 Аудит діяльності київської влади почнеться наступного тижня і триватиме до 8 жовтня, - нардеп Ткаченко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Вдячний прем'єр-міністру Олексію Гончаруку за підтримку ініціативи проведення аудиту діяльності київської влади. (...) Перевірка всіх структур почнеться вже наступного тижня і триватиме до 8 жовтня", - написав Ткаченко.

За його словами, це початок на шляху "до перекриття всіх корупційних каналів у столиці і повного перезавантаження Києва".

Як повідомлялося, Ткаченко звернувся до прем'єр-міністра Гончарука з проханням ініціювати загальний аудит діяльності міського голови Києва Віталія Кличка, Київської міськдержадміністрації та підпорядкованих структур.

У свою чергу, Кличко звернувся до Державної аудиторської служби України щодо здійснення державного фінансового аудиту діяльності структур Київської міськдержадміністрації, комунальних підприємств та інших підрозділів за 2015-2019 роки.

4 вересня Кабмін на засіданні прийняв рішення про звільнення Кличка з посади голови КМДА.

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