 Печерський суд заарештував нерухоме майно та корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК повідомили в Державному бюро розслідувань.

У бюро уточнили, що суд наклав арешт на нерухоме майно та корпоративні права "Кузні на Рибальському" в рамках кримінальної справи про можливе відмивання коштів та ухилення від сплати податків.

Як повідомлялося, інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал" п'ятого президента України Петра Порошенка продав свій пакет акцій заводу "Кузня на Рибальському" за $235,8 млн, а фонд ВІК депутата Ігоря Кононенка - за $64,2 млн. Частки Порошенка і Кононенка 15 листопада 2018-го викупила компанія Ewins Limited бізнесмена Сергія Тігіпка. Пакет Порошенка включав 73,9% акцій, Кононенка - 20,1%.

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