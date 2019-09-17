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 Політика України
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Все про:аудит (142) Київ (6500) Кличко (711) Ткаченко Олександр (28)

 Аудит діяльності київської влади почнеться наступного тижня і триватиме до 8 жовтня, - нардеп Ткаченко

Керівник комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики (фракція "Слуга народу"), колишній генеральний директор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко повідомив, що аудит діяльності київської влади почнеться наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

"Вдячний прем'єр-міністру Олексію Гончаруку за підтримку ініціативи проведення аудиту діяльності київської влади. (...) Перевірка всіх структур почнеться вже наступного тижня і триватиме до 8 жовтня", - написав Ткаченко.

За його словами, це початок на шляху "до перекриття всіх корупційних каналів у столиці і повного перезавантаження Києва".

Як повідомлялося, Ткаченко звернувся до прем'єр-міністра Гончарука з проханням ініціювати загальний аудит діяльності міського голови Києва Віталія Кличка, Київської міськдержадміністрації та підпорядкованих структур.

У свою чергу, Кличко звернувся до Державної аудиторської служби України щодо здійснення державного фінансового аудиту діяльності структур Київської міськдержадміністрації, комунальних підприємств та інших підрозділів за 2015-2019 роки.

4 вересня Кабмін на засіданні прийняв рішення про звільнення Кличка з посади голови КМДА.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148965
 
 
 Топ коментарі
 
А все остальные "аудиты", которые вы точно так же громко анонсировали - ГДЕ?!!
Аудит деятельности киевской власти начнется на следующей неделе и продлится до 8 октября, - нардеп Ткаченко - Цензор.НЕТ 1595

Ни одного результата - один тупой популизм.
Аудит деятельности киевской власти начнется на следующей неделе и продлится до 8 октября, - нардеп Ткаченко - Цензор.НЕТ 9783
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Гауляйтер в Киеве уже был...
Плохо закончил...
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Как насчет аудита Г+Г на предмет сепаратизма?
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Ткаченко будущий гауляйтер, смотрящий, горячо любимый мер Киева ?
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После ЗЕБЕни будут открыты сотни дел и наняты на работу тысячи прокуроров Аудит деятельности киевской власти начнется на следующей неделе и продлится до 8 октября, - нардеп Ткаченко - Цензор.НЕТ 2881
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проверку Киева деятельностью главы комитета по информации можно считать ?

или это хобби такое ?
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На 8 декабря назначили типа "выборы". Теперь 2 месяца пархатые каналы будут Кличко гноем заливать, а потом снова заткнуться, как с оборонпромом.
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а я верю, что этот нарид готов с радостью принять в глазные яблоки ещё не одну тонну мочевины.

зачем ему мешать ?
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Какое отношение эта гнида с г+г имеет к Киеву?
Кроме своих ночных хотелок...
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это типа наш будущий общенародноизбранный мер
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А все остальные "аудиты", которые вы точно так же громко анонсировали - ГДЕ?!!


Ни одного результата - один тупой популизм.

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Как насчет аудита Г+Г на предмет сепаратизма?
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Как насчет аудита Г+Г на предмет сепаратизма?
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Аудит Киева за три недели? Да это же очередная заказуха, когда даже неизвестно кто этот аудит проводить будет.
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Ага, в бывший Музей Ленина уже переезжали Аудит деятельности киевской власти начнется на следующей неделе и продлится до 8 октября, - нардеп Ткаченко - Цензор.НЕТ 9915
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