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 Економіка
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Все про:аграрії (59) земля (369) ринок землі (5)

 Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу

Голова "Всеукраїнської Аграрної Ради" Андрій Дикун на своїй сторінці в Фейсбук повідомив про те, що в четвер відбудеться велика зустріч президента з представниками аграрного співтовариства.

Про це повідомляють Комментарии, передає Цензор.НЕТ.

"У цей четвер, 19 вересня, відбудеться велика зустріч президента з представниками аграрного співтовариства. Будемо обговорювати питання земельної реформи. Президент почув позицію аграріїв про необхідність заборонити продаж землі іноземцям", - пише Андрій Дикун.

Володимир Зеленський відгукнувся на відповідне звернення Всеукраїнської Аграрної Ради, під яким вже підписалося понад 100 000 аграріїв.

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Нагадаємо, що у всіх Регіонах України йде збір підписів під петицією на знак протесту проти відкриття ринку землі для іноземців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148962
 
 
 Топ коментарі
 
Даже граждане Израиля против продаже земли иностранцам
Зеленский обсудит с аграриями земельную реформу - Цензор.НЕТ 6525
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Просто треба прийняти закон.
Закон про землю.
Ст.1.Землю не дозволено продавати іноземцям.
Ст.2.Іноземцями вважати виключно росіян та їх співучаників.

А ось для баз НАТО кілька тисяч гектарів продати треба було б. Тоді позосталі 600 тис. км² України ціліші будуть.
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Правильно.
Надо обдумать механизм, благодаря которому весь земельный фонд Украины окажется у агрохолдингов, а люди (бывшие владельцы паев), получат дулю.
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Даже граждане Израиля против продаже земли иностранцам
Зеленский обсудит с аграриями земельную реформу - Цензор.НЕТ 6525
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А вот и представители аграрного сообщества!
ЗЫ: "Да вы любого спросите. Где любой? А, вот он. " (с)
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Нечего там обсуждать- Землю крестьянам ,Заводы рабочим ,Власть Советам народных комиссаров ! Зеленский обсудит с аграриями земельную реформу - Цензор.НЕТ 7202
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коммунисты как отобрали в 1919 году землю так то сих пор не отдают народу
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Тогда коммунистов ещё не было ,были большевики !
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А скажите, коммунистический вы наш, вот почему в Российской империи крепостное право отменили в 1861 году, а коммунисты в 1928 году его опять ввели. И советский крестьянин не имел даже паспорта своей страны, т.е. был вообще ни кем. Паспорта колхозникам стали выдавать в 1972 году. Если вы не в курсе.
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кремль голодомор тоже устроил что бы вынудить украинских крестьян отказаться от своей земли и вступить в колхозы
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Правильно.
Надо обдумать механизм, благодаря которому весь земельный фонд Украины окажется у агрохолдингов, а люди (бывшие владельцы паев), получат дулю.
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Папа Беня послал Зеленского-сына договориться про землю.
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- Я Гоцман. Вбейте себе в мозг - беспределу ша. Погромы прекратить. На улицах должно быть тихо, как ночью в бане. Все вежливые до поносу. Кто-то не понял? Тогда - два шага в сторону, чтоб не забрызгать остальных.(с)
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А потом будут голосить и плакаться, как жиды отняли у украинцев землю.
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а что у украинцев есть земля?Правда?Если ты не можешь купить или продать то земли у тебя нет
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согласно Конституции - должна быть. Если Конституция не выполняется - это повод её выполнять, а не отдавать землю кому попало.
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Проснись и пой,земля уже распаевана и решается вопрос о свободном обращении,что бы можно было купить и продать простым людям,согласно Конституции Украины
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"После проведения земельной реформы и отмены моратория на продажу земли, иностранцы смогут покупать земли сельскохозяйственного назначения " Гончарук
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Не ври надоел уже,не иностранцы,а юридические лица зарегистрированные в Украине,такая система есть в Болгарии уже больше 10 лет и никто у них землю не скупил,даже черноземы продаются меньше чем по 1000 евро за гектар,в интернете полно объявлений,а если французы скупают землю под виноградники,то к ним очередь стоит из местных жителей что бы у них работать,так как как платят больше чем болгары и налоги платят,а не на халяву,как украинские хитросделанные агрохолдинги,которые и пудрят мозги мароториями на продажу земли,что бы на халяву всем владеть
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Вы так категоричны, как прапорщик в анекдоте. Поезд стой, раз два!
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Просто треба прийняти закон.
Закон про землю.
Ст.1.Землю не дозволено продавати іноземцям.
Ст.2.Іноземцями вважати виключно росіян та їх співучаників.

