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Все про:Львівщина (950) переказ (23) туристи (15)

 "Перекладали через Google. Трошки не так вийшло", - підрядник ЛОДА обіцяє замінити інформаційні щити з помилками в англійському тексті

Підрядник Львівської ОДА, який виготовив щити з інформацією для іноземних туристів, в англійській версії якої містяться помилки, обіцяє за свій рахунок замінити їх на нові з коректним текстом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.Net.

Так, після скандалу з інформаційними щитами для історичних локацій Львівщини, директор департаменту ЛОДА Мирослава Туркало, заявила, що за переклад відповідав підрядник ТОВ "Дорожні знаки" - отже саме ця фірма за свій рахунок має усунути помилки.

"Наше тендерне завдання було поставлено так, щоб ці знаки були двомовні: українською та англійською мовою. Очевидно, члени комітету переглянули україномовний текст пропозиції, побачили, що всі завдання виконано. І підозрюю, що все-таки спрацював людський фактор, і вони не звернули уваги на переклад, не ставили собі за мету перевірити і його", - заявила Туркало.

Дивіться також: "ОУН власник кондиціонування повітря": Львівська ОДА погодила встановлення інформаційних щитів, перекладених у стилі "гугл транслейт". ФОТО

На запитання, чому підряднику не надали вже готовий варіант написів обома мовами, Мирослава Туркало відповіла, що переклад не входить в обов'язки працівників департаменту культури, втім, як і знання англійської мови.

Зі свого боку, фірма-виробник визнала провину і готова виправити, виготовивши щити з правильним перекладом.

"Переклад робили через Google, тому так і вийшло. Зараз фахівці займаються коректнішим перекладом, і в найкоротші терміни ці помилки усунемо. Зрозумійте, текст складний, унікальний, і трошки не так вийшло. Тепер департамент культури нам допоможе, погодить з істориками і надасть нам переклад, щоб ми все усунули", - прокоментував виданню ситуацію заступник директора ТОВ "Дорожні знаки" Ігор Прокоса, додавши, що впродовж найближчого тижня компанія за свій рахунок виготовить нові, коректні вказники.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148978
 
 
 Топ коментарі
 
Мозги не задействованы. От слова вообще.
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зато желудок и нюх на бюджетные деньги задействован на всю катушку
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да уж, хватательные рефлексы превалируют над разумом. Деградация как она есть.
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Бажаєшь поспілкуватись украінською?Чи ти коцап?😂🌷
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А кто на них будет обращать внимание без ошибок. Меня например мой читатель только за ашипки и читает - они у меня иссткусные получаются, можно сказать произведения.
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Ты будешь лучшим моим учеником - учи-с студет!
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Не дерзи, а то сейчас к тебе в палату придут санитарі и привяжут к кровати. "Переводили через Google. Немножко не так получилось", - подрядчик ЛОГА обещает заменить информационные щиты с ошибками в английском тексте - Цензор.НЕТ 8524
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Тсссс! Тут цікавий випадок. Він вважає себе не кравцем, не перукарем, не шашличником, а ... пгепадаватєлєм гусскому язику!
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перевод не входит в обязанности работников департамента культуры, впрочем, как и знание английского языка. Источник: https://censor.net.ua/n3148978

Школьного знания языка вполне достаточно, чтобы увидеть ошибки (может, не исправить, но увидеть). Двоечники?
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Та ні вони там більше польську-та-словацьку вчать.. і практичніше і не важко "Переводили через Google. Немножко не так получилось", - подрядчик ЛОГА обещает заменить информационные щиты с ошибками в английском тексте - Цензор.НЕТ 729
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Это точно. Понавыдумывали буржуины всякой фигни: карты, ютюб, диск, переводчик, распознавание речи... А вот сервиса "ОКей, мозг" как не было, так и нет. Непорядок.
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Гугл переводчик и не ппедназначен для идеалтного перевода...его основная цель помочь людям которые не знают языка понять о чем идет речь...
А для качесивенного ...профессианального перевода...существует масса фирм...и людей...
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Правильно!. Им надо уметь пользоваться. Когда мы свои статьи и доклады переводим на английский, то используем гугл. Но затем правим и делаем обратный перевод. В тех местах, где абракадабра, правим опять. Пока не добиваемся того, чтобы текст в обе стороны перевода имел смысл.
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Інновативна назва перукарні. Аж з шести слів "Перекладали через Google. Трошки не так вийшло", - підрядник ЛОДА обіцяє замінити інформаційні щити з помилками в англійському тексті - Цензор.НЕТ 427
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"Переводили через Google. Немножко не так получилось".

