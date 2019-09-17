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Все про:нагорода (543) Паралімпіада (87) плавання (53) чемпіонат (137) Сушкевич (3)

 Українські паралімпійці завоювали найбільшу кількість медалей на чемпіонаті світу з плавання

Паралімпійська збірна України успішно виступила на чемпіонаті світу з плавання, завоювавши найбільшу кількість медалей - 55 нагород.

Про це повідомив у Facebook президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич, передає Цензор.НЕТ.

Всього у змаганнях, які відбувалися в Лондоні, взяли участь спортсмени з 77 країн.

"Україна завоювала найбільшу кількість медалей серед 77 країн-учасниць: 55, серед яких - 17 золотих, 22 срібні і 16 бронзових. За кількістю золотих медалей нам трохи не вистачило до першого місця", - зазначив Сушкевич.

Крім того, збірна завоювала найбільшу кількість ліцензій для участі в XVI літніх Паралімпійських іграх в Токіо серед країн-учасниць чемпіонату світу. За даними "5 каналу", йдеться про 18 ліцензій.

"Наші спортсмени встановили 3 рекорди світу, 5 рекордів Європи і 9 рекордів чемпіонатів світу", - додав Сушкевич.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Паралімпійська збірна України посіла 1 місце на чемпіонаті світу з зимових видів спорту в Канаді. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148953
 
   
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Это просто нонсенс... Здоровые спортсмены мало что завойовывают. А параалемпийцы в тяжелейших условиях куют золото. Молодцы, браво!!!
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За бугром для инвалидов создают условия порой лучшие, чем для нормальных, им не к чему стремится. А у нас инвалиды выживают, имеют огромную силу духа и воли и это им помогает побеждать и в спорте.
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То есть, если правильно все преподнести то может получится приблезительно так: Из госбюджето было выделенно 3 млрд. доларов на програму подготовки параалемпийцев в которую входит тотальный пох...изм всех государственных структур ответственных и причастных к подготовке спортсменов. В результате гениально спланированным действиям пох...истически настроенных дармоедов у руля наши спортсменны завоевали наибольшее количество медалей на чемпионате мира по плаванию. В следующем году планируется распилить... выделить на програму 5 лярдов.
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Вчера на ордынских каналах мордва ссала кипятком что они по количеству золотых на 3-м месте.
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