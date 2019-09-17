 Двох із восьми фігурантів другої "справи Хізб ут-Тахрір" доставили в СІЗО Ростова-на-Дону, суд розпочнеться 26 вересня, - адвокат Легостов

Про це кореспонденту Крим.Реалії розповів адвокат Сергій Легостов, інформує Цензор.НЕТ.

Ще шестеро фігурантів цієї справи Тимур Ібрагімов, Сервер Мустафаєв, Едем Смаїлов, Мемет Бєлялов, Сервер Зекір'яєв і Сейран Салієв перебувають у СІЗО Краснодара.

"Аметов і Асанов вже в СІЗО Ростова. Ще шестеро хлопців перебувають на транзиті в СІЗО Краснодара. Судове засідання попередньо призначено на 26 вересня. Очікуємо що до цього часу їх встигнуть доставити в Ростов", - розповів адвокат.

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Нагадаємо, в серпні 2019 Північно-Кавказький окружний військовий суд продовжив на шість місяців арешт вісьмом фігурантам другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".

Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії і в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, включивши в список об'єднань, названих "терористичними".

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами - переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, що сповідують іслам. Міжнародне право забороняє вводити на окупованій території законодавство держави, яка окуповує.