 Аудит діяльності київської влади почнеться наступного тижня і триватиме до 8 жовтня, - нардеп Ткаченко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
"Вдячний прем'єр-міністру Олексію Гончаруку за підтримку ініціативи проведення аудиту діяльності київської влади. (...) Перевірка всіх структур почнеться вже наступного тижня і триватиме до 8 жовтня", - написав Ткаченко.
За його словами, це початок на шляху "до перекриття всіх корупційних каналів у столиці і повного перезавантаження Києва".
Як повідомлялося, Ткаченко звернувся до прем'єр-міністра Гончарука з проханням ініціювати загальний аудит діяльності міського голови Києва Віталія Кличка, Київської міськдержадміністрації та підпорядкованих структур.
У свою чергу, Кличко звернувся до Державної аудиторської служби України щодо здійснення державного фінансового аудиту діяльності структур Київської міськдержадміністрації, комунальних підприємств та інших підрозділів за 2015-2019 роки.
4 вересня Кабмін на засіданні прийняв рішення про звільнення Кличка з посади голови КМДА.
гауляйтер, смотрящий, горячо любимый мер Киева ?
или это хобби такое ?
зачем ему мешать ?
Кроме своих ночных хотелок...
Плохо закончил...
Ни одного результата - один тупой популизм.