EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  780  5
Матеріали за темою:
Все про:розслідування (1537) Труба (123) ДБР (491) Кирило Тлявов (17)

 ДБР упродовж 1-2 місяців завершить слідство у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова, - Труба

Державне бюро розслідувань через один-два місяці завершить слідство у справі про вбивство на Київщині 5-річного Кирила Тлявова. Слідчим залишилося дочекатися результатів деяких експертиз, щоб встановити, хто саме з чотирьох підозрюваних скоїв смертельний постріл по дитині.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це директор ДБР Роман Труба заявив на зустрічі з членами парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

Труба зазначив, експертизи у рамках розслідування провадження вже завершуються.

"Упродовж місяця-двох ми оголосимо про завершення досудового розслідування і визначимося з остаточною кваліфікацією дій кожного з учасників, адже ми знаємо, що на місці події було четверо осіб, і кожен з них стріляв. Тому лише за допомогою експертиз ми прийдемо до висновку, хто саме вчинив смертельний постріл", - сказав Труба.

Читайте також: Суд продовжив арешт одному з поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд залишив під вартою двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148977
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зброю вже знайшли? Чи потрібно всіх арештувати хто був на вечірці, щоб віддали зброю з якої вбили дитину?
 показати весь коментар
 
 
Смотрю в Украине набирают популярность суды Линча. Это происходит потому что "нормальный " суд освобождает террористов, коллаборационистов и прочих упырей. Виноват кто? Конечно Порошенко. Вот только при нем судьи ничего такого не делали.
 показати весь коментар
 
 
Та вы шо? Мы это от попэрэныкив постоянно слышали.
 показати весь коментар
 
В итоге окажется, что пацаненок застрелился сам.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору