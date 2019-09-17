EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  394  8
Матеріали за темою:
Все про:Крим (7477) архієпископ Климент (29) ПЦУ (440)

 Архієпископ Климент подав касацію на "виселення" ПЦУ з храму в окупованому Криму

Архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент подав касаційну скаргу до суду в російській Калузі на рішення російського 21-го арбітражного апеляційного суду в Севастополі, який залишив чинним рішення про розірвання договору оренди приміщень кафедрального собору ПЦУ в Сімферополі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Це їхня судова система: спочатку документи подаються до суду першої інстанції в Сімферополі, а потім вже до Севастополя, в апеляційний суд або в Калугу. Залежить від того, яку заяву подано", - сказав архієпископ Климент.

За його словами, документи були відправлені минулого тижня.

30 серпня архієпископ Климент повідомив, що російський 21-й арбітражний апеляційний суд у Севастополі залишив чинним рішення про розірвання договору оренди приміщень кафедрального собору ПЦУ в Сімферополі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупаційна влада наполягає на припиненні будь-яких договорів з управлінням Кримської єпархії ПЦУ, - архієпископ Климент

Нагадаємо, 24 липня майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі було "розграбоване і поламане" після рішення суду про передачу в користування окупаційного Мінмайна Криму.

Окупаційна влада Криму двічі відмовила в реєстрації на півострові української православної парафії.

Раніше архієпископ Климент заявив, що підконтрольна Кремлю влада Криму наполягає на припиненні будь-яких договорів із Кримською єпархією Православної церкви України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148940
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Что скажет по этому поводу ОБСЕ? Куда, куда идти?
 показати весь коментар
 
Що може сказати ОСБЄ коли там 50 росіяні жодного українця ?
 показати весь коментар
 
Держава без незалежного суду
це - не держава , а зграя злочинців
 показати весь коментар
 
Поп, так радоваться надо. Вы же визжите шо Боб всех видит и дает "испытания веры", а ты побежал вна "суд", роняя мощи. Засомневался что обидчики будут "гореть вечно" что-ли?

ведь нет суда кроме Бошьего и Саломэн - муд.рец егО)
очередной зашквар братвы в рясах. стаду - "смирение" и "закон боший", попам - решалово и договорняки.
 показати весь коментар
 
Надо Киево-Печерскую и Почаевскую лавры отобрать ненароком.
 показати весь коментар
 
А как аренда то? Что, капище принадлежит кому-то а попы просто арендуют? Архиепископ Климент подал кассацию на "выселение" ПЦУ из храма в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3071
Если бы имели в собственности - продать под синагогу - хрен бы кто тронул. А так они типо арендуют, поглощая льготы из бюджета. То есть нормальные - платят тем кто верит в говорящий воздух и змей, дабы они эту заразу распространяли и впредь..... Кто там скулил шо гос-во не вмешивается в цырковь? Зато цырковь еще как вмешивается, только купюры шуршат Архиепископ Климент подал кассацию на "выселение" ПЦУ из храма в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5965
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору