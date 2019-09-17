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Все про:Чечня (138) Яценюк (1544) Карпюк (116)

 Наркоман, у якого виникли проблеми з братвою, - Карпюк про Малофєєва, який свідчив у Слідкомі РФ, що Яценюк воював у Чечні

Звільнений з ув'язнення в Росії Микола Карпюк заявив, що українець Олександр Малофєєв, який заявив про участь Арсенія Яценюка в Чеченській війні, був кримським кримінальником.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це Карпюк сказав на прес-конференції в Києві.

"Він довгий час жив у Керчі, там у нього було дві кримінальні справи, за якими він відбував покарання. Він сам наркоман. На якомусь етапі у нього виникла неабияка ситуація в Криму, його почала переслідувати братва, і він втік до своєї мами в Новосибірськ. Там за вбивство йому дали 23 роки. А в 2009 році до нього приїхали офіцери ФСБ, предметно з ним поспілкувалися. Він вивчив ситуацію, як і в яких місцях "воював", і став основним свідком у Чеченській війні. Цих свідків декілька. Наприклад, по Ногайському джамаату - свій свідок, який ніколи в Чечні не був, як і цей Малафєєв. І по кожній групі, проти якої завели кримінальні справи, є такі свідки, схожі на Малофєєва", - сказав він.

У 2015 році Малофєєва засудили в Росії до 24,5 років позбавлення волі за звинуваченням у збройних нападах на російських військовослужбовців у 1994-1995 і 2000 роках на території Чечні.

У вироку йшлося про те, що Малофєєв, будучи членом партії "Українська національна асамблея - Українська народна самооборона" (УНА-УНСО), добровільно вступив у загін "Вікінг", створений Олександром Музичком (Сашком Білим), і через Панкіську ущелину на півночі Грузії прибув у Чечню, де воював проти російської армії.

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Карпюк сказав, що Малофєєв ні до УНА-УНСО, ні до Чечні жодного стосунку не мав.

Малофєєва судили у тій самій справі, що й українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха. Однак щодо Малофєєва кримінальну справу було виділено в окреме провадження у зв'язку з укладенням досудової угоди про співпрацю.

Карпюк наполягає, що в Чеченській війні він не брав участі. "Скажу відверто, я був командиром УНСО під час війни в Придністров'ї і був у 1993 році - в Абхазії, але на Чеченську війну я не їздив", - заявив Карпюк.

Карпюк зазначив, що в цей період у нього тяжко хворіла мати і, крім того, в період чеченської війни націоналісти УНСО були зосереджені на придушенні сепаратистських настроїв у Криму.

На початку вересня 2016 року голова Слідкому РФ Олександр Бастрикін заявив в інтерв'ю, що його відомство підозрює Яценюка у тому, що він у 1994 році брав участь у Чеченській війні. Яценюк, який тоді був студентом Чернівецького університету, нібито воював проти російських військ. Прем'єр так прокоментував цю заяву: "Це клінічний діагноз російської влади. Сталінське правосуддя, замішане на геббельсівській пропаганді, підтверджене і підписане Володимиром Путіним".

Пізніше російські судово-правоохоронні органи нібито видали ордер на арешт Арсенія Яценюка у зв'язку з висунутими обвинуваченнями: "участі в озброєній банді", "умисне вбивство двох чи більше людей, скоєне за попередньою змовою групою осіб" і "замах на умисне вбивство двох або більше людей, вчинене за попередньою змовою групи осіб".

Запит РФ в Інтерпол ґрунтується на ордері на арешт Яценюка, нібито виданому міським судом міста Єсентуки Ставропольського краю 3 березня 2017 року. Російські слідчі, як випливає з документа, підозрюють пана Яценюка в тому, що він (увага!) вогнем з автомата Калашникова вбив 30 і поранив 13 російських військовослужбовців під час бойових дій у Грозному, Чеченська республіка.

Ці події, нібито, мали місце під час участі Арсенія Яценюка в "збройній банді "Мрія", в складі якої він "брав участь в атаках на російських військовослужбовців" у Президентському дворі, на площі Мінутка і на залізничній станції "Грозний" з 31 грудня 1994 по 2 січня 1995 року. За нібито три дні в Чечні слідком РФ пред'являє Арсенію Яценюку 30 убитих і 13 поранених.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148961
 
 
 Топ коментарі
 
Боевой Кролик, горжусь Тобой!!!

