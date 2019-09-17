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Все про:підпал (234) СБУ (4725) Гонтарева (297) Баканов Іван (61)

 Зеленський доручив Баканову долучитися до розслідування підпалу будинку Гонтаревої, - СБУ

Президент України Володимир Зеленський доручив голові Служби безпеки України Івану Баканову приєднатися до розслідування факту підпалу будинку ексглави Нацбанку України Валерії Гонтаревої.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє прес-служба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський доручив Голові СБУ Івану Баканову долучитися до розслідування факту підпалу будинку колишнього очільника Нацбанку України Валерії Гонтаревої", -йдеться в повідомленні.

"Служба Безпеки України у межах своєї компетенції надасть всебічну підтримку у розслідуванні підпалу колегам з правоохоронних органів" - наголосив  Баканов.

Також читайте: Гонтарева: Мені погрожували останні п'ять років. Зараз погрози надходили тільки від Коломойського і Портнова. Всі вони були в публічній площині

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Там усе моє життя", - Гонтарева про згорілий будинок

Зеленський доручив Баканову долучитися до розслідування підпалу будинку Гонтаревої, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148951
 
 
 Топ коментарі
 
Члены ЗЕленой ОПГ расследуют заказ своего Босса!)))
Нонсенс))))
Это Украина детка...
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Сама і підпалила,бо нехоче повертатися до України на суд.А чи спале Петро фабріки Рошен?
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Да он пока оттуда все до дверных ручек и выключателей не вывезет, не полпалит. Да и то будет спички просить
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О снова этот дебил обьявился , ты бы лучше набрал полный рот дерьма и смачно плюнул в воровку Гонтареву за которую заступились G7
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А у нее суд? Пыз@ец, откуда вас столько набралось, кретинов! 1.За что ее судить, за то что тебе дураку в Приват кинула денег, которые спиз@ил Кал? 2. Тебе, кретин, 10 тыс$ и дом 5х5 в Румынии, огород и корову, и ты не вернешься никогда, зная какие тут живут идиоты73.
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Беня Авакову заказал,

а расследовать Баканову ?
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Погремуха Баканова - "Экзорцист". Копирайт - моё! Авторские - мне!
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Члены ЗЕленой ОПГ расследуют заказ своего Босса!)))
Нонсенс))))
Это Украина детка...
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рупь за сто, что по ним даже версию рассматривать не будут
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Особенно по автору зеленых реформ Портнову. ЗЕлюпа ж без него, как без рук. Зеленский поручил Баканову приобщиться к расследованию поджога дома Гонтаревой, - СБУ - Цензор.НЕТ 4041
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вот бы портнов и дубинский повторили долю олеся бузины
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Частенько вижу этого бородатого пид..ка на Мельникова возле Спорт центра...
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Це про те, що вони будуть сворою на одного кидатися, бо сам на сам засц.ть? Фі
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Хорошая парочка. У трансвестита в коричневом сексуально торчат соски. Старый падла, а туда же.
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Там не парочка.
Там квартет.

Ещё беглые Гужва и Шарий
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Дайте мне хоть трошечки подержаться за её горло...
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нехай бєню запитає...бо тільки йому так "насолила" Лєрка...а цей мстивий злодюга таке не вибачає...
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Зеленский, нафига ты дом спалил Гонтаревой?
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Да кто ж посмеет посмотреть в сторону этого честнейшего и праведнейшего мужа?