А ось для баз НАТО кілька тисяч гектарів продати треба було б. Тоді позосталі 600 тис. км² України ціліші будуть.
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а просто не надо никаких законов. Просто надо выгнать Зеленского-придурка с придурками - и работать во власти, а не дурака валять.
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На сладкие мечты тебе отведено 5 лет. Помечтай пока.
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Почему только 5?10 лет,а потом президент будет Разумков
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Если бы Владимир Ильич Ленин знал, что страной может управлять не только кухарка, но и клоун, возможно у Страны Советов были бы другие результаты.
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Зараз саме сказати Зеленському, що такий Закон не на часі. Уникне багатьох проблем. Спочатку правова система і лад в державі.
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Є такі "аграрії" як мародери: більше 10 років не проводиться оранка землі, використання хімії не для сільськогосподарських земель, мало того, такі "аграрії" знищують під розбирання цілих ферм, птахохерм, тракторних бригад, тобто скуплене за безцін в 90х, все на лом! Не будують а розбирають прямо зараз! Забрали у селян роботу, "оптимізовують" робочі посади 3b1, платятить як рабам!
Коли бачиш як вбивають родючі землі, дискуванням більше 15 років, невільно хочеться тікать з країни світ за очі.
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Тобто питання продажу земель представники Коломойського обговорять з представниками м'ясомолочних підприємств. Селюки чекають вироку десь за рогом.
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Юзик и другие «Слуги народа» из «95 квартала» хотят впустить коррупционные схемы на рынок земли Сентябрь 17, 2019Без рубрикиКомментарии

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 2047-1 по представлению группы депутатов от «Слуги народа», которым предлагается, чтобы электронные площадки определяли стоимость земельных участков в случаях продажи физическими лицами. Также законопроект закрепляет схему площадок на рынке оценки недвижимости.
Об этом сегодня сообщают «Наші гроші» со ссылкой на блог бывшей госуполномоченный АМКУ Агии Загребельской, которая в 2018-2019 годах вела антимонопольное расследование этой схемы.
Законопроектом 2047-1 предлагается предлагается расширить сферу действия такой процедуры на земельные участки, которые продаются (обмениваются) физическими лицами. Для этого абз. 2 ч. 5 ст. 201 Земельного Кодекса предлагают в следующей редакции: «Определение стоимости земельных участков в случаях их продажи (обмена) физическими лицами осуществляется авторизованными электронными площадками в соответствии с требованиями статьи 172 Налогового кодекса Украины».
По оценке Загребельской, это будет означать, что «успешность земельной реформы в стране будет зависеть, в том числе, от того, насколько качественно будет работать «картель частных компаний», на который государство не имеет влияния, не владеет информацией о его деятельности, не предъявляет требований по его владельцам и топ-менджменту, не имеет полномочий по регулированию и контролю в отношении него, не предусмотривает отдельной ответственности за нарушения.
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С учетом других норм законопроекта 2047-1, сложится ситуация, когда государство не сможет вывести на рынок новую, даже государственную компанию, без получения письменного согласия от существующих четырех площадок, или без внесения изменений в Налоговый и Земельный кодекс.


Этот законопроект является альтернативным к основному законопроекту 2047, который был внесен 4 сентября при подписью 31 нардепа от «Слуги народа» и «Голоса», в том числе среди подписантов ряд руководителей парламентских комитетов.
Зеленський обговорить з аграріями земельну реформу - Цензор.НЕТ 9734Скриншоты: «Наші гроші»
Законопроект 2047-1 по представлению 21 депутата от «Слуги народа» внесены 13 сентября. Среди подписантов близкие президенту Владимиру Зеленскому депутаты - актер «Квартала 95» Юрий Корявченков и маркетолог «Квартала 95» Ольга Руденко.
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Основной законопроект 2047 предлагает вообще полностью исключить электронные площадки из схемы оценки имущества в Украине.
Альтернативный законопроект может заблокировать на неопределенный срок принятие 2047. Это сохранит на все это время существующую схему, когда четыре фирмы ООО «Информационно-консалтинговый центр АСБОУ», ООО «Ви Ай Пи Департамент», ООО «О закупках», ООО «Акцепт Онлайн» забирают с рынка более 1 млн грн в сутки.
Издание напоминает, что Фонд госимущества в 2018 году позволил четырем фирмам предоставлять посреднические услуги регистраторам и нотариусам по доступу к Единой базы отчетов об оценке имущества. Электронные площадки выполняют исключительно посреднические функции передачи информации, похожие на электронную почту. При этом площадки по своему усмотрению устанавливают плату за свою услугу, которая выросла с 510 до 1800 гривен за каждое обращение в госреестр. Оплату этих услуг регистраторы возлагают на продавцов квартир.
Учредители указанных фирм связаны с окружением депутата Антона Яценко, известного как «крестный отец» Тендерной палаты. При этом площадки лишают доступа к государственной базе тех регистраторов, которые позволяют себе публичную критику монополистов.
АМКУ расследовал антиконкурентные согласованные действия площадок с ноября 2018 года. Еще до официального старта расследования выяснилось, что они не отвечают на информационные требования Комитета. Верховная Рада внесла в Налоговый Кодекс поправку, которой запретили Антимонопольному комитету заниматься расследованием по любым объектам, связанным с правами интеллектуальной собственности. Законопроект 2047-1 оставляет запрет АМКУ заниматься патентованной схемой.
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