Знакомая история... Неправда ли?
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Переклад 80 лвл. Причому це не на кацапську, а з кацапської.
Це вже не школа Мутко. І навіть не Промт. Тут усе суворо і безжально:

"Перекладали через Google. Трошки не так вийшло", - підрядник ЛОДА обіцяє замінити інформаційні щити з помилками в англійському тексті - Цензор.НЕТ 1419
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Найбільш веселий переклад трапився коли український математик (він же тренер з плавання) написав своє резюме англійською (а в універі він вивчав лише німецьку) і попросив мене відредагувати. Я по приколу прогнав через офлайновий перекладач 90-х років і кинув йому російський текст:
"Более любезньій учитель плавания" (kinder...)
"Хранитель лифов" (lif saver, мав на увазі роботу рятівником на водно-спортивній станції)
"Работал в команде программистов из дерева" (tree замість three...")
Чувак таки знайшов собі роботу в Канаді, але кликуха "Более любезньій учитель плавания из дерева" до нього прилеїлася надовго.
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Одразу згадався класичний трілер з елементами кіберпанк-антиутопії: гуртовщики мыши "Перекладали через Google. Трошки не так вийшло", - підрядник ЛОДА обіцяє замінити інформаційні щити з помилками в англійському тексті - Цензор.НЕТ 301
...
А от в цьому випадку перекладач хоча б намагався )))))))))))

"Перекладали через Google. Трошки не так вийшло", - підрядник ЛОДА обіцяє замінити інформаційні щити з помилками в англійському тексті - Цензор.НЕТ 8389
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Дебилы мля （с）...причем и заказчик...и подрядчик..
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Совдепия в головах. Нанять профи ума не хватило, это же нужно деньги платить мля
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ну перевели хреново....ну не знали как...ну спросить можно у кого-то знающего, прежде чем портить материалы на вывески...раньше любой текст утверждался (и проверялся на грамматические ошибки...а тем более на англицком ))) языке)
ну не уверен...не знаешь - спроси...не позорься!
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Від цієї новини аж захотілося переглянути старі й нові шедеври перекладу... дивлюся й іржу...
Добре хоч отака халепа, як у китайців, не трапилася:


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я ждал!!!! заждался ))))
думаю - ну не может же Welt Schmerz (скорбящий))) пропустить такую тему))))
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Ось ще вискочило... що цивілізованим людям мануал, те кацапам треба робити брутально... звучить жорстко - "держать бьі тебя за руку, гад, под (увага, який суворий девайс!) МАШИНОЙ ДЛЯ МЬІЛА"
Бо інакше цю скотиняку неможливо відмити ))))))))))


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"Приключения погрузчика Кейджа"... дідько, це якийсь рімейк Супер Маріо... "Перекладали через Google. Трошки не так вийшло", - підрядник ЛОДА обіцяє замінити інформаційні щити з помилками в англійському тексті - Цензор.НЕТ 1929


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Ну нащо Ви так.. Люди працюють, і на всю контору сміються, аж незручно якось "Перекладали через Google. Трошки не так вийшло", - підрядник ЛОДА обіцяє замінити інформаційні щити з помилками в англійському тексті - Цензор.НЕТ 4094
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что-то вспомнились приколы из СМС переписки таксистов и клиентов (и чертов Т-9)
***
- я уже подъехал... видите мою мошонку..
- я вижу какое-то такси.. но стою далеко и мошонку вашу не вижу.....)))

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Т9 та автозаміна це окрема тема ))))))))))))))))))

"Перекладали через Google. Трошки не так вийшло", - підрядник ЛОДА обіцяє замінити інформаційні щити з помилками в англійському тексті - Цензор.НЕТ 8590
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Гончарук свой текст ВВС согласовал тоже пользуязь переводчиком ГУГЛ и немножко не так получилось ... дарю подсказку обвалившему украинские бонды премьеру
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исправляю ошибку- не для ВВС а для FT было интервью
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Всякое говно визжит что мы = Европа и у нас почти каждый спикает по англ., а тут такой зашквар "Переводили через Google. Немножко не так получилось", - подрядчик ЛОГА обещает заменить информационные щиты с ошибками в английском тексте - Цензор.НЕТ 2747
Тут как в анекдоте про кошерного, трусы и кр*стик - или/или.
Если это не специально сделано, то "братья" в чем то правы.(насчет б*атских норотов). Так обосраться уметь надо. Реальный совок. Лец ми спик фром майн хата..
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Це вся суть нашої влади... Населення розумніше - туди відбирають відвертих дебілів і покидьків... Пожлобилися перекладача навіть знайти
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Дураков учить -толька их портить..
Не гуглили а мастурбировали, длб блд!
🤣
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"Переводили через Google. Немножко не так получилось", - подрядчик ЛОГА обещает заменить информационные щиты с ошибками в английском тексте - Цензор.НЕТ 3063

