 Печерський суд заарештував нерухоме майно та корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК повідомили в Державному бюро розслідувань.
У бюро уточнили, що суд наклав арешт на нерухоме майно та корпоративні права "Кузні на Рибальському" в рамках кримінальної справи про можливе відмивання коштів та ухилення від сплати податків.
Як повідомлялося, інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал" п'ятого президента України Петра Порошенка продав свій пакет акцій заводу "Кузня на Рибальському" за $235,8 млн, а фонд ВІК депутата Ігоря Кононенка - за $64,2 млн. Частки Порошенка і Кононенка 15 листопада 2018-го викупила компанія Ewins Limited бізнесмена Сергія Тігіпка. Пакет Порошенка включав 73,9% акцій, Кононенка - 20,1%.
порохоботы носятся с тем, что у пороха -500 лямов за 5 лет
было 1.3 лярда, стало 800 лямов.
и это с учётом продажи Кузни
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/15/642676/
Кто у нас 5 лет мыролюбничал и шалил потужными реформами? Может лерка? Не?
Арестовано то, что к Пороху уже не имеет никакого отношения. 94% акций этого завода купил Тигипко.
Ты таки дибил с генератором слов вместо мозга ...
Пороху конечно очень приочень жаль, что арестовали собственность Тигипко.
Вы рыгоналов в этом году выбрали во власть.
Но то, что вы уже отнекиваетесь от объекта своей дрочки всего через 3 месяца - это уже хорошо.
Хотя на твоих умственных способностях это никак не сказалось. Ты как писал невменяемый бред, так и пишешь.
Без комментариев
Совсем тяморошный?
Зебилы тявкают "офшоры", а то что это нормальная форма разрешенная во всем мире - не в курсе.
Как наложили так и снимут.
ЗЕботы лапшу по ушам разматывают ничего не понимая ни в корпоративных правах, ни в налогообложении.
Сподвижник бабломойского!
За что ж вы его обули?
Совсем умом тронулись?
Анекдотический вопрос. Кто кого раньше посадит, Портнов Порошенко или Танька Портнова? Похоже, последняя надорвется из дохлой мухи слона делать.
Илья Ильф, Евгений Петров, "Золотой теленок"
Источник: https://quote-citation.com/book/zolotoy-telenok
Илья Ильф, Евгений Петров, "Золотой теленок"
Источник: https://quote-citation.com/book/zolotoy-telenok/page/3
деньги заплачены почти год назад.
смыл этого ареста?
"Україні потрібно підвищити ціни на світло для населення через субсидії, які створюють на ринку електроенергії дисбаланс, що сприяє зростанню ціни електрики для великого бізнесу.
Про це заявила глава Національної комісії державного регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко під час засідання комітету Верховної Ради."https://newsua.one/news/tarifi-zrostut-u-verhovnii-radi-zrobili-zayavu.html
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