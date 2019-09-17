 Архієпископ Климент подав касацію на "виселення" ПЦУ з храму в окупованому Криму

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Це їхня судова система: спочатку документи подаються до суду першої інстанції в Сімферополі, а потім вже до Севастополя, в апеляційний суд або в Калугу. Залежить від того, яку заяву подано", - сказав архієпископ Климент.

За його словами, документи були відправлені минулого тижня.

30 серпня архієпископ Климент повідомив, що російський 21-й арбітражний апеляційний суд у Севастополі залишив чинним рішення про розірвання договору оренди приміщень кафедрального собору ПЦУ в Сімферополі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупаційна влада наполягає на припиненні будь-яких договорів з управлінням Кримської єпархії ПЦУ, - архієпископ Климент

Нагадаємо, 24 липня майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі було "розграбоване і поламане" після рішення суду про передачу в користування окупаційного Мінмайна Криму.

Окупаційна влада Криму двічі відмовила в реєстрації на півострові української православної парафії.

Раніше архієпископ Климент заявив, що підконтрольна Кремлю влада Криму наполягає на припиненні будь-яких договорів із Кримською єпархією Православної церкви України.