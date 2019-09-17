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Все про:адвокат (654) Росія (19908) суд (5525) Хізб ут-Тахрір (24)

 Двох із восьми фігурантів другої "справи Хізб ут-Тахрір" доставили в СІЗО Ростова-на-Дону, суд розпочнеться 26 вересня, - адвокат Легостов

Двох фігурантів другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Ернеса Аметова і Марлена Асанова вже доставили в СІЗО №1 Ростова-на-Дону з Сімферопольського СІЗО №1.

Про це кореспонденту Крим.Реалії розповів адвокат Сергій Легостов, інформує Цензор.НЕТ.

Ще шестеро фігурантів цієї справи Тимур Ібрагімов, Сервер Мустафаєв, Едем Смаїлов, Мемет Бєлялов, Сервер Зекір'яєв і Сейран Салієв перебувають у СІЗО Краснодара.

"Аметов і Асанов вже в СІЗО Ростова. Ще шестеро хлопців перебувають на транзиті в СІЗО Краснодара. Судове засідання попередньо призначено на 26 вересня. Очікуємо що до цього часу їх встигнуть доставити в Ростов", - розповів адвокат.

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Нагадаємо, в серпні 2019 Північно-Кавказький окружний військовий суд продовжив на шість місяців арешт вісьмом фігурантам другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії і в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, включивши в список об'єднань, названих "терористичними".

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами - переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, що сповідують іслам. Міжнародне право забороняє вводити на окупованій території законодавство держави, яка окуповує.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148975
 
 
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кацапы без проблем наловят в Крыму обменного фонда. Зеле только успевай сливать...
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ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Власти США полностью запретили вирус Касперского : https://kavkazcenter.com/russ/content/2019/09/17/118444/gibridnaya-vojna--vlasti-ssha-polnostyu-zapretili-virus-kasperskogo.shtml
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При юще эти "хизб ут-хахрир" считались чуть ли не террористической организацией, во всяком случае типа исламистами - на них даже Меджелис жаловался. А теперь они типа узники *****? Кто они теперь? Борцы за независимость Украины? Сомневаюсь. Так кто они?
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Ви вірите слідчим і впевнені, що затримані мають відношення до "Хизб ут-Тахрир"? Чи кацапи, як зазвичай, звинуватили людей безпідставно.
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Международное право запрещает вводить на оккупированной территории законодательство оккупирующего государства.Источник: https://censor.net.ua/n3148975

Ничего страшного.
Новая ВР приведет украинское законодательство в соответствие с российским и проблема исчезнет.
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А у нас и так законодальство почти соответствует эрефийскому. Строй же у нас один - коррупционно-олигархический, поэтому и законодательства у нас продублированы.
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Почти.
Осталось еще на законодательном уровне признать ВСУ карателями и отличий не будет.
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Ты дурачёк? В параше тихо и не гласно, но тоже стараются приближать стандарты своей недоармии в стандарты НАТО.
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Так медведев когда был президентом заявлял о вступлении параши в НАТО. Ты где был, шо не помнишь?
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