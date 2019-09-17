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Все про:НАБУ (2101) Кривий Ріг (271) обшук (793) ТЕЦ (24)

 Обшуки на Криворізькій ТЕЦ проводяться у зв'язку з підозрами про зловживання на 80 млн грн, - НАБУ

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП проводять обшуки в приміщеннях низки комерційних компаній і АТ "Криворізька теплоцентраль" (100% належить державі).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Слідчу дію санкціоновано і здійснюється в ході розслідування фактів зловживань посадовців держпідприємства під час здійснення господарських операцій Криворізькою теплоцентраллю на загальну суму понад 80 млн грн", - повідомили в НАБУ.

Попередньо дії посадових осіб Криворізької ТЕЦ оцінюють як привласнення, розтрату і заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Якщо провину чиновників підприємства доведуть, їм загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Обшуки на Криворізькій ТЕЦ проводяться у звязку з підозрами про зловживання на 80 млн грн, - НАБУ 01

Нагадаємо, через заборгованість Криворізької ТЕЦ за газ Кривий Ріг може залишитися без опалення взимку. Загальна сума боргів ТЕЦ становить 1,76 мільярда гривень ($70 млн), з яких компанія має погасити не менше 1,17 мільярда гривень. Також про зрив опалювального сезону в Кривому Розі повідомляв глава Фонду державного майна Віталій Трубаров. Він пропонував для вирішення цієї проблеми проводити переговори з "Нафтогазом".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148960
 
 
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Набираем материалы, что бы потом просить увеличить штат в 100 раз?
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А зима то близко. Кривой Рог поди единогласно за Зе! голосовал. Ничег - буржуек на всех хватит Обыски на Криворожской ТЭЦ проводятся в связи с подозрениями о злоупотреблениях на 80 млн грн, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7071
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Эта "котельная" - вотчина семейства Вилкулов... папаши, который 20 лет сидит мером Кривого Рога, при чем - до сих пор.... и сынули-рыгоанала, который был вице-премьером по энергетике при Яныке... там есть, на что посмотреть в финансовых и бухгалтерских документах этой ТЕЦ.... и откуда уголь на нее завозят, и по какой цене, и как и за сколько проводились ремонты, и как тариф на тепло для Кривого Рога они рисуют.... И как Вилкулы готовят саботаж среди зимы - найдут повод вывести из строя ТЕЦ и оставить город без тепла, а потом кричать - что без кацапского газа мы не выживем ... так что ты прав... желательно о буржуйках побеспокоиться заранее....
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Как правило, в угольных котельных есть блоки, работающие на газе, так что это топливо взаимозаменяется....
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Вова, тут тебе земляки из Кривого Рога прошение прислали. Пишут, что останутся они зимой без отопления, но с любимым Президентом. Спрашивают, как ты их обогревать будешь !
Задолженность по городу 1,7 млрд. гривен. Вова, нажми какую то кнопку в "электронном государстве".
Нам было безумно интересно, что же ответил Зеленский на слезное прошение родного города, нагло задолжавшего Родине за газ 1.7 млрд гривен, и приславшего слезное моление Вове мы писали 16.08.). Еле нашли в ворохе документов. Цитируем " Відправити згідно відомчої приналежності. "
Переводим для криворожских фанов Вовы - "Идите н.... ! Я вам ничего не обещал !"

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Вот теперь пытаются доказать зеленожопые уроды, что кто-то виноват, что срывается отопительный сезон в городе. Не сомневайтесь, назначат виновного и все будет харашо!
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Как насчет со старыми делами разобраться?

Или чукча - делооткрыватель а не делозакрыватель?
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