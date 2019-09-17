 ДБР упродовж 1-2 місяців завершить слідство у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова, - Труба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це директор ДБР Роман Труба заявив на зустрічі з членами парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.
Труба зазначив, експертизи у рамках розслідування провадження вже завершуються.
"Упродовж місяця-двох ми оголосимо про завершення досудового розслідування і визначимося з остаточною кваліфікацією дій кожного з учасників, адже ми знаємо, що на місці події було четверо осіб, і кожен з них стріляв. Тому лише за допомогою експертиз ми прийдемо до висновку, хто саме вчинив смертельний постріл", - сказав Труба.
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.