Зеленський доручив Баканову долучитися до розслідування підпалу будинку Гонтаревої, - СБУ - Цензор.НЕТ 610
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мрази зеЛЕные сами подпалили..и сами расследуют.
годик-два и вся эта зелеНая мразота будет драпать
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Похоже, что в силу своей "гениальности", "лучший банкир Вселенной" сама себя перехитрила. И резонанс вокруг "поджогов" приведет к тому, что выйдут на нее саму.
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Так это и так понятно, что сама, а тратить время на документирование и доказательную базу все равно придется.
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Вот ведь, как неловко вышло.
Коломойский свои хотелки удовлетворяет, а отдуваться зелюпинским потешным силовикам.
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Нда, поджигатель ищет виновника...…
Какое же уникальное правительство Зебилов…...
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А тем временем инвесторы стали сбрасывать украинские гособлигации на фоне хороших новостей по Гонтаревой и Приватбанку, посмотрим на курс через месяц-два
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Все эти ваши ОВДП - колдуство и враки, чтобы обмануть простой нарид.
Любая парикмахерша из зе-секты знает, что все деньги выводит в оффшоры Гонтарева.
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Ты можешь сбрасывать в любое доступное тебе место. В почтовый ящик, например.
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Пробовал, не получается...сделал ксерокопию, прикрепил в письмо, а мне отвечают шо такого адреса не существует. Попробую позже, может на почте обед!
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Ну так, Игорь, инвестору есть что терять, не пролетариат все же, цепей нет. Разве что золотые, нашейные. Но подметил ты верно.
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Анекдот:
Разумков - Гонтареву: А чего это с утра у Зеленского морда такая обгоревшая? - А он ночью Гонтареву ходил спасать из горящего дома.
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Спас, но не до конца. Зеленский поручил Баканову приобщиться к расследованию поджога дома Гонтаревой, - СБУ - Цензор.НЕТ 8745
Зеленский поручил Баканову приобщиться к расследованию поджога дома Гонтаревой, - СБУ - Цензор.НЕТ 7341
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А ты молодец.
Безпаливно так фотошоп с кацапских новостей про пожар в ростовском театре перепостил.
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15 сентября банда Фрайкора в футболках с надписью 666 после гей -парада избила подростка 14 лет одетого в футболку Пинк Флойд,где присутствовали цвета радуги.Парень возвращался с воскресных занятий по английскому .Ребёнка спас от неминуемой смерти пожилой фотограф Ройтерс.Который и распостранил эти кадры избиения ребёнка на весь мир.У Вазелина ни пары з уст.Банды молодчиков пикетовали облотдел МВД области,пытаясь вызволить своих разбойников.Отец мальчика выступил с заявлением.У него 4 сыновей и он не остановится ни перед чем,если не восторжествует правосудие.
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Порохоботня к вечеру оклыгала. Главное теперь не переборщить. Бо окажется главный враг ***** и Бени не Свыня, а его мацковская бухгалтерша Гонтырева
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А хто мені дасть посилання на статтю КПК, що наділяє Президента повноваженнями визначати підслідність, давати доручення правоохоронним органам у конкретних провадженнях?
Невже у Зе команді одні депіли? Зеля, в тебе є свій, кишеньковий прокурор! Це його повноваження визначати підслідність і координувати діяльність правоохоронних органів. Нехай підніме гузицю, включить себе до групи процкерів і особисто випише доручення операм СБУ!
гидко читати, тупі неадкевати...
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Зеленский не порть себе имидж, на хрена тебе поджог дома этой твари нужен.
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Сто третий акт марлезонского балета "Изображаем бурную деятельность."
Но теперь работаем не только для своего, но и зарубежного зрителя.)
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Ну що, нагодували дебілів фейками? "Получите и распишитесь". Кацапи радіють. В Україні панує беззаконня. Що там з позикою МВФ?
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Чтобы вы правильно понимали. Это не Гонтаревой дом горит. Это ваши дома.

Многие публичные люди тупо сцут говорить. Они боятся, что их не пригласят на тусу и они не запилят фоточек с политическими карликами на подсосе у Пинчука. Боятся потерять инсайды и сакральную связь с властью. Очкуют за свой бизнес. Да и за личную безопасность стоит беспокоится.

И они постят еду, демотиваторы, как они бегают, прыгают, пукают, заряжают позитивом. Что угодно, только бы не замечать надвигающейся диктатуры.

Это херовая стратегия, пацаны! Я понимаю, почему вы сцыте. Я сам нифига не герой. Но. Ваш дом реально горит. Это не получится пересидеть. Они зачистили политический спектр. Сейчас у нас натуральный СССР с одной партией, которая решает все. Зачищают медиа. Глава комитета по свободе слова - Шуфрич, в комитете по свободе слова политическая проститутка Влащенко.

Вы до сих пор не догнали их следющий ход? А зря. Следующий ход - это вы, зайчики. Порохоботы давно сидят на трех аккаунтах, потому что их постоянно банят. И вы будете сидеть. Вас будут планомерно подставлять, выставлять дураками и всячески уничтожать вашу репутацию. Потому что в их картине мира информацию должен давать только ютьюб канал президента и 1+1.

Ваш уютный Шир давно не тот. Его нет. Есть мир постправды, где у правды тупо нет шансов. Единственный способ это изменить - не сцать и не молчать.

Serhii Marchenko
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а шо там расследовать. "совсем озверел чёрный абдулла. ни своих, ни чужих не жалеет" - махмуда рук дело.
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Время объединяться

Зеленський доручив Баканову долучитися до розслідування підпалу будинку Гонтаревої, - СБУ - Цензор.НЕТ 8333

Я прекрасно понимаю, что никто особо не будет выступать из-за поджога дома Гонтаревой. После тех тералитров дерьма, которые на неё вылили на 1+1, на других телеканалах, на трибунах Верховной Рады ртами ляшков и прочих тимошенок - сложно ожидать, что тысячи людей выйдут и потребуют разыскать виновного. Большинство либо проигнорирует, либо скажет, что так ей и надо.

Но из этой ситуации можно сделать выводы, и это сделать пока не поздно.

Первое. Если бы был шанс, что народ реально возмутится (хотя бы часть народа), то шансы на беспредел были бы меньше. Но после того, как медиа просто в ноль уничтожают репутацию жертвы, бессмысленно и думать о том, чтобы кто-то встал на защиту чиновника.

