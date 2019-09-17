 Зеленський доручив Баканову долучитися до розслідування підпалу будинку Гонтаревої, - СБУ

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє прес-служба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент України Володимир Зеленський доручив Голові СБУ Івану Баканову долучитися до розслідування факту підпалу будинку колишнього очільника Нацбанку України Валерії Гонтаревої", -йдеться в повідомленні.
"Служба Безпеки України у межах своєї компетенції надасть всебічну підтримку у розслідуванні підпалу колегам з правоохоронних органів" - наголосив Баканов.
Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.
У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.
Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.
12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.
Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.
а расследовать Баканову ?
Нонсенс))))
Это Украина детка...
Там квартет.
Ещё беглые Гужва и Шарий
годик-два и вся эта зелеНая мразота будет драпать
Коломойский свои хотелки удовлетворяет, а отдуваться зелюпинским потешным силовикам.
Какое же уникальное правительство Зебилов…...
Любая парикмахерша из зе-секты знает, что все деньги выводит в оффшоры Гонтарева.
Разумков - Гонтареву: А чего это с утра у Зеленского морда такая обгоревшая? - А он ночью Гонтареву ходил спасать из горящего дома.
Безпаливно так фотошоп с кацапских новостей про пожар в ростовском театре перепостил.
Невже у Зе команді одні депіли? Зеля, в тебе є свій, кишеньковий прокурор! Це його повноваження визначати підслідність і координувати діяльність правоохоронних органів. Нехай підніме гузицю, включить себе до групи процкерів і особисто випише доручення операм СБУ!
гидко читати, тупі неадкевати...
Но теперь работаем не только для своего, но и зарубежного зрителя.)
Многие публичные люди тупо сцут говорить. Они боятся, что их не пригласят на тусу и они не запилят фоточек с политическими карликами на подсосе у Пинчука. Боятся потерять инсайды и сакральную связь с властью. Очкуют за свой бизнес. Да и за личную безопасность стоит беспокоится.
И они постят еду, демотиваторы, как они бегают, прыгают, пукают, заряжают позитивом. Что угодно, только бы не замечать надвигающейся диктатуры.
Это херовая стратегия, пацаны! Я понимаю, почему вы сцыте. Я сам нифига не герой. Но. Ваш дом реально горит. Это не получится пересидеть. Они зачистили политический спектр. Сейчас у нас натуральный СССР с одной партией, которая решает все. Зачищают медиа. Глава комитета по свободе слова - Шуфрич, в комитете по свободе слова политическая проститутка Влащенко.
Вы до сих пор не догнали их следющий ход? А зря. Следующий ход - это вы, зайчики. Порохоботы давно сидят на трех аккаунтах, потому что их постоянно банят. И вы будете сидеть. Вас будут планомерно подставлять, выставлять дураками и всячески уничтожать вашу репутацию. Потому что в их картине мира информацию должен давать только ютьюб канал президента и 1+1.
Ваш уютный Шир давно не тот. Его нет. Есть мир постправды, где у правды тупо нет шансов. Единственный способ это изменить - не сцать и не молчать.
Serhii Marchenko
Я прекрасно понимаю, что никто особо не будет выступать из-за поджога дома Гонтаревой. После тех тералитров дерьма, которые на неё вылили на 1+1, на других телеканалах, на трибунах Верховной Рады ртами ляшков и прочих тимошенок - сложно ожидать, что тысячи людей выйдут и потребуют разыскать виновного. Большинство либо проигнорирует, либо скажет, что так ей и надо.
Но из этой ситуации можно сделать выводы, и это сделать пока не поздно.
Первое. Если бы был шанс, что народ реально возмутится (хотя бы часть народа), то шансы на беспредел были бы меньше. Но после того, как медиа просто в ноль уничтожают репутацию жертвы, бессмысленно и думать о том, чтобы кто-то встал на защиту чиновника.
Атака происходит после артподготовки, поджоги - после раскатки на телеканалах. Играет свою роль и коммуникация, конечно (как бы СМИ не ездили, скажем, по Супрун, если/когда дом подожгут ей, возмущённых будет всё же больше).
Вывод: человек, который реально вступает в войну с олигархом, имеющим медиаресурс, не имея своего медиаресурса и грамотных коммуникаторов, обречён на медийную смерть, которая будет только первым шагом перед физическим давлением. Хоть ты сто раз реформатор. Хоть двести. Сколько людей выйдет за тебя на улицу - вот главный вопрос жизни и всего такого, и если ответ будет «42», то это не так хорошо, как в книжке Адамса.
Второе. Это, разумеется, месть, и месть одного конкретного человека, у которого забрали любимый инструмент махинаций - «ПриватБанк». Фамилия конкретного человека понятна, и мне не очень приятно это писать, потому что мы как партия и я лично как человек сейчас ввязываемся в войну с этим человеком, который тупо подминает под себя страну, не обладая для этой войны и процента от его ресурсов. Слабоумие и отвага, да. А вот этот человек может позволить себе всё. Вообще все опции доступны, от «курить в кабинете президента» до «сжечь дом человека, находящегося под защитой Великобритании». И это, вероятно, только начало, потому что этот человек, чья фамилия начинается на «К», а заканчивается на «оломойский», отличается злопамятностью уровня школьника-изгоя.
Третье. Если вы ждали сигнала, чтобы объединяться, то вот он, сигнал. Если ты враг Коломойского, то у тебя сгорит дом. У тебя появится срок. У тебя исчезнет бизнес. Твоя фирма разорится. Твои права перестанут существовать. Единственное твоё оружие - твоё окружение. Не можешь молчать, но не хочешь эмигрировать - объединяйся. Не нравятся действующие партии - создай свою. Не нравятся эти активисты - стань им сам и сколоти группу таких же. Самое время. Уже вчера. Уже сейчас. Just now. Потом будет поздно. Потом твой дом будет в огне. Объединяйтесь, пока не стали пролетариями.
И тогда потанцуем.
Юрій Гудименко
Кривавий шоколадний барига Петро Порошенко, який роками торгував на крові і наживався на війні, Липецька фабрика на території ворога, і підконтрольний йому уряд недобитого Гройсмана запланували для вчителів невелике підвищення зарплати з 1 січня 2020 року.
Під час передвиборної кампанії на виборах до Ради Зеленський назвав уряд Гройсмана гів**м і пообіцяв вчителям зарплату 4000 євро на місяць.
БАГАТО щасливих педагогів всю передвиборчу кампанію топили за Зеленського, вели у школах незаконну агітацію за нього, порушували закон у день тиші перед виборами і упереджено поводили вели себе, працюючи у виборчих комісіях на дільницях у своїх школах.
Вчора прогресивний *********** народний уряд Гончарука (Зеленського!) вивісив на сайті уряду чорновий варіант бюджету країни на 2020 рік.
Зарплата вчителям на 2020 рік залишається на старому рівні. Підвищення, заплановане кривавим шоколадним баригою, злодієм і корупціонером Порошенко і його клікою, у бюджеті не передбачене.
Коментувати особливо нічого.
Щоб подіти кудись надлишки енергії від зловтіхи, взяв у руку лампочку 100 Вт. Вона засвітилася.
Дякую за розуміння.
Любий вам
Володимир Пушкарук
В любом случае, отвечать должна охрана, которая может быть и выполнила заказ хозяина, т.к. именно Гонтаревой сейчас выгодно спалить эту хатынку, чтобы получить политическое убежище.