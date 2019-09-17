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Все про:завод (116) суд (5525) арешт майна (112)

 Печерський суд заарештував нерухоме майно та корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському"

Печерський районний суд Києва наклав арешт на нерухоме майно та корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК повідомили в Державному бюро розслідувань.

У бюро уточнили, що суд наклав арешт на нерухоме майно та корпоративні права "Кузні на Рибальському" в рамках кримінальної справи про можливе відмивання коштів та ухилення від сплати податків.

Як повідомлялося, інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал" п'ятого президента України Петра Порошенка продав свій пакет акцій заводу "Кузня на Рибальському" за $235,8 млн, а фонд ВІК депутата Ігоря Кононенка - за $64,2 млн. Частки Порошенка і Кононенка 15 листопада 2018-го викупила компанія Ewins Limited бізнесмена Сергія Тігіпка. Пакет Порошенка включав 73,9% акцій, Кононенка - 20,1%.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148954
 
 
 Топ коментарі
 
"Меня застукали, я погиб...." (с) Печерский суд арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском" - Цензор.НЕТ 8720
Печерский суд арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском" - Цензор.НЕТ 5753
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17 сентября 1939 года в 5 часов утра советская группировка численностью около 600 000 человек, около 4000 танков, более 5500 артиллерийских орудий и 2000 самолётов ударила в тыл Польской армии воюющей с нацистами, вступив во 2 мировую войну.
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Правда. И доказательства есть? Печерский суд арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском" - Цензор.НЕТ 3607

Арестовали собственность Тигипки и радуетесь страшной местью Пороху.

Итить вы дебилы все-таки.
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тяжело быть зэ-недологугим?
порохоботы носятся с тем, что у пороха -500 лямов за 5 лет
было 1.3 лярда, стало 800 лямов.
и это с учётом продажи Кузни
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Як своєчасно Барига продав цей завод,чуйка є у ПЄСа))
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Видимо Тигипко отказался башлять оффису президента?
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После наезда Коломоского и ЗЕлюпы на Арселор, это уже такое.
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метод тот же. Рекет по всем заводам. Сколько требуют? В процентах или твердая сумма?
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Так Порошенку ж повинно бути пофік, бо це ж був "сліпий" траст, він ні сном ні духом не знав, що там траст продав, кому як та за скільки)) Знову ж і кошти отримані за акції не арештовані))
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так мыролюбец давно впарил эту свинонаковальню кому то. Или на ней реформизма скопилось немало?
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Ветер подул со стороньі Южной Кореи , где установилась хорошая традиция относительно бьівших президентов , замешанньіх в коррупции. Меньше 10 лет с конфискацией не получил никто , и все реально СИДЯТ !
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лучше реформисту не сидеть, а висеть, естественно после полной конфискации.
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Ты статью читал, клоун? Печерский суд арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском" - Цензор.НЕТ 7647 Когда это Тигипко был президентом?
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а при чем здесь рагоанальный тягипер?

Кто у нас 5 лет мыролюбничал и шалил потужными реформами? Может лерка? Не?
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Ты сможешь вразумительно пояснить к чему это твое бульканье зеленых соплей?

Арестовано то, что к Пороху уже не имеет никакого отношения. 94% акций этого завода купил Тигипко.

Ты таки дибил с генератором слов вместо мозга ...
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Т.е. статью ты не читало. Печерский суд арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском" - Цензор.НЕТ 5058

Пороху конечно очень приочень жаль, что арестовали собственность Тигипко.
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а чего жалеть. вальц рыгоанальному подельнику эту мастерскую скинул по цене пополнения на телефон. Кто кому лох? И с тягипера спросят как с владельца за период мыролюбности в этой майстерне с 14 по 19 год включительно.
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А вам, тупым голодранцам, что до этого?
Вы рыгоналов в этом году выбрали во власть.
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я не голосовал ни за рыгающих аналов ни за свиносявку пинкеса ни за свиносолидарность ни за штейнов. Я голосовал за Сенченко. так что мимо кассы.
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После 2019 есть только две стороны и те, кто не голосовал вобще.

