 Без участі США конфлікт в Україні врегулювати не вийде, - Лукашенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це Лукашенко заявив сьогодні в Мінську на зустрічі з заступником державного секретаря США з політичних питань Девідом Хейлом.
"США могли б сприяти врегулюванню цього конфлікту", - підкреслив Лукашенко.
"Що стосується проблем Європи, і особливо Східної Європи, зокрема України, я абсолютно переконаний на сьогодні, що без участі США цей конфлікт врегулювати не вийде", - зазначив Лукашенко.
Він додав, що це азбука дипломатії: якщо не виходить щось у переговірників, то треба включати нові сили.
"Нові ідеї мають з'явитися", - вважає президент Білорусі.
"Атака зі шкіряними багнетами з тилу на позицію ерцгерцога Пердінанда", так би мовити...
https://www.youtube.com/watch?v=LZ5pRQnUR0o
А потом ногой со всей дури добавить
🤣🤣🤣
Тимошенко говорит об єтом года три , не меньше.
Никому не хочется воевать.
Проглотили нападение на Грузию, Крым, Сирию, MH -17, Донбасс, химатаку на Скрипалей, псевдовыборы в Штатах...
Получили атаку на Саудовскую Аравию!
Вам нужен удар по Парижу?
Жуйте сопли и дальше -вы его получите!