 Європарламент підтримав кандидатуру Лагард на пост глави Європейського центробанку

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Європарламенту.
Кандидатки не було в залі пленарних засідань. На запитання європарламентарів вона раніше відповіла письмово, крім того, виступала на відкритих слуханнях, організованих комітетом з економічних та валютних питань 4 вересня.
Кандидатуру президента ЄЦБ затверджує Європейська Рада на восьмирічний термін без права переобрання. У голосуванні візьмуть участь представники країн, що входять у зону євро.
Позиція Європарламенту не є обов'язковою для Європейської ради, але має значну вагу для легітимності кандидата. Телеканал Euronews уточнив, що за Лагард проголосувало 394 європарламентарії, проти - 206, 49 депутатів утрималися.
Якщо Лагард затвердять, вона стане першою жінкою - президентом ЄЦБ.
Повноваження нинішнього глави Європейського центробанку італійця Маріо Драгі закінчуються 1 листопада.
А ЗЕбобы своими ночными полюциями залили всю ветку))))
Жабоїдка:..