес то в чем провинился?
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Вот тут наши "внутренние " органы покажут свою силу, злобу и принципиальность! Девчат заломить-это мы элементарно. Берем ее на поруки! Вилкула ж выпустили на поруки?!
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А хто візьме під варту мого сусіда, переселенця х ДИРИ, який мало не спалив мені хату??? Дяка сусідам, лише сайдинг на підшивці даху рохи закоптився...
Воно кричало поліцаям, що активіст Зє!Команди, що всіх тут посадить, вимагало щоб йому віддавали честь!
Ці Зе!біло-донбасяни наче сказилися останнім часом.
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самооговор ? с целью привлечь внимание ?
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