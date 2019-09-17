 Законопроєкт "Про столицю", внесений фракцією "Слуга народу", має отримати експертну оцінку Венеціанської комісії, - Кличко

Як повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час пресконференції на форумі Invest in Kyiv Forum 2019, який проходить сьогодні в Києві, передає Цензор.НЕТ
"Зареєстрований законопроєкт "Про столицю" має отримати експертну оцінку Венеціанської комісії, висновки інших міжнародних експертів. Має відбутися громадське обговорення. Я переконаний, у такому вигляді цей законопроєкт ухвалювати не можна! Він руйнує принципи децентралізації та самоврядування, позбавляє киян права обирати владу у своєму місті, а також створить хаос в управлінні столицею. Подібного немає в жодній європейській країні, в жодному європейському місті. Коли люди не впливатимуть на процеси, що відбуваються в місті, а влада не відповідатиме перед городянами, оскільки її призначили", - сказав Кличко.
Мер української столиці також звернувся до депутатів Київської міської ради та заявив, що до початку опалювального сезону в Києві вони мають проголосувати за соціальні питання.
Клыч работает, а Слуга Урода ничего не предлагает кроме отжима власти собой красивыми.
Поэтому Киев за Клыча !
Избранный мер теперь будет крайним за всьо а рулить будет какой-нибудь бенин пупс.
Андрій Богдан: Чому загубився?
ВВС: Ви так активно вимагали його відставки, на уряд подавали листа…
Андрій Богдан: Нам подобається, як він поводиться… (сміється). Не знаю, як переформулювати цю нецензурну фразу… "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца" (сміється).
ВВС: Так ви його звільните чи ні?
Андрій Богдан: Ми зобов'язані це зробити, згідно з Конституцією.
ВВС: А чому ж така велика пауза? Рішенню уряду вже тиждень.
Андрій Богдан: Дивимося за ним (сміється).