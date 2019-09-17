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Все про:Євроцентробанк (1) Євросоюз (2612) Лагард (37)

 Європарламент підтримав кандидатуру Лагард на пост глави Європейського центробанку

17 вересня Європейський парламент схвалив призначення 63-річної Крістін Лагард (Франція) на посаду глави Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Європарламенту.

Кандидатки не було в залі пленарних засідань. На запитання європарламентарів вона раніше відповіла письмово, крім того, виступала на відкритих слуханнях, організованих комітетом з економічних та валютних питань 4 вересня.

Кандидатуру президента ЄЦБ затверджує Європейська Рада на восьмирічний термін без права переобрання. У голосуванні візьмуть участь представники країн, що входять у зону євро.

Позиція Європарламенту не є обов'язковою для Європейської ради, але має значну вагу для легітимності кандидата. Телеканал Euronews уточнив, що за Лагард проголосувало 394 європарламентарії, проти - 206, 49 депутатів утрималися.

Якщо Лагард затвердять, вона стане першою жінкою - президентом ЄЦБ.

Повноваження нинішнього глави Європейського центробанку італійця Маріо Драгі закінчуються 1 листопада.

Читайте також: Глава МВФ Лагард написала заяву про відставку

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148955
 
   
 Топ коментарі
 
От дурні,там Лєрка Аблігація на волі і без роботи,а вони її непомічають))
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она щас занята.у неё "всю её жисть" спалылы,а ты тут про какой-то банк центровой
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Минсрррраалить будет..
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Там Гонтарева без работы, ау, какая Лагард, вы чо?
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она щас занята.у неё "всю её жисть" спалылы,а ты тут про какой-то банк центровой
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От дурні,там Лєрка Аблігація на волі і без роботи,а вони її непомічають))
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Это мелко для лерки. Оно на банкиршу галактики метит, не меньше
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Новость вроде о главе центробанка ес...
А ЗЕбобы своими ночными полюциями залили всю ветку))))
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Представляете, это Кристина Лагард в молодости. Что с ней сделала служба темным силам. Європарламент підтримав кандидатуру Лагард на пост глави Європейського центробанку - Цензор.НЕТ 7177
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Там тоже нет свежих лиц. Тасуют старую колоду. Совсем уже Кристинушка засохла...К концу правления в тень превратится.
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