Сейчас специалисты занимаются более корректным переводом, и в кратчайшие сроки эти ошибки устранимИсточник: https://censor.net.ua/n3148978
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вот таких и навыбирали - явно из-за жадности зажали денег переводчику и перевели через смартфон.
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Песдякули, зрадофіл ви срані , а куди з ваших метоличок зникла тема сміття львівського все вже актуально?)))
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Більш коректний переклад - це "household city" та "conductor OUN"
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а разве макет не утверждается у заказчика?
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Таке враження що нас накриває хвиля московитського пофігізму, мені бі в голову не прийшло виробляти ці щити не порадившись зі знавцем англійської.
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Не менш відомим є азійський пофігізм у перекладі - ось таке диско 80-х у них виходить... человек идти трясти... мэн гоу шейк...

"Перекладали через Google. Трошки не так вийшло", - підрядник ЛОДА обіцяє замінити інформаційні щити з помилками в англійському тексті - Цензор.НЕТ 3867
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- Гей, які справи матимеш увечері?
- Ну, напрімєр трясті.

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Як сказав би Павук з "Коррозии Металла" - меня например дичайше трясти во мгле ада "Перекладали через Google. Трошки не так вийшло", - підрядник ЛОДА обіцяє замінити інформаційні щити з помилками в англійському тексті - Цензор.НЕТ 6255
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- Хто всрався?
- google
Уявляєте скагугл брєхло...
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Facebook заблокував українську фабрику тролів: серед них три відомих ЗМІАдміністрація соціальної мережі Facebook заблокувала діяльність акаунтів та груп, які вели скоординовані кампанії з дезінформації в Україні, серед них сторінки відомих сайтів: Hyser, Znaj.ua і Politeka.Facebook заблокував українську фабрику тролів: серед них три відомих ЗМІ | #Букви - всі важливі та найсвіжіші новини. "Переводили через Google. Немножко не так получилось", - подрядчик ЛОГА обещает заменить информационные щиты с ошибками в английском тексте - Цензор.НЕТ 4361
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Я знай юа давно намагаюся в Гугл забанити але там з цим складніше))) зате хоч поржати можна з їх заголовків - мабуть теж з кацапської через Гугл транслейт строчать
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Хай не брешуть! Гугл так не перекладає. Щойно я перевірила.
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Напомнило анекдот.
Пьют американец и русский. Все, что было на столе выпили и американец достает из холодильника еще одну бутылку виски говорит:
- Will you??
Русский: - Я тебе б&ядь Вылью!!!
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Gender of the world has no urine to read these flours of machine transfer
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Надо было Порошенко позвать. Он же шпарит по аглицки как сивочолый мэрин.
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Еір кондішин... Це настільки ахтунг, що тому, хто це зробив, треба було піддати себе самопобиттю батогом. Привселюдно, у центрі Львова.
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Буває й гірше. Не впевнений, що хочу бачити таке страхіття - "заполненное шримсом облако вареника заглатывает лапши"... "Перекладали через Google. Трошки не так вийшло", - підрядник ЛОДА обіцяє замінити інформаційні щити з помилками в англійському тексті - Цензор.НЕТ 6882

"Перекладали через Google. Трошки не так вийшло", - підрядник ЛОДА обіцяє замінити інформаційні щити з помилками в англійському тексті - Цензор.НЕТ 9974
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Україньські осьвітяни стільки років напружено працювали щоб налаштувати випускників на позитивну інволюцію. Нарешті плоди їх напруженої праці стали замітними на тільки на прикладі нового міністра осьвіти але й на прикладі "маленьких українців".
Щиро вітаю усіх з новою ерою- імбецилів!
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Український лікар на початку 90-х протягом 3-х років працював лікарем в арабському футбольному клубі. Привіз колегам досить змістовні посібники та плакати англійською та арабською мовою. Наступного дня він побачив що його колега якось дивно робить масаж та мануалку літній пацієнтці. Причому робить "проти науки", в якісь дивній послідовності.
- Колего, хто вас вчив так працювати?
- Я подивився ваш плакат (серія картинок типу коміксу)...
- Це ж АРАБСЬКИЙ плакат, там слід рухатись від правої картинки до лівої! Вам пощастило що пацієнтка не пішла скаржитися шефу!
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