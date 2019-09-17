 Вітаємо рішучість Зеленського пролити світло на цей неприйнятний акт, - посли G7 про підпал будинку Гонтаревої

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Група послів G7 вітає рішучість і виражену волю президента Зеленського пролити світло на цей неприйнятний акт", - йдеться в заяві.

Раніше Зеленський доручив Баканову долучитися до розслідування підпалу будинку Гонтаревої. А в Офісі Зеленського зажадали від правоохоронців якнайшвидшого розкриття цього "брутального злочину".

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Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

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