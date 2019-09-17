 Наркоман, у якого виникли проблеми з братвою, - Карпюк про Малофєєва, який свідчив у Слідкомі РФ, що Яценюк воював у Чечні

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це Карпюк сказав на прес-конференції в Києві.

"Він довгий час жив у Керчі, там у нього було дві кримінальні справи, за якими він відбував покарання. Він сам наркоман. На якомусь етапі у нього виникла неабияка ситуація в Криму, його почала переслідувати братва, і він втік до своєї мами в Новосибірськ. Там за вбивство йому дали 23 роки. А в 2009 році до нього приїхали офіцери ФСБ, предметно з ним поспілкувалися. Він вивчив ситуацію, як і в яких місцях "воював", і став основним свідком у Чеченській війні. Цих свідків декілька. Наприклад, по Ногайському джамаату - свій свідок, який ніколи в Чечні не був, як і цей Малафєєв. І по кожній групі, проти якої завели кримінальні справи, є такі свідки, схожі на Малофєєва", - сказав він.

У 2015 році Малофєєва засудили в Росії до 24,5 років позбавлення волі за звинуваченням у збройних нападах на російських військовослужбовців у 1994-1995 і 2000 роках на території Чечні.

У вироку йшлося про те, що Малофєєв, будучи членом партії "Українська національна асамблея - Українська народна самооборона" (УНА-УНСО), добровільно вступив у загін "Вікінг", створений Олександром Музичком (Сашком Білим), і через Панкіську ущелину на півночі Грузії прибув у Чечню, де воював проти російської армії.

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Карпюк сказав, що Малофєєв ні до УНА-УНСО, ні до Чечні жодного стосунку не мав.

Малофєєва судили у тій самій справі, що й українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха. Однак щодо Малофєєва кримінальну справу було виділено в окреме провадження у зв'язку з укладенням досудової угоди про співпрацю.

Карпюк наполягає, що в Чеченській війні він не брав участі. "Скажу відверто, я був командиром УНСО під час війни в Придністров'ї і був у 1993 році - в Абхазії, але на Чеченську війну я не їздив", - заявив Карпюк.

Карпюк зазначив, що в цей період у нього тяжко хворіла мати і, крім того, в період чеченської війни націоналісти УНСО були зосереджені на придушенні сепаратистських настроїв у Криму.

На початку вересня 2016 року голова Слідкому РФ Олександр Бастрикін заявив в інтерв'ю, що його відомство підозрює Яценюка у тому, що він у 1994 році брав участь у Чеченській війні. Яценюк, який тоді був студентом Чернівецького університету, нібито воював проти російських військ. Прем'єр так прокоментував цю заяву: "Це клінічний діагноз російської влади. Сталінське правосуддя, замішане на геббельсівській пропаганді, підтверджене і підписане Володимиром Путіним".

Пізніше російські судово-правоохоронні органи нібито видали ордер на арешт Арсенія Яценюка у зв'язку з висунутими обвинуваченнями: "участі в озброєній банді", "умисне вбивство двох чи більше людей, скоєне за попередньою змовою групою осіб" і "замах на умисне вбивство двох або більше людей, вчинене за попередньою змовою групи осіб".

Запит РФ в Інтерпол ґрунтується на ордері на арешт Яценюка, нібито виданому міським судом міста Єсентуки Ставропольського краю 3 березня 2017 року. Російські слідчі, як випливає з документа, підозрюють пана Яценюка в тому, що він (увага!) вогнем з автомата Калашникова вбив 30 і поранив 13 російських військовослужбовців під час бойових дій у Грозному, Чеченська республіка.

Ці події, нібито, мали місце під час участі Арсенія Яценюка в "збройній банді "Мрія", в складі якої він "брав участь в атаках на російських військовослужбовців" у Президентському дворі, на площі Мінутка і на залізничній станції "Грозний" з 31 грудня 1994 по 2 січня 1995 року. За нібито три дні в Чечні слідком РФ пред'являє Арсенію Яценюку 30 убитих і 13 поранених.