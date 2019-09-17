 "Перекладали через Google. Трошки не так вийшло", - підрядник ЛОДА обіцяє замінити інформаційні щити з помилками в англійському тексті

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.Net.

Так, після скандалу з інформаційними щитами для історичних локацій Львівщини, директор департаменту ЛОДА Мирослава Туркало, заявила, що за переклад відповідав підрядник ТОВ "Дорожні знаки" - отже саме ця фірма за свій рахунок має усунути помилки.

"Наше тендерне завдання було поставлено так, щоб ці знаки були двомовні: українською та англійською мовою. Очевидно, члени комітету переглянули україномовний текст пропозиції, побачили, що всі завдання виконано. І підозрюю, що все-таки спрацював людський фактор, і вони не звернули уваги на переклад, не ставили собі за мету перевірити і його", - заявила Туркало.

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На запитання, чому підряднику не надали вже готовий варіант написів обома мовами, Мирослава Туркало відповіла, що переклад не входить в обов'язки працівників департаменту культури, втім, як і знання англійської мови.

Зі свого боку, фірма-виробник визнала провину і готова виправити, виготовивши щити з правильним перекладом.

"Переклад робили через Google, тому так і вийшло. Зараз фахівці займаються коректнішим перекладом, і в найкоротші терміни ці помилки усунемо. Зрозумійте, текст складний, унікальний, і трошки не так вийшло. Тепер департамент культури нам допоможе, погодить з істориками і надасть нам переклад, щоб ми все усунули", - прокоментував виданню ситуацію заступник директора ТОВ "Дорожні знаки" Ігор Прокоса, додавши, що впродовж найближчого тижня компанія за свій рахунок виготовить нові, коректні вказники.