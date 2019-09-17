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 Київські новини
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Все про:Венеціанська комісія (78) Кличко (711)

 Законопроєкт "Про столицю", внесений фракцією "Слуга народу", має отримати експертну оцінку Венеціанської комісії, - Кличко

Законопроєкт №2143 "Про внесення змін до закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" потребує оцінки європейських фахівців.

Як повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час пресконференції на форумі Invest in Kyiv Forum 2019, який проходить сьогодні в Києві, передає Цензор.НЕТ

"Зареєстрований законопроєкт "Про столицю" має отримати експертну оцінку Венеціанської комісії, висновки інших міжнародних експертів. Має відбутися громадське обговорення. Я переконаний, у такому вигляді цей законопроєкт ухвалювати не можна! Він руйнує принципи децентралізації та самоврядування, позбавляє киян права обирати владу у своєму місті, а також створить хаос в управлінні столицею. Подібного немає в жодній європейській країні, в жодному європейському місті. Коли люди не впливатимуть на процеси, що відбуваються в місті, а влада не відповідатиме перед городянами, оскільки її призначили", - сказав Кличко.

Мер української столиці також звернувся до депутатів Київської міської ради та заявив, що до початку опалювального сезону в Києві вони мають проголосувати за соціальні питання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я не тримаюсь за крісло, але кияни обирають людину, яка перед ними відповідальна, - Кличко відповів Богдану. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148974
 
 
 Топ коментарі
 
Просто зеленым ворам нужна власть, чтобы грабить. Больше не за чем. Когда они возьмут власть - они решат, что будут делить Украину ещё ле 30, и что они безсмертные. А законопроекты им в полном комплекте шлют из Москвы. Поэтому Кличко прав, но он в меньшенстве.
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Кстати, сам факт появления прожектов по ограничению прав избранного мера Киева показывает что зебилы понимают что выборы в Киеве они просрут. Римейк овоща 2010 с назначеным мером даже не помню как того звали.
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баксик, по невероятному совпадению у моей соседки собачка бакс. Так вот, он (собака) умный, не путай с собою, понимает, что яйка обезьяны пересадили вам слуги народа и сваты за эти четыре года, так шо радуйся что нечем думать, да оно тебе и не надо - так живи
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Нас, заспамили, нужно прекращать, а то получим банан, за то шо не по теме. Законопроєкт "Про столицю", внесений фракцією "Слуга народу", має отримати експертну оцінку Венеціанської комісії, - Кличко - Цензор.НЕТ 9690
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В этом вопросе я поддерживаю Кличко. Только потому, что слуги и их ставленники не лучше. Шило на мыло менять нет смысла.
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ни один порохобот не поддерживает инициативы Слуг
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я не порохобот - потому что они делят власть. В свою пользу. И не слуги они, а черти.
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Клыч не "барышня" из оффиса переЗика, что бы кому-то нравиться. Это они пусть между собой либеРасты разбираются.

Клыч работает, а Слуга Урода ничего не предлагает кроме отжима власти собой красивыми.

Поэтому Киев за Клыча !
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а чего ты не согласовуешь 100 процентные авансы Столару с Венецианской комиссией?
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Да зебилы в собственном неповторимом стиле...
Избранный мер теперь будет крайним за всьо а рулить будет какой-нибудь бенин пупс.
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Просто зеленым ворам нужна власть, чтобы грабить. Больше не за чем. Когда они возьмут власть - они решат, что будут делить Украину ещё ле 30, и что они безсмертные. А законопроекты им в полном комплекте шлют из Москвы. Поэтому Кличко прав, но он в меньшенстве.
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Хорошо я ее тоже за тебя спрошу, что у тебя с головой.
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кличко это зеркало современного киевского лектората ... а когда то киевляне были настоящей элитой нашей страны
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А Зеленский и Гончаров - зеркало современной Украины, а ведь Украина считалась когда-то одной из самых образованных стран мира.
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Кстати, сам факт появления прожектов по ограничению прав избранного мера Киева показывает что зебилы понимают что выборы в Киеве они просрут. Римейк овоща 2010 с назначеным мером даже не помню как того звали.
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киевского гауляйтера времен овоща звали Попов, тоже Сашко, везет же нам на Сашкив .....
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А ты ему , RVP, там давно местечко греешь? Но , боюсь, шо твоя ***** эту кроватку у веталика отбоксирует, несмотря на хилое телосложение и склонность к нюхательству всяких веществ имени дупкина джуниора! Законопроєкт "Про столицю", внесений фракцією "Слуга народу", має отримати експертну оцінку Венеціанської комісії, - Кличко - Цензор.НЕТ 7547
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ВВС: Де загубився указ про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА?
Андрій Богдан: Чому загубився?
ВВС: Ви так активно вимагали його відставки, на уряд подавали листа…
Андрій Богдан: Нам подобається, як він поводиться… (сміється). Не знаю, як переформулювати цю нецензурну фразу… "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца" (сміється).
ВВС: Так ви його звільните чи ні?
Андрій Богдан: Ми зобов'язані це зробити, згідно з Конституцією.
ВВС: А чому ж така велика пауза? Рішенню уряду вже тиждень.
Андрій Богдан: Дивимося за ним (сміється).
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Без пэтиной будки ЦИК, не одна комиссия ему уже не поможет,разве-шо, только, может МСЭК.
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Ойц! Бурят зебильный бы и подал бы в ту Венецианскую Комиссию, но он не знает где это. А это далеко от Сэн-Тропэза?!
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И ещё мнение анарктических пингвинов нужно спросить и джулиани)
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Бурят - юрист и не за тем он Сан-Тропе ездит.... как и прочие юристы
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Володя, иди занимайся боксом, не лезь не в свое дело.
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Глядя на Володю, Филатов и Керенс с Трухановм тоже захоят венецианскую комиссию.
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Богдан не пускает людей к Зеленскому в автобус - Смотреть на ЮТЮБ ... Зеленский кричит на него - ТА ПЕРЕСТАНЬ! ТА ПЕРЕСТАНЬ! ЭТО НЕ КРАСИВО! А Богдан кричит ему - это не наши люди!
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Днепр. Филатов. Новый мост .Так кому надо было выговор влупить- помощникам Богдана или ему самому?
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