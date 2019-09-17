 Обшуки на Криворізькій ТЕЦ проводяться у зв'язку з підозрами про зловживання на 80 млн грн, - НАБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Слідчу дію санкціоновано і здійснюється в ході розслідування фактів зловживань посадовців держпідприємства під час здійснення господарських операцій Криворізькою теплоцентраллю на загальну суму понад 80 млн грн", - повідомили в НАБУ.
Попередньо дії посадових осіб Криворізької ТЕЦ оцінюють як привласнення, розтрату і заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Якщо провину чиновників підприємства доведуть, їм загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна.
Нагадаємо, через заборгованість Криворізької ТЕЦ за газ Кривий Ріг може залишитися без опалення взимку. Загальна сума боргів ТЕЦ становить 1,76 мільярда гривень ($70 млн), з яких компанія має погасити не менше 1,17 мільярда гривень. Також про зрив опалювального сезону в Кривому Розі повідомляв глава Фонду державного майна Віталій Трубаров. Він пропонував для вирішення цієї проблеми проводити переговори з "Нафтогазом".
Задолженность по городу 1,7 млрд. гривен. Вова, нажми какую то кнопку в "электронном государстве".
Нам было безумно интересно, что же ответил Зеленский на слезное прошение родного города, нагло задолжавшего Родине за газ 1.7 млрд гривен, и приславшего слезное моление Вове мы писали 16.08.). Еле нашли в ворохе документов. Цитируем " Відправити згідно відомчої приналежності. "
Переводим для криворожских фанов Вовы - "Идите н.... ! Я вам ничего не обещал !"
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Вот теперь пытаются доказать зеленожопые уроды, что кто-то виноват, что срывается отопительный сезон в городе. Не сомневайтесь, назначат виновного и все будет харашо!
Или чукча - делооткрыватель а не делозакрыватель?