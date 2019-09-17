 Європарламент підтримав кандидатуру Лагард на пост глави Європейського центробанку

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Європарламенту.

Кандидатки не було в залі пленарних засідань. На запитання європарламентарів вона раніше відповіла письмово, крім того, виступала на відкритих слуханнях, організованих комітетом з економічних та валютних питань 4 вересня.

Кандидатуру президента ЄЦБ затверджує Європейська Рада на восьмирічний термін без права переобрання. У голосуванні візьмуть участь представники країн, що входять у зону євро.

Позиція Європарламенту не є обов'язковою для Європейської ради, але має значну вагу для легітимності кандидата. Телеканал Euronews уточнив, що за Лагард проголосувало 394 європарламентарії, проти - 206, 49 депутатів утрималися.

Якщо Лагард затвердять, вона стане першою жінкою - президентом ЄЦБ.

Повноваження нинішнього глави Європейського центробанку італійця Маріо Драгі закінчуються 1 листопада.

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