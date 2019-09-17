 Архієпископ Климент подав касацію на "виселення" ПЦУ з храму в окупованому Криму

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"Це їхня судова система: спочатку документи подаються до суду першої інстанції в Сімферополі, а потім вже до Севастополя, в апеляційний суд або в Калугу. Залежить від того, яку заяву подано", - сказав архієпископ Климент.
За його словами, документи були відправлені минулого тижня.
30 серпня архієпископ Климент повідомив, що російський 21-й арбітражний апеляційний суд у Севастополі залишив чинним рішення про розірвання договору оренди приміщень кафедрального собору ПЦУ в Сімферополі.
Нагадаємо, 24 липня майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі було "розграбоване і поламане" після рішення суду про передачу в користування окупаційного Мінмайна Криму.
Окупаційна влада Криму двічі відмовила в реєстрації на півострові української православної парафії.
Раніше архієпископ Климент заявив, що підконтрольна Кремлю влада Криму наполягає на припиненні будь-яких договорів із Кримською єпархією Православної церкви України.
це - не держава , а зграя злочинців
ведь нет суда кроме Бошьего и Саломэн - муд.рец егО)
очередной зашквар братвы в рясах. стаду - "смирение" и "закон боший", попам - решалово и договорняки.
Если бы имели в собственности - продать под синагогу - хрен бы кто тронул. А так они типо арендуют, поглощая льготы из бюджета. То есть нормальные - платят тем кто верит в говорящий воздух и змей, дабы они эту заразу распространяли и впредь..... Кто там скулил шо гос-во не вмешивается в цырковь? Зато цырковь еще как вмешивается, только купюры шуршат