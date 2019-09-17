 "Перекладали через Google. Трошки не так вийшло", - підрядник ЛОДА обіцяє замінити інформаційні щити з помилками в англійському тексті

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.Net.
Так, після скандалу з інформаційними щитами для історичних локацій Львівщини, директор департаменту ЛОДА Мирослава Туркало, заявила, що за переклад відповідав підрядник ТОВ "Дорожні знаки" - отже саме ця фірма за свій рахунок має усунути помилки.
"Наше тендерне завдання було поставлено так, щоб ці знаки були двомовні: українською та англійською мовою. Очевидно, члени комітету переглянули україномовний текст пропозиції, побачили, що всі завдання виконано. І підозрюю, що все-таки спрацював людський фактор, і вони не звернули уваги на переклад, не ставили собі за мету перевірити і його", - заявила Туркало.
На запитання, чому підряднику не надали вже готовий варіант написів обома мовами, Мирослава Туркало відповіла, що переклад не входить в обов'язки працівників департаменту культури, втім, як і знання англійської мови.
Зі свого боку, фірма-виробник визнала провину і готова виправити, виготовивши щити з правильним перекладом.
"Переклад робили через Google, тому так і вийшло. Зараз фахівці займаються коректнішим перекладом, і в найкоротші терміни ці помилки усунемо. Зрозумійте, текст складний, унікальний, і трошки не так вийшло. Тепер департамент культури нам допоможе, погодить з істориками і надасть нам переклад, щоб ми все усунули", - прокоментував виданню ситуацію заступник директора ТОВ "Дорожні знаки" Ігор Прокоса, додавши, що впродовж найближчого тижня компанія за свій рахунок виготовить нові, коректні вказники.
Школьного знания языка вполне достаточно, чтобы увидеть ошибки (может, не исправить, но увидеть). Двоечники?
А для качесивенного ...профессианального перевода...существует масса фирм...и людей...
Знакомая история... Неправда ли?
Це вже не школа Мутко. І навіть не Промт. Тут усе суворо і безжально:
"Более любезньій учитель плавания" (kinder...)
"Хранитель лифов" (lif saver, мав на увазі роботу рятівником на водно-спортивній станції)
"Работал в команде программистов из дерева" (tree замість three...")
Чувак таки знайшов собі роботу в Канаді, але кликуха "Более любезньій учитель плавания из дерева" до нього прилеїлася надовго.
...
А от в цьому випадку перекладач хоча б намагався )))))))))))
ну не уверен...не знаешь - спроси...не позорься!
Добре хоч отака халепа, як у китайців, не трапилася:
думаю - ну не может же Welt Schmerz (скорбящий))) пропустить такую тему))))
Бо інакше цю скотиняку неможливо відмити ))))))))))
***
- я уже подъехал... видите мою мошонку..
- я вижу какое-то такси.. но стою далеко и мошонку вашу не вижу.....)))
Тут как в анекдоте про кошерного, трусы и кр*стик - или/или.
Если это не специально сделано, то "братья" в чем то правы.(насчет б*атских норотов). Так обосраться уметь надо. Реальный совок. Лец ми спик фром майн хата..
Не гуглили а мастурбировали, длб блд!
🤣
Сейчас специалисты занимаются более корректным переводом, и в кратчайшие сроки эти ошибки устранимИсточник: https://censor.net.ua/n3148978
- Ну, напрімєр трясті.
Уявляєте скагугл брєхло...
Пьют американец и русский. Все, что было на столе выпили и американец достает из холодильника еще одну бутылку виски говорит:
- Will you??
Русский: - Я тебе б&ядь Вылью!!!
Щиро вітаю усіх з новою ерою- імбецилів!
- Колего, хто вас вчив так працювати?
- Я подивився ваш плакат (серія картинок типу коміксу)...
- Це ж АРАБСЬКИЙ плакат, там слід рухатись від правої картинки до лівої! Вам пощастило що пацієнтка не пішла скаржитися шефу!