Но то, что вы уже отнекиваетесь от объекта своей дрочки всего через 3 месяца - это уже хорошо.

Хотя на твоих умственных способностях это никак не сказалось. Ты как писал невменяемый бред, так и пишешь.
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Ты слово в слово повторил вопрос рыгонавтов после Майдана 2014.
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Схоже порох непогано намив!!! Тільки десь щось засмердить тут тобі Шродер з ксеніей.Штатні,чи внештатні?!! І де тільки піну беруть, всі в них тупі недоумки... Кругом затичка. Цікаво своє інтергавкотню хоть раз пробував проаналізувати?!! Метода хто першим і гучніше крикне той і правий, а аргументів нуль... Бо тут куколка повинна варити, а масла не вистачає!!
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а в натуре, Верховный Главнокомандующий, во время войны, продает (или передает) стратегический объект, производящий военную продукцию для нужд армии... действующему офицеру спецслужб воюющей страны!!!
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так это же мыролюбно. и вообще это евробляхеры ему подкинули эту свинонаковальню.
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Дебил, ты ж орал, что он не выполнил обещание избавится от бизнеса!
Совсем тяморошный?
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Ти щось опери переплутав, це зовсім друга! Невже навіть такої дрібниці не знаєш?!! Кожний недоумок лізе відмітитися...
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по этому поводу к нему никаких претензий нет, ты хотя бы новость почитал сначала.
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17 сентября 1939 года в 5 часов утра советская группировка численностью около 600 000 человек, около 4000 танков, более 5500 артиллерийских орудий и 2000 самолётов ударила в тыл Польской армии воюющей с нацистами, вступив во 2 мировую войну.
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Реально стыдно президенту сделки в оффшорах (на Кипре) проводить и не платить налоги. Ведь он неплохо на катерах наварился.
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да ты что... Трамп имеет офшоры, сделки там проводятся в том числе, и никто ему никаких претензий не выдвигает.
Зебилы тявкают "офшоры", а то что это нормальная форма разрешенная во всем мире - не в курсе.
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Став президентом Трамп делегировал свои полномочия, связанные с управлением многочисленными компаниями Дональду Трампу-младшему, Эрику Трампу и Аллену Вейсельбергу.
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Ну так и Порошенко делегировал трасту. Какие претензии?
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Для зебобика не важно кому Порошенко передал ведение бизнеса, потому что он зебобик с IQ -27
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Скассано шо пиритал слипому срасту, а деньхи на армию слипой передраст тожа давал шоли. Печерский суд арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском" - Цензор.НЕТ 654 Печерский суд арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском" - Цензор.НЕТ 2259 Печерский суд арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском" - Цензор.НЕТ 2259
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А когда уже арестуют в пользу госсударства заводик соевых леденцов поросен?
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не раньше чем вы, нищеброды, на работу устроитесь.
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Ты посмотри как пучит кремлевских и зедебильных уродов! А ничего , что на ваших бень кАломыйских и зелю заведены дела в СЩА, и не одно, а они не наши дебилы, которые по приказу конченной мрази портнова(горячо любимого зелебобиками и рашистами, который всегда грабил Украину и разрушал ее в угоду мАсквобаду, но ведь это "правильный" вор, вашинский, кремлевский, ему можно, да?) занимаютсмя беспределом в Украине, Вангую- мозгов найти что-то и доказать у этих тварей нету! Не, этот беспредел нравится этим зеленым глистам, которые криком орут про закон, но поддерживают сплошное беззаконие от клована. Это не просто когнитивный диссонанс, т.к. мозгов нет у зеленой дрысни нет от слова совсем, это ватно рабский диагноз свидетелей зешмаркли. А у кремлевских троллей на цензоре нет совести, верней-никогда и не было. Их задача уничтожить Украину, под радостное улюлюканье зеленых конченных мух. А дела то по всему миру открыты на ваших "божков" и не только в Денварском суде, но и в Лондонском и, в Нидерландах и т.д. И тут ваш м уродам не отвертеться. Взяток там не берут, портновы там- дерьмо с унитаза!
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это ты перед выборами в Сумах бродил за свиновальцем и кричал слава лолите?
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Випий ************* галопиридолу, папустит. Печерский суд арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском" - Цензор.НЕТ 6858 Печерский суд арестовал недвижимое имущество и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском" - Цензор.НЕТ 6368
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Вождь ЗЕбилов портянка пакостит по мелкому через свои судишки.
Как наложили так и снимут.
ЗЕботы лапшу по ушам разматывают ничего не понимая ни в корпоративных правах, ни в налогообложении.
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"Кузня на Рыбальском" вообще-то не Порошенко, а Тегипко. Просто у зебобиков рефлекс и теперь каждому нужно прочитать минимум 17 разных статей, где будет написано: "Кузня на Рыбальском" принадлежит ТЕГИПКО.
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Тигипко ж социально близкий.
Сподвижник бабломойского!
За что ж вы его обули?
Совсем умом тронулись?
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От смены владельца работа завода не прекратилась. Продукция выпускается в тех же объемах (выполнение ДОЗ), штат сотрудников не сокращался. Печерский суд тупо как рабы выполняет политический заказ лично Коломойского.
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Тигипко купил Кузню только из-за хорошего участка https://biz.liga.net/keysy/nedvizhimost/novosti/tigipko-rasskazal-zachem-kupil-u-poroshenko-kuznyu-na-rybalskom . Продовал Кузню - владелец ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестфонд" Прайм Эссетс Капитал . Украинская компания - компания по управлению активами Порошенко (все могут ее найти в госреестре https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) . Которая, естественно, платит все налоги в Украине. А вот Тигипко купил акции Кузни - на свою Кипрскую компанию. https://ru.tsn.ua/groshi/stalo-izvestno-skolko-tigipko-zaplatil-poroshenko-za-kuznyu-na-rybalskom-1252383.html А этот низкопробный тип с омерзительным по жизни выражением лица по фамилии Портнов всем малограмотным лохам пиарит в Фэйсбуке, что он арестовал "один из главных активов Порошенко" https://www.facebook.com/portnov.andrey.ukraine/posts/1216937555159717. Он даже бабки Яныка не отрабатывает на месть Порошенко таким очковтирательством
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Вот что Портнов животворящий делает.