Это не уклонист Зе, который способен только с тараканами воевать....
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Москальня сама того не розуміючи, опускає свою армію, Сеня в окулярах за 2 дня накрошив 30 росвояк і побіг здавати чергову сесію.
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Не выйдет.
Для кацапов, состряпать бред собачий, это абсолютно нормальный образ действий.
Если такое будет делать Украина, возникнут вопросы.
Наркоман, у которого возникли проблемы с братвой, - Карпюк о Малофееве, давшем в Следкоме РФ показания, что Яценюк воевал в Чечне - Цензор.НЕТ 2333
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Боевой Кролик, горжусь Тобой!!!

Это не уклонист Зе, который способен только с тараканами воевать....
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- Сеня, друг. Не дай бог, конечно, что ты мне истерику мастеришь? Ты посмотри вокруг и трезво содрогнись. Ты уже себе наговорил на вышку, теперь тяни на пролетарское снисхождение суда, мудрое, но не сговорчивое. (с)
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Боєвой? Ні, вже холостий... Наркоман, у которого возникли проблемы с братвой, - Карпюк о Малофееве, давшем в Следкоме РФ показания, что Яценюк воевал в Чечне - Цензор.НЕТ 7240
Наркоман, у которого возникли проблемы с братвой, - Карпюк о Малофееве, давшем в Следкоме РФ показания, что Яценюк воевал в Чечне - Цензор.НЕТ 6580
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Все знают, что Яценюк воевал в чечне. Никто не может выяснить на чьей стороне.
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не обижайся - все знают, что он не воевал, поэтому и смеются
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Москальня сама того не розуміючи, опускає свою армію, Сеня в окулярах за 2 дня накрошив 30 росвояк і побіг здавати чергову сесію.
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Я в 1992 закінчив ЧНУ, не знав що зі мною такі монстри вчились.
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Так я и думал,что Яценюк наркоман ,все наши бабки гад проколол ...
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Надо бы нам дельце на медведева состряпать ,,.
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Не выйдет.
Для кацапов, состряпать бред собачий, это абсолютно нормальный образ действий.
Если такое будет делать Украина, возникнут вопросы.

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Ну почему? Тогда финансирование терроризма
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Не, ну такое вполне прокатит.
Тут ничего из области фантастики нет.
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Хорошее хвамилийо у этого малафьеева, соответствует внутреннему содержанию.
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Нихрена себе Кролег герой! Круче сцук Команданте и Че Геварры
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"Скажу откровенно, я был командиром УНСО во время войны в Приднестровье"...
Так на чиїй стороні?
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УНСО в ПМР воювала тільки на одній стороні, проти румун.
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на стороне УНСО. Защита украинцев, там живущих.
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Такої сторони не було. Була Молдова, якій належить земля, та була ворожа їй фашистська Росія та її маріонетки.
То на якій з двох цих сторін?
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На стороне Приднестровья. А в Абхазии на стороне Грузии.
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Там не було такої сторони, молдавани хитрі, друг в друга не стріляли, стрілянина йшла між українцями та росіянами з одного боку та румунами з іншого.
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я лично знаю человека, который там воевал в УНСО. с рос.казаками они никак не союзничали, отношения были весьма прохладными.Как он рассказывал, в основном охраняли украинские села. как-то так.
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Ну и уголовник он прожженный. Весь в татуриовках.
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Вообще, страшно представить, что пришлось пережить Карпюку. Но он держался стойко. Мало таких людей.
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яка ж це все гнила муть ... це пздц!!! Що робили ці "патрійоти" в тих роках в Чечні??? ВДома ворогів не було???
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Из статьи не совсем понятно , Яйценюх таки наркоман или братва ???
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Ну з цим карпюком все зрозуміло.................
А їх багато ще залишилось? Наркоман, у которого возникли проблемы с братвой, - Карпюк о Малофееве, давшем в Следкоме РФ показания, что Яценюк воевал в Чечне - Цензор.НЕТ 2091
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