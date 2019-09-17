 Наркоман, у якого виникли проблеми з братвою, - Карпюк про Малофєєва, який свідчив у Слідкомі РФ, що Яценюк воював у Чечні

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це Карпюк сказав на прес-конференції в Києві.
"Він довгий час жив у Керчі, там у нього було дві кримінальні справи, за якими він відбував покарання. Він сам наркоман. На якомусь етапі у нього виникла неабияка ситуація в Криму, його почала переслідувати братва, і він втік до своєї мами в Новосибірськ. Там за вбивство йому дали 23 роки. А в 2009 році до нього приїхали офіцери ФСБ, предметно з ним поспілкувалися. Він вивчив ситуацію, як і в яких місцях "воював", і став основним свідком у Чеченській війні. Цих свідків декілька. Наприклад, по Ногайському джамаату - свій свідок, який ніколи в Чечні не був, як і цей Малафєєв. І по кожній групі, проти якої завели кримінальні справи, є такі свідки, схожі на Малофєєва", - сказав він.
У 2015 році Малофєєва засудили в Росії до 24,5 років позбавлення волі за звинуваченням у збройних нападах на російських військовослужбовців у 1994-1995 і 2000 роках на території Чечні.
У вироку йшлося про те, що Малофєєв, будучи членом партії "Українська національна асамблея - Українська народна самооборона" (УНА-УНСО), добровільно вступив у загін "Вікінг", створений Олександром Музичком (Сашком Білим), і через Панкіську ущелину на півночі Грузії прибув у Чечню, де воював проти російської армії.
Карпюк сказав, що Малофєєв ні до УНА-УНСО, ні до Чечні жодного стосунку не мав.
Малофєєва судили у тій самій справі, що й українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха. Однак щодо Малофєєва кримінальну справу було виділено в окреме провадження у зв'язку з укладенням досудової угоди про співпрацю.
Карпюк наполягає, що в Чеченській війні він не брав участі. "Скажу відверто, я був командиром УНСО під час війни в Придністров'ї і був у 1993 році - в Абхазії, але на Чеченську війну я не їздив", - заявив Карпюк.
Карпюк зазначив, що в цей період у нього тяжко хворіла мати і, крім того, в період чеченської війни націоналісти УНСО були зосереджені на придушенні сепаратистських настроїв у Криму.
На початку вересня 2016 року голова Слідкому РФ Олександр Бастрикін заявив в інтерв'ю, що його відомство підозрює Яценюка у тому, що він у 1994 році брав участь у Чеченській війні. Яценюк, який тоді був студентом Чернівецького університету, нібито воював проти російських військ. Прем'єр так прокоментував цю заяву: "Це клінічний діагноз російської влади. Сталінське правосуддя, замішане на геббельсівській пропаганді, підтверджене і підписане Володимиром Путіним".
Пізніше російські судово-правоохоронні органи нібито видали ордер на арешт Арсенія Яценюка у зв'язку з висунутими обвинуваченнями: "участі в озброєній банді", "умисне вбивство двох чи більше людей, скоєне за попередньою змовою групою осіб" і "замах на умисне вбивство двох або більше людей, вчинене за попередньою змовою групи осіб".
Запит РФ в Інтерпол ґрунтується на ордері на арешт Яценюка, нібито виданому міським судом міста Єсентуки Ставропольського краю 3 березня 2017 року. Російські слідчі, як випливає з документа, підозрюють пана Яценюка в тому, що він (увага!) вогнем з автомата Калашникова вбив 30 і поранив 13 російських військовослужбовців під час бойових дій у Грозному, Чеченська республіка.
Ці події, нібито, мали місце під час участі Арсенія Яценюка в "збройній банді "Мрія", в складі якої він "брав участь в атаках на російських військовослужбовців" у Президентському дворі, на площі Мінутка і на залізничній станції "Грозний" з 31 грудня 1994 по 2 січня 1995 року. За нібито три дні в Чечні слідком РФ пред'являє Арсенію Яценюку 30 убитих і 13 поранених.
Это не уклонист Зе, который способен только с тараканами воевать....
Для кацапов, состряпать бред собачий, это абсолютно нормальный образ действий.
Если такое будет делать Украина, возникнут вопросы.
Тут ничего из области фантастики нет.
Так на чиїй стороні?
То на якій з двох цих сторін?
А їх багато ще залишилось?