Анекдотический вопрос. Кто кого раньше посадит, Портнов Порошенко или Танька Портнова? Похоже, последняя надорвется из дохлой мухи слона делать.
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- С деньгами нужно расставаться легко, без стонов.

Илья Ильф, Евгений Петров, "Золотой теленок"

Источник: https://quote-citation.com/book/zolotoy-telenok
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- Вы еще не знаете Порошенко! Порошенко вас всех продаст и купит, и снова продаст, но уже дороже!

Илья Ильф, Евгений Петров, "Золотой теленок"

Источник: https://quote-citation.com/book/zolotoy-telenok/page/3
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Забрали у Тигипка .а в штаны наложил .что то Барыга .
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даже хз зачем они тигипке херово делают?
деньги заплачены почти год назад.
смыл этого ареста?
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Зато баригу наказалі ! Встайом с колєн !
"Україні потрібно підвищити ціни на світло для населення через субсидії, які створюють на ринку електроенергії дисбаланс, що сприяє зростанню ціни електрики для великого бізнесу.
Про це заявила глава Національної комісії державного регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко під час засідання комітету Верховної Ради."https://newsua.one/news/tarifi-zrostut-u-verhovnii-radi-zrobili-zayavu.html

Секонд-хенди і блошині ринки зобов'яжуть переходити на касові апарати - законопроект


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Скількі податків з цієї оборудки, сплачено до держ.бюджету громадянами Порошенко та Кононенко?
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