Атака происходит после артподготовки, поджоги - после раскатки на телеканалах. Играет свою роль и коммуникация, конечно (как бы СМИ не ездили, скажем, по Супрун, если/когда дом подожгут ей, возмущённых будет всё же больше).

Вывод: человек, который реально вступает в войну с олигархом, имеющим медиаресурс, не имея своего медиаресурса и грамотных коммуникаторов, обречён на медийную смерть, которая будет только первым шагом перед физическим давлением. Хоть ты сто раз реформатор. Хоть двести. Сколько людей выйдет за тебя на улицу - вот главный вопрос жизни и всего такого, и если ответ будет «42», то это не так хорошо, как в книжке Адамса.

Второе. Это, разумеется, месть, и месть одного конкретного человека, у которого забрали любимый инструмент махинаций - «ПриватБанк». Фамилия конкретного человека понятна, и мне не очень приятно это писать, потому что мы как партия и я лично как человек сейчас ввязываемся в войну с этим человеком, который тупо подминает под себя страну, не обладая для этой войны и процента от его ресурсов. Слабоумие и отвага, да. А вот этот человек может позволить себе всё. Вообще все опции доступны, от «курить в кабинете президента» до «сжечь дом человека, находящегося под защитой Великобритании». И это, вероятно, только начало, потому что этот человек, чья фамилия начинается на «К», а заканчивается на «оломойский», отличается злопамятностью уровня школьника-изгоя.

Третье. Если вы ждали сигнала, чтобы объединяться, то вот он, сигнал. Если ты враг Коломойского, то у тебя сгорит дом. У тебя появится срок. У тебя исчезнет бизнес. Твоя фирма разорится. Твои права перестанут существовать. Единственное твоё оружие - твоё окружение. Не можешь молчать, но не хочешь эмигрировать - объединяйся. Не нравятся действующие партии - создай свою. Не нравятся эти активисты - стань им сам и сколоти группу таких же. Самое время. Уже вчера. Уже сейчас. Just now. Потом будет поздно. Потом твой дом будет в огне. Объединяйтесь, пока не стали пролетариями.

И тогда потанцуем.

Юрій Гудименко
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о да, какая у Баканова компетенция , так и будет найден поджигатель...))
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баклан будет тормозить следствие... что бы на беню не вышли ))))
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Скупа чоловіча подяка

Кривавий шоколадний барига Петро Порошенко, який роками торгував на крові і наживався на війні, Липецька фабрика на території ворога, і підконтрольний йому уряд недобитого Гройсмана запланували для вчителів невелике підвищення зарплати з 1 січня 2020 року.
Під час передвиборної кампанії на виборах до Ради Зеленський назвав уряд Гройсмана гів**м і пообіцяв вчителям зарплату 4000 євро на місяць.
БАГАТО щасливих педагогів всю передвиборчу кампанію топили за Зеленського, вели у школах незаконну агітацію за нього, порушували закон у день тиші перед виборами і упереджено поводили вели себе, працюючи у виборчих комісіях на дільницях у своїх школах.
Вчора прогресивний *********** народний уряд Гончарука (Зеленського!) вивісив на сайті уряду чорновий варіант бюджету країни на 2020 рік.
Зеленський доручив Баканову долучитися до розслідування підпалу будинку Гонтаревої, - СБУ - Цензор.НЕТ 8732
Зарплата вчителям на 2020 рік залишається на старому рівні. Підвищення, заплановане кривавим шоколадним баригою, злодієм і корупціонером Порошенко і його клікою, у бюджеті не передбачене.
Коментувати особливо нічого.
Щоб подіти кудись надлишки енергії від зловтіхи, взяв у руку лампочку 100 Вт. Вона засвітилася.
Дякую за розуміння.
Любий вам
Володимир Пушкарук
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Знаем мы эти ваши "підвищення" на копейки, а воплей на тысячи!
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Копейке: "Так не доставайся же ты никому" (с) классик

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Мутная история. Она утверждает, что бросили бутылку и фсё нажитое непосильным трудом сгорело. Аваков жу упомянул, что был множественный поджег.
В любом случае, отвечать должна охрана, которая может быть и выполнила заказ хозяина, т.к. именно Гонтаревой сейчас выгодно спалить эту хатынку, чтобы получить политическое убежище.
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интересная версия, в принципе все логично
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Безумно много версий и воплей о поджоге. Но все молчат, что постройка самая дешевая, какая оформлена на пострадавшую. Не жалко.
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Да.... и пусть разберётся, что это за чертовка!!
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Этот поджег ею и организован по простой причине. Она теперь в Англии заявит, что бы её не выдавали Украине, вот что против неё творят.
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Если Баканова привлекли , значит без чертей не обошлось !😁
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Послы стран-G7 одобрили команду ФАС! направленную на поиски доказательств причастности Бени
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